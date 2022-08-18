Растим патриотов: Центру патриотического воспитания исполнилось 5 лет

Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

15 августа 2022 года Центр патриотического воспитания отметил свой первый юбилей. Ровно 5 лет назад в этот день губернатор Новосибирской области подписал документ о создании Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов.

За время своей первой пятилетки Центр превратился в активного участника всех событий патриотической направленности, проходящих в Новосибирской области. А их было немало. Праздники, выставки, конкурсы и другие активности получили высокую оценку не только на уровне региона. Созидательная работа Центра и его сотрудников была отмечена многочисленными наградами, в том числе благодарственными письмами Президента России Владимира Путина и первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Для новосибирцев Центр патриотического воспитания стал той площадкой, где можно найти единомышленников, где всех участников объединяет любовь к своему Отечеству, его истории, для кого готовность защитить Родину - это естественный порыв души, как и для наших дедов и прадедов, стеной встававших на защиту Родины. Чтобы как можно больше людей узнали о деятельности Центра, его проектах и инициативах, а также о других мероприятиях патриотической направленности, проходящих в регионе, в июне на телеканале ОТС был запущен информационный проект #ПАТРИОТ54.

Продуманная концепция программы опирается на ключевые и близкие каждому россиянину понятия: служение Отечеству, семья, добровольчество, экология, история, наука, культура, педагогика, медиа, спорт. Эти 10 граней патриотизма вдохновляют сотрудников Центра на активную работу с подрастающим поколением, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы сохранялось уважение к достижениям страны, победам и подвигам наших соотечественников.

Директор Центра Алла Данилевская. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

- Мы очень рады, что в регионе появилась такая телепрограмма, и считаем это настоящим подарком к нашему юбилею! #ПАТРИОТ54 - это реальная возможность рассказать о том, как в Новосибирской области формируется система гражданско-патриотического воспитания, на чем она базируется. В заставке программы упоминание о 10 гранях патриотизма присутствует не случайно. Любая из этих тем - кирпичик в фундаменте патриотического воспитания современного гражданина. И ведущие программы очень понятно и доступно об этом рассказывают. А мы активно помогаем с проектами, мероприятиями и интересными собеседниками, - отметила директор Центра Алла Данилевская.

Еще одним подарком к пятилетнему юбилею Центра стало решение руководства региона создать специальный информационный портал о патриотике, где в рамках единого тематического ресурса будет консолидирована вся информация о патриотической деятельности в Новосибирской области. Перспективным проектом патриотической повестки региона также стало создание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», работа над которым при поддержке правительства Новосибирской области ведется уже сегодня.

Обо всех проектах и мероприятиях можно узнавать на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo.