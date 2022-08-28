Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ28 августа 2022 18:22

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 августа 2022 года: за сутки заболели 53 ребенка

В Новосибирске коронавирусом за сутки заболели 53 ребенка
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Заболеваемость коронавирусом растет. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Заболеваемость коронавирусом растет. Фото: Минздрав Новосибирской области.

В Новосибирской области выявили 526 новых заболевшим коронавирусом за прошедшие сутки. Среди заболевших оказались 53 ребенка. Еще 155 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

-В отделениях реанимации находятся 36 человек. На ИВЛ — 11 пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 703 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

На данный момент в больницы госпитализировано 603 пациента, в том числе 87 детей.

Всего с начала эпидемии covid-19 нашли у 268 980 человек, в том числе у 39 924 детей. Вылечились и были выписаны 258 544 пациента.

С начал эпидемии врачи сделали более 5, 1 млн тестов на коронавирус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости