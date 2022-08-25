Посёлку Северный - 65 лет

Двор по улице Фадеева, 22 стал праздничной площадкой. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Больше полувека назад поселок Северный был небольшим: в основном – частные дома, никаких высоток – . Но спустя 65 лет он превратился в очень перспективную территорию мегаполиса, где идет строительство и много молодых семей с детьми. Жители Северного стали гостями на празднике в честь знаменательной даты – 65-летия поселка. Как прошло торжество – в нашем материале.

ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ – ЛЮДИ

Двор по улице Фадеева, 22 стал главной праздничной площадкой. Там установили сцену, зазвучала музыка. А еще новосибирцев ждал милый сюрприз: девочки в образе ромашек поздравляли местных жителей с юбилеем поселка.

Помимо концертной программы, звучали слова благодарности людям, которые внесли особый вклад в развитие поселка. Это были первые застройщики микрорайона, благодаря труду которых Северный преобразился и стал гордостью Новосибирска. Они возвели первые дома, бани, парикмахерские. Именно с них началась история микрорайона.

- Самое главное, чем гордиться поселок «Северный», это наши жители. Они очень дружные, отзывчивые. Сегодня в микрорайоне проживают 20 первозастройщиков поселка, возводивших первые дома. С ними зарождался поселок. Им уже всем более 90 лет, и сейчас рядом с ними – их семьи, в которых за это время выросло не одно поколение, - рассказала КП-Новосибирск депутат Совета депутатов города Новосибирска Елена Воронина, депутатское объединение «Единая Россия». – Мы ценим и помним этих замечательных людей и их вклад в развитие поселка.

Елена Воронина.

ПРИДУМАЛИ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Наряду с юбилеем поселка отметили также 30-летие молодежного центра «Патриот» и 20-летие ТОС «Северный». И у каждой организации свои истории и достижения. Например, центр «Патриот» гордится фестивалем «Мультсемья». Зародился проект именно в стенах молодежного центра, но теперь фестиваль приобрел статус всероссийского.

- Это была идея моей подруги. Она мне рассказала, что они с дочкой дома делают мультики и предложила сделать то же самое, только на уровне фестиваля. Началось все с бытового уровня, а теперь мы «гремим» на всю страну. В прошлом году этот фестиваль выиграл Президентский грант культурных инициатив, так мы его реализовали, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск директор молодёжного центра «Патриот» Елена Федоренко.

А вот ТОС «Северный» гордится своими людьми. Например, у них работает внучка первозастройщика – Айниса Митюкова. Она помнит и первую парикмахерскую, и первые дома, и первую баню.

- Мы помним истоки поселка. Теперь здесь живут наши дети, внуки. Это наша малая Родина, которая всегда с нами и сюда всегда хочет вернуться, - говорить Айниса Ситрикходжаевна.

КСТАТИ

Век назад был Кулацким

Вот три необычных факта об истории поселка

1.Раньше поселок носил название «Кулацкий». Первые жители появились в начале 30-х годов. В основном это были переселенцы – семьи раскулаченных с Алтайского края, Урала и немцев с Поволжья. Позже приехали обычные крестьяне с Алтая, которые начали строить первые дома. Поселок «Кулацкий» напоминал небольшой холм (сейчас там находится остановка «Маяк» в окружении болот). Переименовали поселок в «Северный», когда он вошел в состав города.

2. В 1931 году в п. «Кулацкий» появилось первое подсобное хозяйство под контролем НКВД. Затем его преобразовали в «Колхоз НКВД №1». Так колхоз просуществовал до 1957 года, далее его передали в совхоз «Пашинский».

3.. Названия улицам поселка давали жители. Например, рабочие завода «Экран» дали имя своей улице «Оптическая», рабочие с «НЗХК» назвали свою улицу «Генераторная», а электронщики с «Севера» назвали честь своего предприятия шесть Электронных переулков.