В Новосибирске две дочери потребовали 4 миллиона рублей за гибель отца-шахтера

Гибель отца выбила дочерей из колеи на 4 года. Фото: Предоставлено Марией Федешовой

Две жительницы Новосибирска бьются за компенсацию из-за гибели отца-шахтера. Сестрам было 17 лет и 23 года, когда скончался их папа Руслан Федешов. Изначально работодатель даже не предложил компенсацию. О семейной трагедии и возможности получить деньги - в материале КП-Новосибирск.

Руслан Федешов проработал горняком 26 лет. Фото: Предоставлено Марией Федешовой

ОКАЗАЛСЯ НЕ В ТОМ МЕСТЕ

Трагедия случилась 30 мая 2018 года на шахте в Республике Тыва. Бригада из трех человек выполняла задание по зачистке штрека. Машинист комбайна сел за пульт управления, в том момент проходчик Руслан Федшов стоял сбоку и лопатой зачищал путь для машины. От контакта с почвой комбайн немного развернуло. Машинист увидел свет от лежащей на земле лампы Руслана, экстренно остановился, но было поздно: человека задавили.

Через несколько часов тело погибшего подняли на поверхность. Комиссия сообщила о несчастном случае на производстве, а республиканское следственное отделение вынесло отказ в возбуждении уголовного дела. У погибшего в Новосибирске остались две дочки: 17-летняя Маша и 23-летняя Алина.

С первого класса школы отец девочек был влюблен в их маму. Он пережил ее всего на год. Фото: Предоставлено Марией Федешовой

БЕДА НЕ ОДНА

Гибель отца стала для девочек вторым тяжелым ударом: не так давно умерла их мама, боровшаяся с тяжелой онкологией.

- За один год мы лишились обоих родителей. Нас поддерживала наша бабушка, которой и самой было нелегко, она ведь потеряла дочь и зятя. Также мы поддерживали и друг друга. Еще много сил дали замечательные дети сестры, - вспоминает Мария Федешова.

Руслан Федешов проработал горняком более 26 лет, был проходчиком на многих шахтах: «Юбилейная», «Абашевская», «Нагорная», «Кушеяковская», «ООО Горнопроходческое Управление», «Есаульская». За два года до трагедии стал работать в компании «Новокузнецкое шахтопроходческое управление», которое направило его в командировку в Тыву. Мужчина был главным добытчиком в семье и примерным семьянином.

- У мамы с папой была большая любовь, он любил ее с первого класса школы. Они 35 лет дополняли друг друга: папа - мягкий, а мама - более жесткая. Она была такая же веселая, как и папа. Пела песни, когда готовила. Но рак появился очень неожиданно, мама даже не успела увидеть внучку, - говорит Мария Федешова. - Папа тяжело переживал смерть мамы, но всегда был сильным - и отправился работать в забой. Он очень любил нас, любил внучек и хотел поддержать.

Дочки тяжело переживали утрату. Фото: Предоставлено Марией Федешовой

ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО СТРАХОВКА

Горняк успел застраховать свою жизнь, и дочки стали получать выплаты. Сначала девушкам было тяжело - столько всего навалилось: смерть обоих родителей, дети, уход за пожилой бабушкой. Только через 4 года дочки решили восстановить справедливость.

- Было проведено расследование о несчастном случае. В то время нам было очень плохо, мы не хотели углубляться в это дело еще больше. Не было сил и времени, мы совсем не думали о том, что должна быть выплачена моральная компенсация. Но сейчас, по истечении времени, мы об этом вспомнили и подали иск на сумму 4 миллиона рублей, - добавила Мария Федешова.

Девушки подали иск в Заельцовский районный суд Новосибирска о компенсации морального вреда - 2 миллиона рублей на каждую дочь. Горнодобывающая компания предложила компенсацию в досудебном порядке, однако девушки говорят, что сумма оказалась небольшой, они не согласились. Семья потеряла кормильца, к тому же погибший не был виноват в несчастном случае, поэтому сестры решили судиться.

- Нарушение охраны труда допустили погибший проходчик (находился в опасной зоне и вблизи от комбайна), машинист комбайна, начальник участка работ, горный мастер и технический директор. Но все-таки, по данным искового заявления, комиссия не установила грубой неосторожности в действиях пострадавшего и степень его вины в процентах. А вот юридическое лицо, как говорится в иске, не обеспечило надлежащий производственный контроль, обучение безопасным методам и организацию производства работ. Истцы полагают, что в гибели мужчины виноват ответчик, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Представитель ответчика - машиниста - от комментариев отказался, попросив направить запрос в горнодобывающую компанию.

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