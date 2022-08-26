Победитель первенства СФО призналась, почему ей хотелось бросить спорт

Ева Миронова: - Гимнастика - часть моей жизни! Фото: Личный архив

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники... Но для того, чтобы к этому прийти, нужно приложить много сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

ЗАНЯТИЯ ПРОПУСКАЛА ТОЛЬКО ПО БОЛЕЗНИ

15-летняя Ева Миронова занимается гимнастикой с 4 лет. Родители хотели отдать дочку в танцы, но туда в столь юном возрасте не принимали. Однажды Ева с бабушкой проходили мимо спортивной школы «Триумф» и увидели объявление о наборе на гимнастику. С тех пор судьба девочки неразрывно связана с этим видом спорта.

В Олимпийской Деревне тренировки идут практически весь день. Фото: Личный архив

- Хорошо помню себя лет в 5 - 6: мне нравились тренировки, нравилось, что на меня обращали внимание, получалось показывать достойные результаты. Я вжилась в гимнастику, это неотъемлемая часть моей жизни, без нее сложно себя представить, - поделилась девушка. - Бросить спорт иногда хотелось. Такое случается, когда много замечаний от тренера, идут подряд неудачные тренировки, неблагополучно складываются обстоятельства. Если это длится довольно долго, то, бывает, накатывает: все, больше не могу, не хочу видеть эту гимнастику! А потом выходные проходят, и эти чувства отступают. Одного дня для перезагрузки достаточно.

Мама Людмила говорит, для дочки не пойти на тренировку в детстве было настоящим наказанием. Занятия пропускала только по болезни - и до сих пор ходит в зал с удовольствием.

ПЕРВАЯ ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ

Сибирский федеральный округ в плане гимнастики очень сильный, один из ведущих по России, конкуренция здесь высочайшая. Первенство СФО - один из самых сложных и ответственных этапов отбора. Ева стала первой девушкой нашего региона, кто взял золото на этих соревнованиях.

За легкими изящными движениями стоят напряженные многочасовые тренировки. Фото: Личный архив

- Борьба за команду проходит в два дня, состязание за личные награды почти всегда в один день: четыре упражнения подряд с маленьким перерывом. Это было очень тяжело для большинства. Я выступила: была рада, что сделала все чисто, но даже не ожидала, что стану первой! Для всех моя победа стала шоком, а меня эмоции просто переполняли. Это один из самых ярких моментов моей жизни, - вспоминает юная спортсменка.

Вторым моментом, запавшим в память и разделившим жизнь на «до» и «после», стали выступления на всероссийских соревнованиях «Надежды России» в 2021 году. По словам мамы гимнастки, в большом спорте фактор удачи, судьбы огромен. Во время выступления Евы туда случился визит главного тренера российской сборной Ирины Винер. И именно в этот день она отсматривала не 10, а 40 человек. Так получилось, что это был именно Евин поток. Ее отметили. Так Еве представился шанс приехать в Новогорск.

- После соревнований в «Лужниках» в Москве я шла посмотреть списки. Когда проходила перед лестницей, увидела Ирину Александровну Винер: вокруг нее - охранники, тренеры с букетами, а она стоит с листочком, называет имена. Просто прохожу мимо и слышу свое имя! Я забыла про все списки, поднимаюсь на второй этаж, звоню маме: «Ирина Александровна назвала мое имя!» Это одно из самых лучших моих воспоминаний, - признается Ева.

«ВАЖНО, ЧТОБЫ РОСЛА СЧАСТЛИВОЙ!»

С ноября 2021 года Ева начала тренироваться в Олимпийской Деревне Новогорска. Первое время очень скучала, каждый день писала маме, что хочет домой. В Новогорске вместе со спортсменами разрешено находиться только личным тренерам - родителей не пускают.

Ева Миронова: - Своим тренерам я полностью доверяю. Фото: Личный архив

- Поначалу было страшно: там ходят великие тренеры, олимпийские чемпионы... Я никого не знала, ни с кем не общалась, только тренировалась - и рядом не было мамы. Где-то с февраля стало намного легче, когда сдружилась с девочками, со всеми познакомилась. Соперничества там нет. Когда всем тяжело, зачем еще соперничать, тратить свои и чужие силы? А еще в Олимпийской деревне важны тренеры: мой тренер в Москве - Марина Сергеевна Николаева, мой тренер в Новосибирске - Надежда Никифоровна Катькина, а наш молодой тренер Ангелина Сергеевна Ипатьева всегда рядом со мной в Новогорске. Тренеры оценивают справедливо, их мнению я всегда доверяю, - добавляет спортсменка.

Сейчас у Евы небольшой перерыв в тренировках: она приехала в Новосибирск к родителям, проходит восстановительное лечение. Фактически вся жизнь семьи построена исключительно вокруг дочки. Невозможно поехать в отпуск, когда захочется: нужно перекраивать день под ребенка, чтоб помочь успевать во всем.

Мама смотрит на дочку с нежностью. Гордится, что та прошла такой сложный путь и не сдалась.

- Она с 7 лет не только очень много тренировалась, но и училась, а на все это нужно столько сил и терпения! Когда мы все боялись перед ее соревнованиями, переживали, она выходила и выступала. Горжусь, что у нее такой характер и она идет по выбранному пути. Это не каждому взрослому по плечу: думаю, я бы так не смогла, - рассуждает Людмила. - Мы не знаем, как все сложится дальше. Я не из тех мам, которые уверены, что их ребенок обязательно станет олимпийским чемпионом, для меня это не самоцель. Мне важно, чтобы она росла счастливой.

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 46 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.