Новосибирец делает копии сказочных улиц - их покупают блогеры-миллионники по всему миру

Михаил (справа) перешел от косплея к украшениям для книголюбов. Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

3 года назад новосибирский верстальщик Михаил Сар попал под сокращение и стал делать необычные букнуки. Сам по себе букнук - это декоративная вставка с миниатюрой для книжной полки. Работы новосибирца простой вставкой не назовешь. Миниатюры сказочные и невероятно достоверные. Цена одного экземпляра - от 6 до 20 тысяч рублей. Среди его работ - переулочек из Киото и каюта капитана Немо, фотографии копий собрали тысячи лайков среди книголюбов по всему миру. Среди клиентов оказались блогеры-миллионники. Мастер поставил творчество на поток, купив два 3D-принтера, и попал на форум «Технопром». Как школьное увлечение модельками сделало новосибирца мастером редкой профессии - в материале КП-Новосибирск.

Дизайнер начинал с косплея, но мама посоветовала делать украшения на полку. Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

БИЗНЕС ПО СОВЕТУ МАМЫ

5 лет назад Михаил Сар работал графическим дизайнером в газете-телепрограмме, но попал под сокращение и остался без работы. Надо было кормить семью - жену с годовалой дочерью. Тогда верстальщик вспомнил, как любил уроки труда в школе, а также увлекался моделизмом. Так и начал искать себя. Сперва он выпиливал кольца из дерева, затем делал бутафорские мечи и доспехи для квестов и фанатов косплея.

Дальше была еще одна интересная попытка найти дело по душе: Михаил сам изготовил костюм Протосса из популярной игры StarCraft и несколько раз брал первые места на косплей-фестивалях. В 2019 году мама парня показала сыну популярные за рубежом украшения для книголюбов, это были букнуки - вставки в виде миниатюр на полку с книгами. Это могла быть прихожая, комната, улочка - своеобразный портал из реальности в мир фантазий и вымысла. Мастер крафтовых вещиц заинтересовался и начал пробовать себя на новом поприще.

Маленькая японская улочка покорила книголюбов по всему миру. Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

- Первый свой букнук я сделал в виде узкой улочки Киото, прежней столицы Японии. Смотрел фото и вдохновлялся: так плотно живет народ, что можно здороваться с человеком в окне напротив. Сделал лавочку, кондиционер, миниатюрные детальки. Знакомый посоветовал продать ее на Etsy и Reddit, работа набрала больше тысячи лайков и была продана через 5 дней за 160 долларов, - вспоминает Михаил Сар.

Хобби стало приносить деньги, и Михаил купил простенький 3D-принтер для печати самых мелких деталей. Оказалось, в Китае давно уже делают подобные миниатюры и продают в разы дешевле. Но российский мастер завоевал клиентов кропотливостью и вниманием к деталям.

- Суть букнуков - в мелочах и реалистичности, хорошие работы можно рассматривать часами. Главный секрет успеха здесь в правильной покраске, это ручная работа акриловыми красками, техника сухой кисти, имитация трещин, ржавчины и старины. Есть и строгие ограничения: нужно уместить миниатюру в переплет одной книги. Стандарт букнука - 8 сантиметров в ширину, высота - как у книги и 15 сантиметров в глубину. Я стараюсь уложиться в 15 сантиметров, если того требует композиция, - говорит Михаил Сар. - Через полгода я купил второй, фотополимерный 3D-принтер, который печатает более мелкие детали с высокой точностью.

Мастер черпает вдохновение в улочках Италии и Греции. Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

ПОКОРИЛ СЕРДЦА КНИГОЛЮБОВ

Мастер быстро раскрутился в сообществе зарубежных книголюбов и фанатов компьютерных игр. Американский блогер с 3,2 миллиона подписчиков заказал себе миниатюру у сибиряка. Королева стримов по игре Metro 2033 Deep Silver с 16 тысячами подписчиков приобрела миниатюру и повесила на стену. Михаил не стал задирать цены - делает букнуки на заказ и берет за них от 10 до 20 тысяч рублей плюс доставка.

- На одну работу я трачу две-три недели. Очень сложно поймать вдохновение в Новосибирске - здесь так мало узких улочек и переулков, обжитых снизу доверху. Поэтому я искал сюжеты на итальянских, греческих, японских улицах. Рисовал эскизы по фото, иногда делал даже по описанию из книги. Есть работы по игре «Ведьмак-3», по фильмам про Перси Джексона. Косой переулок из книг про Гарри Поттера делать не хотелось - слишком популярная тема, - признается Михаил Сар. - Но однажды я сделал сцену в котельной из «Унесенных призраками» Миядзаки.

Кабинет капитана Немо заказывали больше 80 раз. Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

Новое дело позволило Михаилу открыть свою мастерскую, он пытался даже создать школу миниатюры, приглашал детей и взрослых. Но с началом пандемии пришлось вернуться в двухкомнатную квартиру, к семье. А после блокировки денежных переводов за рубеж бизнес чуть не рухнул, но самые ярые фанаты букнуков перешли на расчеты в криптовалюте. А еще таланты мастера оценили организаторы «Технопрома-2022» и пригласили на форум.

- В топе моих работ остаются переулок Киото и кабинет капитана Немо, продал уже больше 160 таких работ. Для «Технопрома-2022» я сделал свою самую масштабную работу по мотивам игры о коте на космической станции, - добавляет Михаил Сар.

Весь секрет в специальной покраске и вниманию к деталям. Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

Бывший верстальщик не собирается бросать необычный бизнес. Он мечтает открыть выставку в одной из библиотек Новосибирска для детей и взрослых всех возрастов. Восьмилетняя дочь в восторге от папиных работ, а сам Михаил считает, что хороший букнук украсит любую библиотеку.

Через 3 года мастер крафта попал на «Технопром-2022». Фото: Предоставлено Михаилом Саром vk.com/sarcraftstudio

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