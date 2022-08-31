«Надеюсь, что сюда придут работать мои дети!»

День шахтера - особое событие, которое празднуют вместе с коллегами. Фото: Сергей Пужалов

В этом году День шахтера страна отметила в 75-й раз. Праздник получился особенным, вдвойне юбилейным. Считается, что ровно 300 лет назад на территории нынешней России впервые начали добывать уголь. А сегодня промышленная угледобыча - одна из ведущих отраслей страны и Новосибирской области. Как прошел 75-й профессиональный праздник в компании «Сибантрацит» - в нашем материале.

Торжественная церемония праздника прошла в Большом зале Новосибирской филармонии. Фото: Сергей Пужалов

АКЦЕНТ - НА СОТРУДНИКАХ

Шахтеры и работники угольной отрасли традиционно отмечают свой профессиональный праздник в последний выходной день августа. В преддверии юбилейного торжества в Большом зале Новосибирской филармонии имени А. М. Каца представители руководства Новосибирской области и Группы «Сибантрацит» вручили заслуженные награды лучшим сотрудникам подразделений: водителям самосвалов, горнорабочим, пробоотборщикам, ведущим специалистам, инженерам.

Перед церемонией награждения важно поделиться друг с другом прекрасным настроением. Фото: Сергей Пужалов

Праздничную атмосферу создали уже в фойе Большого зала: гостей встречали классической музыкой, в фотозоне работал фотограф, чтобы у каждого приглашенного остался снимок на память об этом событии.

Во время торжественной части и сотрудники компании, и гости посмотрели впечатляющий фильм о Группе, где наглядно, с цифрами, были представлены достижения «Сибантрацита» во всех сферах деятельности: в производстве и развитии инфраструктуры, в экологии и обеспечении безопасности труда, в том, что компания делает для социальной поддержки своих сотрудников и тех территорий, где расположены ее предприятия.

Для гостей праздника звучали классические мелодии. Фото: Сергей Пужалов

Чествование коллектива и церемония награждения чередовались с яркими концертными номерами. Прозвучали сердечные поздравления в адрес сотрудников угледобывающей компании от хоккейного клуба «Сибирь». Ведь «Сибантрацит» не только является соучредителем клуба, но и на протяжении многих лет поддерживает развитие хоккея в регионе, свидетельством чего является в том числе и масштабное обновление домашней арены «Сибири» - Ледового дворца спорта.

Операционный директор УК «Сибантрацит» Сергей Бурцев в 10 тезисах рассказал о главных достижениях компании за последний год. Фото: Сергей Пужалов

Поздравляя всех собравшихся, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил весомую роль предприятия во всех сферах жизни региона:

- Это крупный работодатель, предприятие входит в тройку крупнейших налогоплательщиков, которые формируют доходную базу нашего бюджета. Это крупнейший участник социальных проектов. И это касается не только поддержки профессионального хоккейного клуба «Сибирь». Компания одной из первых вошла в проект «Учитель для России», является инициатором образовательных проектов на территории Искитимского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручает заслуженную награду горняку. Фото: Сергей Пужалов

Но уголь - это не только свет и тепло в наших домах, не только развитие экономики в регионе. За каждой тонной топлива стоят люди: их самоотверженный труд, ответственный подход к делу. О важности людей, их труда для успеха любой компании проникновенно сказал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, особо подчеркнув, что за всеми достижениями «Сибантрацита» стоят люди, которые работают в этой компании.

- Без них было бы невозможно достичь таких высоких результатов, - сказал Андрей Шимкив и поблагодарил всех собравшихся в зале за достижения и добросовестный труд.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив от души поздравил и поблагодарил шахтеров за их нелегкий труд. Фото: Сергей Пужалов

Заботу о сотрудниках, о тех людях, которые каждый день выезжают на разрез, садятся за руль многотонных самосвалов, приходят на склады и в техкомплексы, в компании считают очень важной частью своей деятельности. В этом году «Сибантрацит» открыл корпоративный учебный центр, где сотрудники могут повысить свою квалификацию или освоить новую профессию.

