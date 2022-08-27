«Роботу будет за 50, но мозги у него подростка»: в России снимают продолжение фильма «Приключения Электроника»

Так Торсуевы выглядели в легендарной картине. Фото: стоп-кадр.

В советские годы не было принято называть кино культовым. Так что этот фильм 1980 года был просто любимым. Таким, ради которого самый строгий школьный учитель смягчался. И говорил: «сегодня отпускаю пораньше, по телевизору - Электроник». И скорее всего, сам спешил домой, потому что тоже хотел посмотреть.

Фильм по сценарию писателя-фантаста Евгения Велтистова - увлекательный и социальный. У школьника Сыроежкина появляется двойник - робот со сверхспособностями. Электроник помогает своему новому другу, отдувается за него в школе, а сам мечтает стать человеком.

В прошлом веке о продолжении хита и не мечталось - не было такой традиции, продлевать фильмы на «новые сезоны».

Ну, а в современности идея о продолжении натыкалась бы на очевидный вопрос: кому играть главных героев, если актеры - братья-близнецы Торсуевы - давно взрослые дяди, а не кучерявые мальчишки?

Братья-близнецы Торсуевы - давно взрослые дяди, а не кучерявые мальчишки. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

И, все-таки, они сыграют. Об этом Торсуевы рассказали КП-Новосибирск.

- Сейчас мы снимаем пилот. Получается достаточно интересно. Интересный сюжет, замечательные актеры. Есть приключения, много музыки, много юмора, - поделился с КП-Новосибирск Юрий Торсуев, исполнивший в детстве роль Сыроежкина. - Нашелся мудрый, интересный, замечательный режиссер, который придумал, куда на сорок лет делся Электроник, и почему он появился в таком виде. Я приоткрою тайну: он стоял на подзарядке.

В этот момент братья заливисто смеются, и можно подумать, что Юрий пошутил. Но он объясняет дальше, и становится ясно: про зарядку - это серьезно.

- Вы будете спрашивать: «почему так произошло?» Случилось так, что профессор поставил его на подзарядку и ушел.

- Закрыл дверь, о существовании которой никто не знал, и ушел, - добавляет «Электроник» Владимир Торсуев.

- Профессор умер, и, к сожалению, так получилось. И вот Электроник появляется в образе 50 с лишним лет мужчины, но с мозгами 13-летнего парня, - объясняет дальше Юрий.

Братьям сейчас самим по 56 лет. Актеры не скрывают, что увлечены сюжетом продолжения. И дополняют друг друга.

- Не с мозгами, а с мировоззрением, пониманием пионера, комсомольца. И иной раз спрашивает такие вещи: «Вот почему ты взял любую машину? Потому что наступил коммунизм?» - Владимир рассказывает о том, как его герой-робот впервые узнает про каршеринг.

- Электроник начал апгрейживаться. Он подключается к интернету, смотрит, что произошло за 40 лет. Приходит к Сыроежкину и говорит: «Что вы творите? это же не по-человечески!», - подхватывает Юрий.

- Это надо давать с другой подачей. Это ж моя фраза, - возмущается Владимир. - Все-таки, я остался Электроником, а Юра остался Сыроежкиным. Подача другая, и в этом - драматургия. Там очень серьезная драматургия. Вы представляете, робот, который всю жизнь хотел стать человеком. Он увидел, что происходит. Он видит чеченскую войну, ситуацию с Белым домом и так далее и говорит: «Люди! Люди! Что вы делаете? Это же не по-человечески!»

Братья предлагают дальше не погружаться в детали будущего фильма, чтобы не раскрыть его сюжет. Поэтому переходим к составу.

В фильме может появиться папа Сережи Сыроежкина. Актеру сейчас - 73 года.

В кадре - РЭССИ из культовой ленты. Фото: стоп-кадр.

- Юрий Николаевич Чернов в пилоте не будет сниматься. Но если у нас получится выйти на сериал, конечно роль для него обязательно будет. И из друзей Сыроежкина будет Дима Максимов, - говорит Юрий про исполнителя роли Смирнова. - И конечно будет РЭССИ. Самое главное - есть собака РЭССИ!

Робот-пес породы эрдельтерьер один из главных героев «Приключений Электроника». В восьмидесятые годы юные зрители даже меняли имена своим питомцам, называя в честь хвостатого персонажа. Хотелось, чтобы дома была своя РЭССИ. Конечно, исполнитель этой роли (это был пес) не дожил до продолжения. Но у Владимира Торсуева в этом году появилась собака этой породы.

- Вообще один в один РЭССИ. Очаровательный замечательный боевой пес. Очень красивый, очень интересный и мы очень надеемся, что он будет сниматься с нами в кино. С ним разные ситуации будут происходить, он активный участник съемоксъемок, - говорит Юрий.

Это - собака Владимира Торсуева. Фото: предоставлено Владимиром Торсуевым.

- Но имя нашего пса - не РЭССИ, а РЭСС, - дополняет Владимир.

- Полное имя Фердинанд-РЭСС, - уточняет Юрий. - Расшифровывается: Редчайшая эксклюзивная супер собака.

Как и рассказали братья, пока - под вопросом, будет продолжение фильма полным метром, или сериалом. Торсуевы - за второй вариант.

- Это ведь фильм про нашего национального героя. Красная Шапочка - это француженка. Ведь этот героиня Шарля Перро. Буратино - это Пиноккио, итальянец, - говорит Владимир. - А Электроник - он наш. Электроник - наш российский герой!

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