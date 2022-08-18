Родом из Сибири: уникальная высокотехнологичная керамика

Генеральный директор АО «НЭВЗ-Керамикс» Константин Мартынов. Фото: Предоставлено АО «НЭВЗ-Керамикс»

АО «НЭВЗ-Керамикс», созданное в Новосибирске более 10 лет назад, разрабатывает и производит изделия из наноструктурированной высокопрочной керамики. Об использовании необычного материала рассказал генеральный директор компании Константин Мартынов.

- Какие новые направления в применении керамики реализует ваша компания?

- Одно из важных направлений - электротехническая керамика. Она выпускается с разными свойствами в зависимости от химического состава. Например, корундовая, теплопроводящая, форстеритовая или конденсаторная. Также наша компания - единственная в России, кто изготавливает уникальные твердооксидные топливные элементы для производства мощных передвижных электростанций.

Есть производство так называемой износостойкой керамики, которая применяется для защиты горнодобывающего оборудования, для применения в особо агрессивных средах, в абразивоструйном оборудовании и так далее. Именно это материал показал значительное превосходство перед другими за счет особых свойств термо- и гидростойкости. Износостойкая керамика устойчива к химическим реагентам, повышенному давлению, истираемости и другим физико-механическим свойствам.

- Кроме защиты механизмов, где еще можно применить подобный материал?

- Наши специалисты научились изготавливать керамику для производства бронежилетов для защиты жизни человека, а также для защиты техники. Выпускаемые элементы применяются в классах Бр4 и Бр5 от пуль калибра 7,62 мм, это автоматы АКМ, АК-74 или снайперские винтовки СВД. В технике класс защиты может быть выше для защиты от пуль пулеметов КОРД или КПВТ.

«НЭВЗ-Керамикс» - единственное в России предприятие по производству медицинской керамики. Фото: Предоставлено АО «НЭВЗ-Керамикс»

- Расскажите о таком новом для России направлении, как медицинская керамика.

- Наша компания - единственная в России, кто производит медицинскую керамику, которая нашла применение в эндопротезировании тазобедренных суставов. Наши керамические головки устойчивы к износу, биоинертны, биосовместимы и гипоаллергенны, они совместимы с эндопротезами любых производителей, обладают уникальным комплексом физико-химических и механопрочностных свойств по отношению к парам трения из металла. Их показатели износа впечатляют! Так, длительность срока службы эндопротеза с керамическими головками составляет свыше 25 лет. В мировой практике керамика уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. Первую имплантацию эндопротеза тазобедренного сустава с нашей головкой провел профессор Прохоренко в июне 2015 года в ННИИТО травматологии имени Я. Л. Цивьяна. На сегодняшний день успешно проведено уже более 5,5 тысячи операций с керамикой нашего производства. Высокое качество, эффективность и безопасность наших медизделий доказаны на практике.

- Как удалось за короткий срок внедрить в производство новейшие технологии?

- Нашей целью всегда был скорейший запуск инновационных разработок непосредственно в производство. У нас есть собственные научные разработки, мы активно сотрудничаем с научными и учебными заведениями, вкладываемся в перевооружение производства. Все это помогло создать единый комплекс по созданию инновационных продуктов, который мы постоянно развиваем.

На предприятии работают более 250 человек. В производственном процессе используется самое современное оборудование, что позволяет производить до 1000 тонн особо прочной керамики в год. Это очень хорошие показатели как для нас, так и для экономики Новосибирской области.