В Новосибирске двое школьников сломали мальчику позвоночник и отобрали его телефон

Мальчика отвезли в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске двое мальчиков напали на двух других детей. ЧП произошло в Первомайском районе на улице Одоевского, во дворе одного из домов. Пострадавшим по 10 лет, нападавшие чуть старше, по крайней мере так описывают хулиганов школьники.

- Эти ребята шли навстречу. Как говорит мой сын, они прошли близко и задели друг друга плечами. Это и стало поводом для драки, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама одного из побитых школьников. - Били сильно, травмы серьезные.

Взрослых рядом не оказалось. Сын Светланы сам дошел до дома, где его ждала бабушка. Она и сообщила о ЧП матери.

- Я тут же собралась и приехала на такси домой, позвонила в службу 112. Полицейские появились очень быстро, объехали ближайшие дворы, но никого не нашли. Мы написали заявление, отправились в травмпункт снимать побои, - продолжает женщина. - Сына направили на МРТ, потом положили в больницу. У него компрессионный перелом позвоночника.

Инцидент произошел в Первомайском районе. Фото: Анна ПАШАГИНА

Второму мальчику тоже досталось, но меньше. Его отправили на осмотр к челюстно-лицевому хирургу.

Пострадавшие школьники видели этих хулиганов в районе впервые. По словам мальчиков, на вид их противникам было по 11 лет. Один был с темными волосами и белой челкой, одет в камуфляжный костюм светлой расцветки, а второй мальчик был русый, на нем была вязаная черная кофта с белыми и красными полосками.

- Оказалось, что они еще и телефон у моего сына украли. Я сейчас сама пытаюсь их найти. Думаю посмотреть съемки с камер ближайших магазинов. Сын должен показать точное место, где это произошло, - говорит мама школьника.

Лечение ребенку предстоит долгое.

- Нам уже сказали, что придется полгода носить корсет, лечение будет длиться два года, - добавляет Светлана.

Сейчас Светлана через социальные сети пытается найти людей, видевших нападавших.

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