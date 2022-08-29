Строители показали, как за четверть века преобразили Кольцово

Микрорайон «Никольский» (V), наукоград Кольцово. Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Как и любой отечественный бизнес, «Проспект» начинался с малого. В 1997 году у компании были строительный вагончик-бытовка и команда из нескольких человек. Но это были единомышленники с грандиозными планами на будущее и уверенностью, что все получится.

Из дня нынешнего амбициозность тех первых далеких и смелых планов кажется наивной. Путь к успеху не был усыпан розами. Реалии ежедневно вносили коррективы в работу строителей: дефолт, экономические кризисы, пандемия. Но ничто не помешало «Проспекту» продолжать добросовестно заниматься своим делом - строить. За четверть века в Кольцово выросли многоэтажки новых микрорайонов, появился МФЦ, чудесные детские садики «Левушка» и «Совенок», лицей «Технополис», школа искусств, в которую строители «Проспекта» превратили бывший универмаг. Как же все это удалось? И с чего все начиналось?

Двор микрорайона III, наукоград Кольцово. Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Рассказывает главный архитектор проектов архитектурно-планировочной мастерской ООО «Проспект» Галина Бырда:

- В создании архитектурного облика Кольцово я участвовала с момента разработки Генерального плана под руководством известного архитектора Александра Бондаренко в начале 1970-х. Когда компания «Проспект» организовала архитектурное подразделение, мне предложили его возглавить. Я вместе с командой молодых архитекторов перешла в эту новую мастерскую. Это дало возможность непосредственно наблюдать, как идет работа над проектом. А возможность работать над проектом комплексной застройки - настоящая удача для архитектора. Можно продумать все до мелочей: дома, социальную инфраструктуру, детские и спортивные площадки.

Двор микрорайона IV, наукоград Кольцово. Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Еще одно важное качество «Проспекта» - умение не снижать однажды взятую высоту. За годы работы компания стала олицетворением стандартов качества в строительстве. Старожилы компании утверждают, что традиции качества были заложены в том самом первом вагончике. Основатель и первый глава компании Павел Корчагин не чурался черновой работы и мог сам на любом объекте дотошно проверять каждый квадратный метр штукатурки и укладки плитки.

Микрорайон «Никольский», ул. Преображенская. Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Вот что рассказывает начальник участка общестроительных работ Руслан Ладыгин (в «Проспекте» с 2002 года):

- Я начинал работать в «Проспекте», уже имея опыт в строительстве. Здесь работал и мастером, и прорабом, и начальником участка. При моем участии строились дома в Новосибирске, в 3-м и 4-м микрорайонах в Кольцово, центр коллективного пользования и бизнес-инкубатор, ряд объектов для НПО «Вектор», а сейчас мы активно застраиваем 5-й микрорайон в наукограде - Никольский… Хотел бы отметить, что во главе нашей компании стоят люди, вышедшие со стройплощадки. У них профессиональное понимание сути строительства. Большое внимание уделяется организации работы, технике безопасности, предъявляются высокие требования к качеству. Требовательное отношение к сотрудникам. Наш корпоративный девиз: «Строить с любовью, строить как для себя». Это создает интерес к работе, позволяет добиваться результата, реализоваться как профессионалу.

Детский сад «Левушка», лицей «Технополис». Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Хорошего качества можно добиться только в том случае, если у каждого сотрудника есть уважение к труду. В «Проспекте» каждый строитель уверен в том, что он будет обеспечен всем необходимым для безопасной работы. Все производственные этапы пройдут в срок, а необходимые материалы прибудут вовремя.

25 лет - немалый срок для компании. За эти годы «Проспект» приобрел новое качество. Компания объединила под своим крылом службу заказчика-застройщика, архитектурно-проектную мастерскую, производственную базу, участок башенных кранов, собственную управляющую компанию. В каждом подразделении есть специалисты, которые, следуя базовым принципам «Проспекта», сумели построить успешную карьеру - вырасти до руководителя.

Парк Кольцово. Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Рассказывает исполнительный директор по строительству и генподряду Сергей Рогозинский, работающий в «Проспекте» с 2000 года:

- Работа в компании стала для меня очень сильной профессиональной школой. Я до сих пор испытываю глубокое уважение к своим наставникам - руководителям компании, передававшим свой опыт молодым специалистам. Компания научила меня тому, что важны не только личные амбиции, но и слаженная командная работа на общий результат. Теперь одна из моих задач - передать опыт и культуру производства, отличающие «Проспект», новым сотрудникам.

Строительная площадка микрорайона «Никольский» (V). Фото: предоставлено Строительной фирмой Проспект

Позади 25 лет. Компания «Проспект» состоялась как успешный и растущий бизнес. Много сделано, в планах еще больше. Предстоит строительство школы, детских садов, продолжается возведение микрорайона Никольский, где уже построены четыре дома, сейчас строятся еще четыре жилых объекта. Квартирография домов традиционно богатая, от уютных однокомнатных студий до просторных четырехкомнатных квартир, подземные паркинги с выходом из домового лифта, предусмотрены коммерческие помещения, детские и спортивные площадки, широкие бульвары для неспешных прогулок. Каждый из этих проектов станет украшением Кольцово, продолжит созидательную работу компании на благо малой родины.

Новосибирская область, наукоград Кольцово, 34

Отдел реализации: (383) 336-76-73, +7-913-777-55-00

Застройщик: ООО Строительная фирма Проспект, ООО СЗ «Проспект»

Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф и sf-prospekt.ru

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https://t.me/sf_prospekt

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