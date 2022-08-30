Гуманитарная помощь и детские рисунки в метропоезде

Первую партию гуманитарного груза акции «Азбука» доставят первоклассниками и учителям Беловодского района к началу учебного года.Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

С 1 по 18 августа в Новосибирской области проходила гуманитарная акция «Азбука». Она была организована Центром патриотического воспитания при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в поддержку первоклассников и учителей из подшефного Беловодского района Луганской народной республики. Удалось собрать более тонны гуманитарной помощи: первую партию доставят детям к началу учебного года. Каждому ребенку подготовили индивидуальный подарок - комплект образовательных и канцелярских материалов, упакованный в специальный пакет с названием акции «Азбука» и надписью «Из Новосибирской области с любовью!».

ОБЕРЕГИ, КАЛЛИГРАФИЯ И КВЕСТ

Напомним, что Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР. Документ утвержден правительством региона и подписан губернатором Андреем Травниковым. Среди важных направлений совместной работы - гуманитарное, патриотическое и духовно-нравственное сотрудничество.

Дети мастерили куклы-обереги, познавали искусство японской каллиграфии и даже участвовали в квесте. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Для детей из Беловодского района, отдыхающих в детском лагере «Зеленая Республика», Центр патриотического воспитания организовал незабываемый праздник, в котором поучаствовали более 50 ребятишек. Они мастерили обережных кукол, познавали искусство японской каллиграфии, занимались музыкой. Для ребят также организовали квест, главная цель которого - найти клад.

- Выезд в «Зеленую Республику» - это настоящий праздник для детей, особенно учитывая тот факт, что это дети из Донбасса. Мы благодарны всем неравнодушным участникам нашей поездки - Ирине Путинцевой, Ольге Кашкиной, Ларисе Тыщенко, семье Рыбалка - за незабываемый день! Спасибо за вашу активность и отзывчивость! - подчеркнула директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

22 августа Центр патриотического воспитания организовал праздничную акцию «Флаг моего государства». Акция стартовала единовременно во всех районах Новосибирской области. В ходе праздничных мероприятий во всех муниципалитетах были подняты или развернуты российские стяги и исполнен гимн страны.

Акция стартовала с выноса 18-метрового флага. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В Новосибирской области акция прошла на площадке концертного зала «Евразия» у «Березовой рощи». Она объединила более 300 участников - волонтеров, представителей общественных организаций, ветеранов военной службы, курсантов и рядовых горожан.

Акция стартовала с торжественного выноса 18-метрового флага. Затем участники исполнили гимн страны в сопровождении Государственного академического Сибирского русского народного хора. Финальным аккордом мероприятия стало построение волонтеров в тематическую картину «Россия» под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!».

КРАСОЧНЫЙ ВАГОН МЕТРО

В августе жители сибирской столицы и гости города увидели в одном из вагонов метрополитена выставку рисунков жителей Новосибирской области. В эту экспозицию вошли работы победителей творческого конкурса «Мой дом - Новосибирская область», организованного Центром патриотического воспитания к юбилею региона. Порядка 30 авторских рисунков с видами Новосибирска и его окрестностей будут сопровождать поездки в метро до середины октября.

Такие душевные детские рисунки можно увидеть в одном из метропоездов Новосибирска. ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Больше информации - на ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo.