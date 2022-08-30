«Завел в подсобку и закрыл»: папа мальчика рассказал, как его сына заперли в холодильнике в магазине Новосибирска

Ребенок искал в магазине просрочку. Фото: Никита МАНЬКО/ "Вести Новосибирск"

Скандал произошел в магазине популярной сети на улице Селезнева в Новосибирске. Девятилетний мальчик пришел туда вместе с друзьями - живет ребенок рядом, так что бывает в этом супермаркете частенько.

- Один мальчик из компании сына видел в интернете ролики, как люди борются с просроченными продуктами в магазине, и друзья решили сделать так же. Зашли, взяли пластиковую корзинку и начали ее наполнять. Я спросил у сына, как он определял такие продукты. Он ответил, что смотрел на срок годности, - поделился с КП-Новосибирск Михаил, отец мальчика.

На этих прилавках дети нашли просрочку. Фото: Никита МАНЬКО

Как говорит мужчина, дети подошли к продавцу и, показав корзину с испорченными продуктами, попросили убрать их с прилавков. Мальчишки уверяют, что ничего на видео не снимали - мол, просто хотели попробовать сделать то же, что и их кумиры из интернета. Но все пошло не по плану.

- Сотрудница магазина забрала корзинку с продуктами и со словами «Вас могут посадить на три года» выпроводила сына и его друзей из магазина. После этого дети посмотрели в интернете, что торговля просрочкой незаконна и что их никто не посадит. И если покупатель нашел просроченную продукцию, то он должен показать ее администратору, - повторяет слова сына отец.

Как говорит Михаил, его сын вернулся в магазин с телефоном и этой статьей. Он хотел доказать, что они с друзьями были правы.

Ребенка увели в служебное помещение. Фото: Никита МАНЬКО

- В этот момент из подсобки вышел мужчина, взял моего сына за руку, завел в подсобку и закрыл в морозильной камере. Мой сын начал тут же звонить в полицию. По его словам, он просидел в этом холодильнике секунд 17, - говорит новосибирец. - Я узнал о ЧП уже от нашей бабушки - сын после этой выходки сотрудника магазина пришел к ней и все рассказал.

Михаил вместе с сыном пошел в магазин, вызвал наряд полиции. Мужчина написал заявление на того самого сотрудника (он оказался продавцом-кассиром), что запер ребенка в холодильнике. Кто он по должности, новосибирцу в магазине не сказали.

Сотрудник магазина уверяет, что ребенок убежал через служебный выход. Фото: Никита МАНЬКО

В самом магазине официально ситуацию не комментируют.

- Он сказал, что не закрывал ребенка нигде - мальчик убежал через служебную дверь, - неофициально сказали КП-Новосибирск сотрудники магазина.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Если суд признает вину продавца магазина, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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