В Новосибирске арестовали троих мужчин, напавших на полицейских

Нападавшие будут под арестом 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

В Заельцовском районном суде избрали меру пресечения троим фигурантам дела о посягательстве на жизни полицейских. Потасовка произошла у кафе утром 28 августа. Чтобы успокоить шумную подвыпившую компанию, бармен вызвал полицейских. Конфликт между нетрезвыми нарушителями и стражами порядка сняли на видео случайные очевидцы.

- Прибывшим на место сотрудникам полиции в ответ на требование компания из пяти человек оказала сопротивлении, угрожала убийством сотрудникам полиции и членам их семей. А также мужчины показывали нож, - пояснил журналисту КП-Новосибирск следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Константин Спирёв.

Троих из пяти дебоширов задержали. Ходатайства о заключении Алексея Мотаева, Данилы и Алексея Оглы под стражу поддержала помощник прокурора Заельцовского района Анна Проскурина:

- Задержанные обвиняются в совершении особо тяжкого преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов. Все трое нетрудоустроены, не имеют постоянного легального источника дохода. Кроме того, личности обвиняемых следствием на сегодняшний день до конца не изучены, следственные действия с их участием не выполнены, - пояснила она журналисту КП-Новосибирск.

На заседание в суд пришли родственники задержанных, поэтому пришлось усилить меры безопасности. Кроме обычных приставов, в коридоре и зале заседаний за порядком следили бойцы спецназа. Первым за решетку конвой завел Алексея Мотаева. В перерыве корреспонденту КП-Новосибирск удалось задать ему несколько вопросов:

- Есть версия следствия, что вы напали на полицейских, как можете прокомментировать?

- Не нападал.

- А ваши товарищи?

- Не знаю, у них спросите.

На скамье подсудимых мужчина не впервые. Всего пару месяцев назад его приговорили к штрафу за кражу. Официально не работает. С учетом неидеальной биографии фигуранта судья решила отправить его в СИЗО, как и двух других задержанных.

По версии следствия, угрожал полицейским расправой, при этом размахивая ножом, другой задержанный - Данила Оглы.

- Началась агрессия, полицейские применили табельное оружие, пошла эта ругань, больше ничего не было. Они нас задержали - вот видите, - демонстрирует ссадины на руках и голове Данила Оглы, - Если бы мы к полицейским применяли физическую силу, у них были бы последствия.

Был у него нож или нет - Данила не помнит. Говорит, в ту ночь они с друзьями выпили слишком много. Третий задержанный Алексей Оглы свою вину тоже отрицает и обвиняет во всем полицейских.

За решеткой мужчины пробудут как минимум до 28 октября. Если их вину докажут, то аксимальное наказание, которое грозит новосибирцам, - пожизненное лишение свободы.