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Здоровье25 августа 2022 3:52

Новосибирские врачи назвали один из самых непредсказуемых видов рака

Своевременный чекап и дальнейшие наблюдения помогут выявить проблему на ранней стадии, считает врач-онколог высшей категории, к.м.н. Олег Зарубенков
Ольга ТЕМНИКОВА
Олег Александрович Зарубенков, заведующий онкологическим отделением Клинического госпиталя «АВИЦЕННА», онколог высшей категории, к. м. н.

Олег Александрович Зарубенков, заведующий онкологическим отделением Клинического госпиталя «АВИЦЕННА», онколог высшей категории, к. м. н.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Современная медицина научилась успешно бороться со многими видами рака. Однако есть среди наших органов такой, где новообразования очень долго могут никак не проявлять себя.

- Поджелудочная железа анатомически расположена в нашем организме забрюшинно глубоко, и простые методы диагностики не позволяют вовремя выявить изменения. Онкологи считают этот вид рака одним из самых непредсказуемых, коварных и опасных онкологических заболеваний, - объясняет заведующий онкологическим отделением клиники «АВИЦЕННА», врач-онколог высшей категории, к.м.н. Олег Зарубенков.

Коварство болезни заключается в том, что у пациентов не наблюдается никаких ярких клинических симптомов даже на стадии развитой опухоли. Люди при раке поджелудочной жалуются на общее недомогание, похудание, дискомфорт в животе, некоторые могут такого дискомфорта и не ощущать. В итоге за медицинской помощью больные обращаются довольно поздно, когда болезнь уже запущенна и любое лечение может оказаться неэффективным. Ряд научных работ выявил еще одну особенность этого вида рака: он начинает метастазирование еще на том этапе, когда опухоль не распознается визуально.

ФАКТОРЫ РИСКА

Олег Зарубенков перечислил основные факторы риска при этом виде рака.

• Характер питания человека, когда отдается предпочтение жирной и калорийной пище, в то время как наиболее здоровой считается средиземноморская диета, основа которой - обилие овощей и зелени, рыба, оливковое масло.

• Низкий уровень физической активности.

• Избыточная масса тела.

• Неблагоприятная наследственность. Синдромы Пейтца-Егерса, синдром Линча дают до 10% риска возникновения заболевания.

• Вредные привычки.

• Сопутствующие заболевания. Прежде всего, сахарный диабет, хронический панкреатит, желчнокаменная болезнь, цирроз печени.

• Возраст 60 - 65 лет, когда происходит ослабление иммунной системы в целом и снижаются ее возможности противостоять запуску опухолевых процессов.

• Доброкачественные новообразования.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Любая болезнь поддается эффективному лечению тем лучше, чем раньше ее удается обнаружить, уверен хирург-онколог. Первым шагом для выявления опасной патологии может стать чекап, объясняет Олег Александрович.

- Единственного волшебного исследования на все виды рака не существует. Поэтому я бы рекомендовал потратить пару дней на проведение комплексного обследования организма. А далее, если исследование выявило патологию, продолжить более тщательные наблюдения в этом направлении. Минимальный комплекс исследований должен включать УЗИ щитовидной железы и брюшной полости, маммографию и УЗИ гинекологических органов для женщин, УЗИ простаты для мужчин, рентген грудной клетки, фиброгастроскопию, колоноскопию, исследования на онкомаркеры. Комплексное обследование организма лучше проводить не реже одного раза в 1 - 2 года. В нашей клинике все эти исследования выполняются в полном объеме, - уточнил врач.

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