В Новосибирске подросток избил женщину, сделавшую его компании замечание

На сибирячку напали у ее дома. Фото: соцсети.

45-летняя Дарья* сама обратилась в редакцию КП-Новосибирск: женщина рассказала, что на нее напала толпа подростков. Как уверяет сибирячка, набросились на нее из-за замечания.

- Я вечером пошла в магазин, муж остался дома. У подъезда была толпа подростков: они явно были пьяными, кричали на весь двор. Никого из них я не знала. Я сделала им замечание, попросила быть потише. Не материлась, говорила спокойно, - рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Но подростки восприняли замечание в штыки: как уверяет Дарья, они стали кричать, материть ее.

- Говорили, мол, это не мое дело, и чтобы я не лезла, - передает слова парней Дарья. – Они перегородили мне дорогу.

А потом, по словам сибирячки, один парень накинулся на нее на глазах у всей компании.

- Он ударил меня, попал кулаком по лицу, - вспоминает Дарья. – Благо, муж услышал, что происходит на улице, выбежал ко мне. Он схватил меня и увел в дом, - описывает дальнейшие события Дарья.

Сейчас на лице у Дарьи огромный синяк, но в полицию она заявление не написала.

- Эта компания сразу разбежалась после того, что случилось со мной, и потом не появлялась. Никого из них не в нашем, ни в соседних домах я больше не видела, - говорит Дарья.

Однако юристы все-таки советуют сибирячке поступить иначе.

- Пострадавшей женщине необходимо обратиться в лечебное учреждение, чтобы зафиксировать факт телесных повреждений. При обращении за медицинской помощью необходимо указать причину, по которой были причинены повреждения. Если травма носит криминальный характер, леченое учреждение обязано передать сообщение в полицию по этому факту. Также пострадавшая может сама обратиться в полицию и написать соответствующее заявление. В случае, если лица, причинившие вред, будут установлены, то пострадавшая вправе предъявить к ним требования о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

*Имя героини публикации изменено.

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