Заметным событием стал и конкурс профессионального мастерства этим летом. Лучшими в своих профессиях стали 19 специалистов, сумевшие показать не только превосходное знание теории, но и виртуозные навыки управления сложной техникой.

Цвето-музыкально-световая хореографическая композиция рассказывает о горячих буднях горняков. Фото: Сергей Пужалов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ ПРОДУКТ

Одним из награжденных сотрудников компании стал новосибирец Матвей Алякин: он пришел в компанию четыре года назад. Учился на наноинженера, но в итоге выбрал профессию пробоотборщика.

- Основная моя работа - отбор проб угля и подготовка их для лабораторного контроля. Можно сказать, что наша задача - осуществлять контроль качества отпускаемой со склада продукции. Мы этим занимаемся на всех этапах: и при поступлении угля на склад, и при его отгрузке потребителю. Ведь заказчик должен получить продукт в полном соответствии с контрактом. И мы чувствуем свою ответственность, отбирая и проверяя каждую партию угля. Хотелось бы и дальше развиваться внутри компании, хотелось бы изучить работу других подразделений, посмотреть на пласты, поработать в карьере, понять суть профессии горняка с разных сторон, - говорит молодой рабочий.

Пробоотборщик Матвей Алякин получил заслуженное поощрение за свой труд. Фото: Сергей Пужалов

Получила награду и Оксана Городецкая: сибирячка с рождения живет в шахтерском Междуреченске. На шахте работал ее папа, стала ветераном труда мама. Теперь шахтерскую династию поддерживают сама Оксана и ее сын, которые трудятся на Разрезе «Кийзасский». На праздник женщина приехала вместе с дочкой Ритой, которая увлекается горными лыжами и мечтает когда-нибудь выиграть серебряную медаль.

На уголь Оксана пришла пять лет назад. До этого перепробовала много профессий. Когда появилась возможность перейти на разрез, мама двоих детей не задумывалась.

- Стабильное предприятие, хорошая зарплата - чего же лучше? Начинала ученицей, потом стала пробоотборщиком. Работа очень нравится и подходит мне по характеру. Нравится коллектив, устраивает руководство, с которым работаю, забота о сотрудниках. Есть возможность отдохнуть в санатории по льготной путевке, детям выделяют льготные путевки в лагерь, - делится Оксана Городецкая.

Оксана и Рита Городецкие. Оксана работает пробоотборщиком на Разрезе «Кийзасский», а Рита мечтает о горнолыжных победах. Фото: Сергей Пужалов

Алена Шапкина из Мысков работает в Техкомплексе горнорабочей по учету угля.

- В компании работаю полтора года. Для меня важно, что здесь платят достойную зарплату, идет горный стаж и компания помогает сотрудникам. Я живу в частном доме, углем на зиму меня обеспечивают бесплатно. Работа горнорабочей, конечно, тяжелая - я занимаюсь уборкой весов и учетом угля, но мне нравится. И коллектив у нас очень хороший, - подытожила женщина.

Кульминацией концертной части торжества стало выступление Леонида Агутина. Фото: Сергей Пужалов

Дмитрий Пригудко живет в Черепаново и уже 11 лет по графику ездит на работу в Колыванский разрез на Крутихинский участок. Работает помощником машиниста.

- Начинал в компании слесарем, затем подучился, перевелся в помощники машиниста. По образованию я мастер строительно-отделочных работ, но вот уже 11 лет работаю в угольной отрасли. Выбрал за то, что это настоящая, пусть и тяжелая, мужская работа, зарплата высокая, компания надежная. Никуда не собираюсь из компании уходить. Надеюсь, что и дети когда-нибудь придут сюда работать, - добавил Дмитрий Пригудко.

И есть уверенность, что с таким отличным настроем у большого коллектива «Сибантрацита» все получится.