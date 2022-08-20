«Когда я узнала, что наши родители встречаются, сбежала от него»: сибирячка ищет бывшего жениха, которого бросила полвека назад

Валентина и Сергей познакомились в вечерней школе. Фото: предоставлено героиней публикации

68-летняя жительница Кемеровской области Валентина Беспалова ищет любовь юности Сергея Клементьева, она считает, что он может жить в одном из посёлков Новосибирской области. Валентина хочет встретиться с ним и объяснить, почему в 70-х годах сбежала в другой город, разорвав отношения. Что же хочет рассказать женщина бывшему жениху — в материале КП-Новосибирск.

Валентина с Сергеем познакомились в поселке Железнодорожный в Иркутской области. Ходили там в вечернюю школу. Валентине тогда было 18 лет, а Сергей был младше на два года. Они дружили, дело шло к свадьбе. А потом девушка узнала, что ее отец встречался с мамой Сергея. Та сама рассказала все Валентине. На тот момент Сергей только-только вернулся из армии. Молодые собирались пожениться.

— Я не знала, что делать. Я помнила, как маме плохо было, когда она про измену узнала. Чуть до развода тогда не дошло. Я не могла ей рассказать. Если бы вскрылось, что Сергей был сыном той женщины, я бы умерла со стыда, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Беспалова.

После армии молодые собирались пожениться. Фото: предоставлено героиней публикации

Девушка тогда бежала от отношений в другой город — в Томск. Поехала со знакомым. Все тогда подумали, что она увлеклась другим мужчиной и поэтому оставила Сергея.

— Я постаралась устроить свою жизнь как можно быстрее. Замуж выйти, детей родить. Чтобы Сережа подумал, что у меня все хорошо и тоже устроил свою жизнь, — с горечью говорит Валентина. — Тогда я испугалась. И только сейчас поняла, что лучше него никого и не было.

После расставания в поселке Железнодорожный они встретились только через 18 лет в Новокузнецке. У Валентины уже был муж, она недавно родила третьего ребенка. Сергей стал вдовцом. Все то время, что они не виделись, они узнавали о судьбе друг друга через друзей и знакомых. По словам Валентины, Сергей всегда знал, где она была и как поживает.

Та далекая встреча в 90-х была последней. Они не обменялись контактами, а женщина так и не узнала точно, где жил тогда Сергей. Позже она узнала через знакомых название поселка — Первомайский. Но таких поселков огромное множество. Есть такой и в Искитимском районе Новосибирской области. Валентина предполагает, что Сергей может жить именно там.

— У меня недавно инсульт был. И я подумала, что нет больше времени. Я хочу увидеться с человеком, которого любила. Объяснить, почему я тогда сбежала. Я же до сих пор, если у меня что-то случится, не мужа вспоминаю, а его, — добавила Валентина.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о Сергее Клементьеве, сообщите, пожалуйста, об по телефону редакции +7 923 145 11 03 (WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер