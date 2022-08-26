В Новосибирске школьники представили технологические решения для детей с ментальными нарушениями

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска провел питч-сессию «Экспертный питч идей проектов технологического добровольчества школьных человекоцентричных команд PhiToн». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска провел питч-сессию «Экспертный питч идей проектов технологического добровольчества школьных человекоцентричных команд PhiToн». На сессии разработки представили ученики школы № 179 и гимназии № 14. О том, почему именно такие проекты важны сегодня для общества, рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

- Я считаю этот проект флагманским. Во-первых, он ориентирован на увлечение добровольчеством среди детей. А во-вторых, формирует человекоцентричный взгляд на мир, а не эгоцентричный. Дети понимают, что, создавая технологические решения, они не только формируют идеи для самореализации, но и решают задачи конкретного человека, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Борисовна.

Свои разработки представляли ученики школы №179 Советского района. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Ученики школы № 179 представили два проекта для детей с ментальными нарушениями: многофункциональный набор для творчества и обучающую игру по изучению правил дорожного движения. Наставниками школьников были студенты Новосибирского государственного технического университета.

- Второй год подряд мы участвуем в «Технопроме» и предлагаем проекты, которые решают проблемы детей с ментальными нарушениями. Разработчики - дети, а мы, взрослые, помогаем, направляем, находим ресурсы только как кураторы. Но всю основную работу - выявить проблему и решить ее - выполняют ученики. В прошлом году мы представляли звуковой помощник для людей, которые не могут говорить. С помощью агентства развития социальной политики Новосибирска мы прошли несколько этапов и участвовали в международных конкурсах. И уже есть прототип звукового приложения, - поделилась результатами работы заместитель директора по работе с одаренными детьми школы № 179 Ольга Бас.