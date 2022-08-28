Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 августа 2022 года: за сутки заболели 53 ребенка

Заболеваемость коронавирусом растет. Фото: Минздрав Новосибирской области.
В Новосибирской области выявили 526 новых заболевшим коронавирусом за прошедшие сутки. Среди заболевших оказались 53 ребенка. Еще 155 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.
-В отделениях реанимации находятся 36 человек. На ИВЛ — 11 пациентов. Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 703 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
На данный момент в больницы госпитализировано 603 пациента, в том числе 87 детей.
Всего с начала эпидемии covid-19 нашли у 268 980 человек, в том числе у 39 924 детей. Вылечились и были выписаны 258 544 пациента.
С начал эпидемии врачи сделали более 5, 1 млн тестов на коронавирус.
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