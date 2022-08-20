Барби для взрослых: жительница Новосибирска построила бизнес на шарнирных куклах

Наталья делает кукол 12 лет. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

58-летняя мастерица из Новосибирска сделала бизнес на шарнирных куклах. Очереди за ее куклами расписаны на год вперед. Весь секрет в идеальном сходстве с обычными людьми. Как женщине удалось превратить хобби в заработок и почему взрослые с таким азартом скупают эти игрушки - в материале КП-Новосибирск.

50 КУКОЛ ЗА ГОД

Мастерить кукол Наталья начала в детстве. Тогда в ход шли подручные средства: пластилин, папье-маше, бумага, иногда даже просто снег. К естественности и натуральности Наталья стремилась всегда: бывало, чтобы сделать прическу кукле, отрезала собственные волосы.

А вы купили бы такую? Фото: предоставлено Натальей Лосевой

- Моя основная профессия - графический дизайнер. Много лет работала на фрилансе, и когда мне исполнилось 46 лет, увлеклась шарнирными куклами, начала детально изучать, как они изготавливаются. Сначала использовала полимерную глину, а после перешла на полиуретан, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Лосева, изготовительница кукол.

Каждая кукла со своим именем и характером. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

У этого мастера есть свой особенный стиль, благодаря которому и пришел успех. Куколки Натальи очень уж похожи на настоящих людей. Черты лица, одежда - все как будто списано с какого-то конкретного человека.

Наталья подтверждает: вдохновение она черпает в человеческих образах.

Они не похожи на игрушки. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

- Я стараюсь воплотить в кукле характер, настроение, - уточняет мастерица.

За 12 лет работы производство кукол удалось поставить на поток. Сначала на компьютере создается 3D-модель будущей красотки или красавца, после идет печать форм на 3D-принтере. Затем заготовки отливают, и тираж попадает в мастерскую к рукодельнице.

На создание партии уходит больше года. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

- Я наношу им макияж, делаю волосы, сама шью одежду, создаю аксессуары и обувь, - описывает процесс женщина. - Важно, чтобы шарниры работали корректно, чтобы кукла могла принимать естественные позы. На поиск идеальной формы уходит иногда год, а то и больше. За год отливается от 50 кукол. Размер разный - от 35 до 42 сантиметров.

100 ТЫСЯЧ ЗА ГОЛОВУ

Рассматривая фотографии, кажется, что эти малышки вот-вот откроют ротики и заговорят. Наряды настолько хорошо проработаны, что забываешь о том, что перед тобой игрушка - начинает казаться, что это маленький человек.

Как вам такие сестрички? Фото: предоставлено Натальей Лосевой

- Каждой кукле я придумываю имя и делаю ее индивидуальной. Вначале я все делала у себя дома, а после оборудовала отдельную мастерскую, - продолжает Наталья.

Мастеру хотелось поделиться с миром своим интересным опытом, показать, чему она научилась. Наталья начала вести небольшой блог, так появился основной поток покупателей.

Женщина делилась своими работами в блоге. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

- Сначала я творила для себя и делилась процессом и результатами в интернете. Цели продавать кукол не было. Со временем нашлись не просто поклонники, а покупатели, - говорит сибирячка.

В одном тираже в среднем 100 кукол. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

Однако спрос начал расти. Так как партии небольшие, ценник высок. Одна такая Барби для взрослых может стоить от 100 тысяч рублей. Раньше их приобретали жители не только России, но и других стран.

Кукол продают от 100 тысяч рублей. Фото: предоставлено Натальей Лосевой

- Теперь остались в основном отечественные покупатели. Многие берут по несколько кукол. В основном мои клиенты - коллекционеры, - добавляет мастерица. - Желающие обладать куклой записываются в очередь порой на год и два вперед.

КОНКРЕТНО

Сколько денег тратит Наталья на создание кукол?

Печать одной модели на 3D-принтере - 120 тысяч рублей. Если нужно перепечатать одну деталь - еще 1000 рублей.

Отливка партии - от 10 до 30 тысяч рублей (в зависимости от размера).

Лак-спрей для покрытия - 250 - 300 рублей на одну куклу.

Обработка швов - 5 тысяч рублей.

Вставка металлических деталей - 2 тысячи рублей.

Пара глаз - 2 - 3 тысячи рублей.

Упаковочная коробка - 3 тысячи рублей.

Себестоимость куклы - 140 тысяч рублей. Время же, потраченное на создание, - бесценно.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к психологу Константину Зубахину. Он объяснил, откуда у взрослых людей появляется желание купить куклу.

- Кукла всегда имела существенный смысл. Каждый изготовитель кукол с помощью игрушки создает некий образ. Человек, покупающий ее, вкладывает в нее свой смысл и покупает. Например, почему стала популярна кукла Барби? Это был образ идеальной внешности. Ведь каждая девочка хотела быть принцессой. Если людям нужно в жизни что-то доброе, то они купят куклу с добрым лицом. Многие покупают страшненьких - и так прорабатывают свои внутренние проблемы, - объяснил КП-Новосибирск Константин Зубахин.

По мнению психолога, взрослые люди покупают кукол, потому что не наигрались в детстве. Кто-то реализует эту потребность самостоятельно, покупая игрушку себе. Кто-то - через ребенка, вручая презент малышу.

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