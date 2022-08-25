Математические модели помогут решать социальные задачи в Новосибирске

Технопром-2022 объединяет лучшие умы страны. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

«Технологии управления сложностью» - так называется мастер-класс, который привлек большое внимание аудитории на форуме «Технопром-2022». На нем прозвучал доклад начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. Ольга Незамаева предложила выстраивать работу власти через математический анализ возможных решений.

- Принимая управленческое решение, можно руководствоваться собственным опытом, познаниями в области экономики, пониманием потребностей граждан. Но невозможно самостоятельно просчитать, каким будет результат. Спрогнозировать его можно, построив математические модели, - прокомментировала Ольга Борисовна. - Необходимо учесть все значимые факторы и тысячи возможных вариантов развития событий, чтобы выбрать наиболее эффективное решение.

Технологии построения таких моделей уже работают. Испытаны, например, в прогнозировании распространения коронавируса в ряде российских регионов. Оценив возможные последствия, можно выбирать наиболее сбалансированные ограничительные меры. Это одна из областей применения. Другая - оптимизация работы коммерческих предприятий.

Для решения социальных проблем математические модели тоже могут полезны. Как это будет работать, объяснил проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.

- Для построения модели будут учитываться исходные данные, поставленные задачи, опыт департамента, имеющиеся ресурсы и ряд других факторов, - прокомментировал Алексей Иванович. - С учетом всего этого расчеты помогут определить стратегию действий.

По мнению Ольги Незамаевой, новый подход поможет лучше решать демографические задачи, анализировать и решать социальные проблемы, развивать доступную среду в Новосибирске, расширять набор социальных услуг.

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