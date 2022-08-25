Учителям дарят столько разных букетов - рассказываем, как выбрать самый оригинальный. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На носу День знаний, и родители вовсю готовят детей к школе. В хлопотах и флористы: на прилавках цветочных магазинов уже красуются букеты. Что лучше всего подарить классному руководителю в Новосибирске, какой букет на 1 сентября 2022 года в тренде? И во сколько он обойдется? Мы выяснили это у флористов.

КАКОЙ БУКЕТ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА УДИВИТ?

Чтобы и учителя порадовать, и себя настроить на новый учебный год, разнообразьте букет. Даже привычные хризантемы заиграют новыми красками, если добавить яркой зелени и красных ягод или линейки и ручки из пенала, а упаковочную бумагу исписать математическими формулами или цитатами классиков из школьной программы.

Не стесняйтесь добавлять непривычные украшения к цветам. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

— В моде сейчас колоски, травы, сухоцветы, ягодки калины — нам их привозят целыми пачками, с радостью добавляем эти украшения в букеты. Некоторые просят добавить в цветы тетрадки, линейки, карандаши и точилки — это реже, но на заказ тоже делаем. Можно использовать что угодно, даже бумажные самолетики и мини-глобусы. Главное, знать меру, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница магазина La Rose Лилия.

В последние годы из разряда трендов в классику перешли и мини-подсолнухи. У подсолнухов есть несколько разновидностей, и все они хорошо сочетаются с теми же хризантемами и гладиолусами, при этом не выглядят громоздко.

Съедобные букеты

Такой подарок точно не завянет. Практичные родители выбирают букеты из конфет, клубники в шоколаде, свежих фруктов и ягод, орехов и сухофруктов. В специализированных магазинах есть наборы, в которых цветы сочетаются со съедобной частью.

Букет из конфет и орехов - беспроигрышный вариант для чаепития. Фото: Никита ПОПОВ.

Цветы в корзинках

У школьников в тренде цветы в небольших корзинках: их удобно нести и держать перед собой на линейке. В магазины к празднику подвозят новинки из экзотических цветов, и их чаще всего можно встретить именно в мини-корзинах или коробочках.

— К 1 Сентября нам подвезли дельфиниумы, стрелиции, эустомы, пушистые герберы, гортензии. На праздник можно подарить композицию из них. У нас такие идут под названиями «Нежность Прованса», «Крыло бабочки», «Песчаные бури», — советует Лилия.

Цветы в горшочках

Хороши тем, что не засохнут и не закончат свою жизнь в мусорных баках около школы. К тому же у покупателей они не пользуются большим спросом, а значит, и цены на них тоже не шокируют. Дарите комнатное растение: орхидею, гибискус, бегонию или домашнюю розу. Потом ваш подарок украсит дом учителя или останется в классе.

Цветы в корзинках - нежный комплимент учителю. Фото: предоставлено Лилией.

Благотворительность вместо букета

Во время пандемии коронавируса большую известность получила акция «Дети вместо цветов». В некоторых классах дети дарят по одному цветку, из которых складывают большой букет.

— В прошлом году в нашем салоне заказывали такие букеты. Состав можно обговорить заранее, не обязательно, чтобы это были одни розы: это могут быть, например, и розы, и гортензии, и хризантемы. Но это не такое частое явление, обычно один-два раза перед 1 Сентября закажут. Гораздо чаще ученикам покупают по маленькому букету или корзинке на каждого, — делятся флористы из La Rose.

КСТАТИ

Позаботьтесь о том, чтобы букет радовал глаз, а не вызывал слезы и чихание, ведь цветы могут спровоцировать аллергию. Чем слабее запах у цветов, тем меньше в них пыльцы. Хороший вариант — орхидеи и розы, тюльпаны и нарциссы, суккуленты. У лилий, хризантем, гербер и ромашек много заметной пыльцы, и если вы знаете, что у учителя есть аллергия, от этих цветов нужно отказаться.

Обратите внимание и на размер букета. Низенького первоклашку не будет видно за массивным свертком. Не покупайте букет слишком дорогой и навороченный. Не забывайте и о символизме цветов: красные розы годятся для романтических свиданий, алые гвоздики ассоциируются с Днем Победы и скорбью, маки — со смертью.

В букетах на 1 Сентября лучше всего смотрятся цветы осенней расцветки. Ко Дню знаний чаще всего заказывают желтые, оранжевые, красные, голубые цветы. Хороши также букеты нежных, пастельных оттенков. А вот слишком темные и черные будут не к месту.

ЦЕНЫ НА ЦВЕТЫ В НОВОСИБИРСКЕ К 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

За последний год цены на цветы выросли как минимум на 10%. Мы приводим средние цены за одну штуку. В разных магазинах действуют скидки и промокоды на букеты к 1 Сентября.

Гвоздика — от 50 руб. в 2021 году/от 70 руб. в 2022 году

Роза — от 60 руб. в 2021 году/от 65 руб. в 2022 году

Ирис — от 120 руб. в 2021 году/от 170 руб. в 2022 году

Гладиолус — от 170 руб. в 2021 году/от 180 руб. в 2022 году

Хризантема — от 120 руб. в 2021 году/от 175 руб. в 2022 году

Орхидея — от 180 руб. в 2021 году/от 200 руб. в 2022 году

Герберы — от 220 руб. в 2021 году/от 240 руб. в 2022 году

Эустома — от 340 руб. в 2021 году/от 350 руб. в 2022 году

Подсолнух — от 250 руб. в 2021 году/от 390 руб. в 2022 году

Стоимость букета будет варьироваться от количества цветов и их поштучной цены. В среднем цветы к 1 Сентября обойдутся в 1500 — 2000 рублей. Съедобный букет выйдет дороже — около 3000 — 4000 рублей.

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