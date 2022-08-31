В тесном контакте: представители Группы «Сибантрацит» встретились с депутатами и общественниками в Линево

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит»

Единственными встречающимися промышленными предприятиями, принявшими участие в мероприятии, стали АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (входят в состав Группы «Сибантрацит»). Вопросы реализации экологических мероприятий на промышленных предприятиях Искитимского обсуждали экоактивисты, депутаты Совета депутатов Линево, представители АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

запланированные встречи, где депутаты и представители Группы «Сибантрацит» подводят итоги экологических мероприятий, планируют новые мероприятия с экоактивистами Искитимского района, наблюдения. Во время встречи руководитель направления корпоративной социальной группы «Сибантрацит» в области Нина Гладкова поблагодарила волонтеров Линево и Гусельниковского сельсовета за участие в экоакции по уборке территории Беловского водопада, ожидаемого наступления и наступления весны и осени Группа «Сибантрацит», и сообщила, что в этом году будет проведена новая экологическая акция по очистке берегов реки Шипуниха в деревне Ургун с участием жителей Евсинского сельсовета сотрудников и групп.

- Новые экологические проекты, предложенные для обеспечения доступности, будут реализованы в нашем грантовом конкурсе «Регион возможностей», который реализуется уже второй год. Победителем среди прочих стал проект по обустройству мест и приему отработанных элементов питания «Зеленая инициатива». В поселке Листвянском в рамках грантового конкурса обновляются парки с улучшенными деревьями, которые займутся его благоустройством. В линевском детском саду «Огонек» восстановят огород, где дети проявляют заботу о растениях. Это важные и значимые для всего населения области, которые вызывают у детей правильное отношение к экологии, - сказала Нина Гладкова.

Запланированная Группой «Сибантрацит» на осень посадка сибирских елей на территории поселка была осуществлена раньше срока. Почти 50 деревьев уже высажены, еще одна посадка деревьев ожидается в ближайшие два месяца. Данную инициативу тепло поддерживают жители Линево, отметила помощник депутата Заксобрания Евгения Газизова. Так, за последние два года при поддержке «Сибантрацита» было высажено более 100 деревьев.

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит»

- Это очень важно для жителей и очень заметно, что таким образом меняется облик нашего поселка, - уточнила она.

Еще одной инициативой компании, призванной показать важность экологии и красоту сибирской природы, стал фотоконкурс «Фокус на Сибирь», проведенный компанией. В фотоконкурсе принимали участие жители Искитимского района Новосибирской области и Мысковского городского округа Кемеровской области. Всего было заявлено свыше 150 работ, среди участников - семьи и творческие коллективы. Конкурс проводился по пяти разным номинациям.

Кроме того, представители компании сообщили, что они проводят мониторинг взрывных работ с привлечением местного населения. Мониторинг проводится в присутствии представителей независимых лабораторий, по их завершении составляются и подписываются акты, а результаты конкретного мониторинга можно найти на сайте компании. Помимо мониторинга взрывных работ в июле был впервые проведен мониторинг очистных сооружений «Разреза Восточный».

В свою очередь главный эколог «Сибирского Антрацита» Артем Бурцев рассказал о производственных экологических мероприятиях. Так, компания проводит модернизацию аспирационных установок, очищающих воздух на обогатительных фабриках. На фабриках используются 13 таких установок, в настоящее время происходит их поэтапная модернизация.

- Крупный и важный проект - строительство очистных сооружений карьерных вод. У нас разработан проект строительства новых сооружений вместо тех, которые используются у нас с 2008 года. Сейчас этот проект разработан, проведена государственная экологическая экспертиза, прошли общественные слушания. И в этом году мы надеемся его начать, а в следующем уже и закончить, - отметил Бурцев.

В заключении представители компании ответили на вопросы депутатов и общественников. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ильгиза Лотфуллина поблагодарила собравшихся и активизировала надежду, что отдельные встречи продолжаются, а совместные инициативы будут реализованы.

- Очень приятно, что собираются в формате плодотворного диалога между промышленными предприятиями, прилегающими к поселку и заседающему в здании. Мы наглядно видим, что было сделано и что цели у нас общие, а работа идет в тесном контакте, - зарегистрирована она.