«Вот это крокодил»: рыбак поймал 22-килограммового сазана в Обском море

Рыбак поймал 22-килограммового сазана на удочку под Новосибирском. Фото: предоставлено Алексеем Яновским.

Житель Барнаула поймал огромного сазана весом в 22 килограмма в Обском море. Это новый рекорд в Новосибирской области. Сам рыболов оказался скромным и не захотел делиться историей. Об успехе своего друга КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

Для сравнения ученый вспомнил, как сам рыбачил 15 лет назад. В том случае снастью был трал, а 9-килограммового сазана он поймал «самой уловистой» в те времена снастью под названием подъемник. Однако на днях его друг поймал гиганта без специальных примочек.

– Сазана, что на фото, отловили на днях простой донной удочкой, называемой закидушкой. Правда, леска сверхпрочная и крючок соответствующий. Суперудачливый рыболов на самом деле опытнейший специалист по выслеживанию, прикорму и отлову таких огромных рыбин, – объяснил КП-Новосибирск биолог, раскрыв секрет везения рыболова.

Сазаны сплываются на место прикорма. Рыбак поступил хитро: он возил на мелководье Обского моря возле села Спирино в Ордынском районе распаренное зерно и зерноотходы. Причем большими порциями, целыми мешками. На зерно и приплыл его трофей.

– На фото виден мощный шнур, которым рыбину держали на привязи в воде, дабы сохранить ее живой для доставки домой в город. Ведь ни в садке никак иначе того крокодила не удержать, – заметил Алексей Яновский.

Возраст сазана считают по чешуе, как по кольцам на срубе дерева. Рыбы растут всю жизнь. Причем рывками, неравномерно – лишь с весны до осени. Как считает ученый, этому переростку не меньше 20 лет. Однако владелец трофея пока не предоставил другу возможность разглядеть возраст сазана.

Как сообщила КП-Новосибирск ихтиолог, доктор биологических наук, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядренкина, это все еще не рекорд. Сазана весом больше 22 килограммов ловили в озере Малые Чаны. Однако тогда ловили тралом, а тут – на удочку. Поэтому искусный рыболов может по праву считать себя рекордсменом.

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