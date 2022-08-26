Серебряные маски и полезная колбаса: разработки, которые помогают докторам и продлевают жизни

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

РАСТВОРИТЕЛЬ ТРОМБОВ

Все мы подвергаемся атакам извне. Паразиты, вирусы, бактерии, высокие температуры и холод - от всего этого мы защищаемся всю свою жизнь. Но есть опасности, которые возникают и внутри. Сейчас речь о формировании тромбов.

Тромб - это сгусток крови, который становится помехой внутри сосуда. Вырастая, он мешает кровотоку, а значит, и передаче кислорода внутренним органам. Оторвавшийся тромб - это и вовсе «граната», способная вмиг убить человека.

Орудия борьбы с тромбами в медицине существуют. Но ученые из наукограда Кольцово разработали такой препарат, с которым не сравнится ни один другой. Создатели называют это средство первым в мире капсульным тромболитиком, то есть препаратом, способным растворять тромбы.

Препарат воздействует именно на лишние элементы внутри сосудов. Но при этом не трогает здоровые ткани. По сути он настолько умный, что разбирается исключительно с врагом, но не мешает союзникам.

- Механизм тромболитического действия связан с прямым разрушением нитей фибрина, образующих основной каркас тромба. Механизм противовоспалительного действия связан с влиянием на окислительную функцию нейтрофилов крови и тканевых макрофагов, - говорят разработчики. - Препарат не снижает уровень тромбоцитов и не влияет на время свертывания и длительность кровотечения.

Александр Гриф получил за свою разработку медаль. Фото: НГТУ

ИМПЛАНТАТ МОЖНО РАСПЕЧАТАТЬ НА ПРИНТЕРЕ

3D-печать продолжает творить чудеса, в том числе в медицине. Очередное достижение - разработка молодого новосибирского ученого. Он предлагает печатать имплантаты для операций на черепе.

Автор работы - младший научный сотрудник факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета Александр Гриф.

- Однажды на наш факультет пришли специалисты из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии и предложили разработать программу для индивидуального построения имплантатов, пользоваться которой мог бы не только инженер, но и любой врач, - так о начале своей работы рассказал молодой ученый.

Задача его заинтересовала, и он разработал компьютерную программу. За которую, кстати, получил бронзовую медаль Московского международного салона изобретений и инноваций «Архимед-2020».

Раньше пациентам с черепно-мозговыми травмами устанавливали детали, подгоняя их контуры вручную. Теперь программа строит для каждого пациента индивидуальную модель. При этом хирург может создать 3D-модель имплантата в один клик, загрузив в программу данные компьютерной томографии. А дальше остается лишь отправить на печать.

Спроектировать имплантат помогают данные томографии. Фото: НГТУ

«ПРОПИШИ МНЕ, ДОКТОР, КОЛБАСУ»

Кто-то пытается проникнуть в тайны Вселенной, кто-то - разгадать свойства фотонов, кто-то развивает возможности искусственного интеллекта. А житель Новосибирской области Владимир Байбаков посвятил годы жизни изучению кефира. Впрочем, не только изучению, но и доработке.

Изобретение Владимира - кефинар. Это биопродукт, насыщенный пробиотиками. Автор разработки считает, что кефинар обладает целым набором полезных свойств. С одной стороны, продукт при употреблении выступает как сорбент, помогая организму избавиться от шлаков и токсинов. С другой, выводит из организма холестерин, восполняет нехватку пектинов. Попивая кефинар, человек испытывает меньшую потребность в еде, а это просто счастье для тех, кто страдает от переедания.

А еще разработчик утверждает, что кефинар способствует выработке интерферона - вещества, которое производит организм в ответ на болезнь, а также обладает антивирусным, противоопухолевым и иммуномодулирующим действием.

- Кефир - это не просто полезный продукт, а величайшее достижение России, которым можно гордиться не меньше, чем автоматом Калашникова и космическими достижениями. Русские ученые сделали именно этот продукт национальным достоянием России, - говорит Владимир Байбаков об объекте изучения.

Ну а тот продукт, который разработал он сам, описывает так:

- Кефинар - это основа инновационной серии новых биопродуктов, раскрывающих неизвестный потенциал сложнейшего и на удивление устойчивого содружества бактерий и грибов кефира.

Байбаков предлагает использовать кефинар по-разному: можно не только принимать самому, но и, например, добавлять в питание домашней птицы. А еще изобретатель скооперировался с производителями колбасы, чтобы добавлять кефинар в этот популярный продукт. И говорит, что колбаса обрела полезные свойства пробиотиков.

Кто знает, может, наступят те времена, когда вместо таблеток врачи будут выписывать нам «Краковскую», а вместо уколов порекомендуют сосиски.

СЕРЕБРЯНЫЕ МАСКИ

3 года назад такое изобретение не произвело бы особого фурора. Одноразовые маски тогда не пользовались популярностью.

Ну зачем они нужны? Разве что актерам, играющим в кино докторов. Примерно так рассудил бы человек, не сталкивавшийся с пандемией.

А мы столкнулись. И когда мир атаковал коронавирус, стало понятно, насколько нужной и ценной может быть маска. Правда, и врачи, и ученые подтверждают: разовая маска защищает, но не гарантирует безопасность. Однако сибирские ученые смогли усовершенствовать этот простой аксессуар и повысить его противовирусные свойства.

Образцы обработанного серебром мельтблауна для производства масок. Фото: Фото ИХТТМ СО РАН

В Институте химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН разработали для масок особый материал: у него повышенная защита от бактерий и вирусов. Понять особенности состава может не только доктор физико-математических наук, но и обычный человек, далекий от науки. Материал создан из мельтблауна и наносеребра. Да, первый термин кажется сложным, но сейчас объясним.

- Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра, - рассказал о материале для масок заведующий лабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Александр Медведев.

Испытания показали: вирусы боятся серебра, которым начинены маски. Помните фантастические фильмы о вампирах? Как правило, упыри гибнут от серебряных пуль. Примерно то же происходит и с инфекцией.

При этом «срок годности» драгоценных масок - больше, чем у масок обычных. Не полтора-два часа, а фактически полный рабочий день и даже немного больше.

Ну и поясним еще одну важную деталь: серебра для суперматериала требуется немного, так что «переплавить» маску на цепочку не получится. Но зато и себестоимость у нее невысока.

ПОСТАВИЛИ СЕРДЦЕ НА ПАУЗУ

Новосибирская медицина пополняется не только новейшей техникой. Уникально и мастерство врачей. Очередной пример - операция, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Евгения Мешалкина.

При работающем сердце вмешательство хирурга угрожало бы жизни 46-летней пациентки. Чтобы не рисковать, врачи приняли решение остановить работу важнейшего органа. А для того чтобы кровообращение продолжалось, специалисты задействовали аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации - ЭКМО.

- Аппарат ЭКМО обеспечивает поддержку организма пациента, позволяя крови перемещаться в обход сердца. Опыт применения данной технологии при лечении нарушений ритма сердца описан в зарубежной медицинской литературе, однако в России такие вмешательства ранее не выполняли, - прокомментировали в Центре имени Мешалкина.

Операция прошла успешно, пациентке сохранили жизнь, несмотря на то, что сердце пришлось «ставить на паузу».