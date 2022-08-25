Новосибирские врачи назвали один из самых непредсказуемых видов рака

Олег Александрович Зарубенков, заведующий онкологическим отделением Клинического госпиталя «АВИЦЕННА», онколог высшей категории, к. м. н. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Современная медицина научилась успешно бороться со многими видами рака. Однако есть среди наших органов такой, где новообразования очень долго могут никак не проявлять себя.

- Поджелудочная железа анатомически расположена в нашем организме забрюшинно глубоко, и простые методы диагностики не позволяют вовремя выявить изменения. Онкологи считают этот вид рака одним из самых непредсказуемых, коварных и опасных онкологических заболеваний, - объясняет заведующий онкологическим отделением клиники «АВИЦЕННА», врач-онколог высшей категории, к.м.н. Олег Зарубенков.

Коварство болезни заключается в том, что у пациентов не наблюдается никаких ярких клинических симптомов даже на стадии развитой опухоли. Люди при раке поджелудочной жалуются на общее недомогание, похудание, дискомфорт в животе, некоторые могут такого дискомфорта и не ощущать. В итоге за медицинской помощью больные обращаются довольно поздно, когда болезнь уже запущенна и любое лечение может оказаться неэффективным. Ряд научных работ выявил еще одну особенность этого вида рака: он начинает метастазирование еще на том этапе, когда опухоль не распознается визуально.

ФАКТОРЫ РИСКА

Олег Зарубенков перечислил основные факторы риска при этом виде рака.

• Характер питания человека, когда отдается предпочтение жирной и калорийной пище, в то время как наиболее здоровой считается средиземноморская диета, основа которой - обилие овощей и зелени, рыба, оливковое масло.

• Низкий уровень физической активности.

• Избыточная масса тела.

• Неблагоприятная наследственность. Синдромы Пейтца-Егерса, синдром Линча дают до 10% риска возникновения заболевания.

• Вредные привычки.

• Сопутствующие заболевания. Прежде всего, сахарный диабет, хронический панкреатит, желчнокаменная болезнь, цирроз печени.

• Возраст 60 - 65 лет, когда происходит ослабление иммунной системы в целом и снижаются ее возможности противостоять запуску опухолевых процессов.

• Доброкачественные новообразования.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Любая болезнь поддается эффективному лечению тем лучше, чем раньше ее удается обнаружить, уверен хирург-онколог. Первым шагом для выявления опасной патологии может стать чекап, объясняет Олег Александрович.

- Единственного волшебного исследования на все виды рака не существует. Поэтому я бы рекомендовал потратить пару дней на проведение комплексного обследования организма. А далее, если исследование выявило патологию, продолжить более тщательные наблюдения в этом направлении. Минимальный комплекс исследований должен включать УЗИ щитовидной железы и брюшной полости, маммографию и УЗИ гинекологических органов для женщин, УЗИ простаты для мужчин, рентген грудной клетки, фиброгастроскопию, колоноскопию, исследования на онкомаркеры. Комплексное обследование организма лучше проводить не реже одного раза в 1 - 2 года. В нашей клинике все эти исследования выполняются в полном объеме, - уточнил врач.

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