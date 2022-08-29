Молодожены разбились после свадебной фотосессии. Фото: личный архив героев публикации.

Стали известны подробности страшной аварии с молодоженами, произошедшей под Новосибирском. Напомним, ДТП произошло в двух километрах от Верх-Ирмени, на 77 километре трассы К17Р. Свадебная машина выезжала со второстепенной дороги, когда в автомобиль со скоростью влетела другая иномарка. Сильнее всех пострадал жених: сейчас он находится в коме, не дышит самостоятельно. У невесты переломы позвонков и черепно-мозговая травма, но операции не потребуется.

Для всех близких молодоженов новость о страшной аварии стала шоком:

- Кате* (имена героев публикации изменены – прим.авт). - 19 лет, Егору* - 25 лет. Они были вместе больше двух лет, мы их свадьбы ждали уже год, - рассказал КП-Новосибирск дядя невесты.

- Ребята после ЗАГСа такие радостные были. Никто о плохом даже не мог подумать, - вздыхают друзья пары.

Познакомились ребята, когда Катя устроилась на работу к Егору.

– Мама Кати сначала была против их отношений: все-таки разница в возрасте – 6 лет. Но я хорошо знаю Егора по работе – он отличный парень, работает скотником, замещает директора фермы в его отсутствие. И я своей сестре – маме Кати – сказал так: «Если племянница будет с Егором, то я буду за нее спокоен». И сестра после моих слов тоже успокоилась, - говорит дядя невесты.

К свадьбе готовились несколько месяцев: в Верх-Ирмени должен был состояться праздничный банкет. Сами ребята в тот момент были абсолютно трезвыми: близкие говорят, что никто из них вообще не пьет.

- За несколько минут до аварии ребята были на фотосессии на ферме диких животных, - продолжает дядя невесты. – Когда с нее выезжаешь, там есть стойка, которая перекрывает обзор. Одноклассник Егора, который был за рулем, потом рассказывал, что из-за нее не видел машину, которая неслась по основной дороге с огромной скоростью.

Удар пришелся на сторону жениха. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Дальше было столкновение, после которого Егор вылетел из окна автомобиля, хоть и был пристегнут. Удар пришелся как раз на его сторону: водитель «Datsun on-DO» не пострадал.

- В это время все гости их у кафе ждали, об аварии еще никто не знал. Стали переживать, звонить Кате, но она уже недоступна была. У Егора шли гудки, но не отвечал. Мама Кати дозвонилась свидетельнице, она рыдала и уже сказала об аварии. Родные сразу туда поехали, - говорят знакомые. – Это очень страшно, когда ты видишь ребят красивыми, счастливыми, нарядными, а потом свадебное платье и костюм просто залиты кровью. Это просто не передать словами...

Егора и Катю сначала увезли в ордынскую райбольницу, потом их перевели в областную больницу. На данный момент жених находится в коме под аппаратами ИВЛ. Врачи диагностировали ему ушибы обоих лёгких. Из-за этого сам дышать он не может. Также у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов,

– У Кати перелом позвонков грудного отдела - операцию ей делать не будут, но она должна будет ходить в корсете, - рассказал дядя девушки.

Сейчас в причинах случившегося разбирается полиция: ГИБДД проводит проверку.

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