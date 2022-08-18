«Пока остальные охали, он бросился на помощь»: под Новосибирском ищут героя, спасшего человека из горящей лесопилки у СНТ «Рябина»

Под Новосибирском герой вынес человека из горящей лесопилки. Фото: стоп-кадры.

Под Новосибирском неизвестный герой спас человека из задымленной бытовки в горящей лесопилке между СНТ «Рябина» и поселком Новониколаевский. Как рассказала КП-Новосибирск очевидица Ольга, пожар произошел вечером в среду, 17 августа.

– Это произошло вчера, на 31 километре по Ордынскому шоссе. Парень был у себя на даче, увидел дым и поехал посмотреть, что горит. Спас мужчину, и еще до того, как приехали пожарные, просто ушел. Человек совершил правое дело, его должны знать в лицо, – считает Ольга.

По словам очевидцев, молодой парень по имени Александр, рискуя жизнью, залез в окно здания, наполненного едким дымом. Через несколько мгновений он вывел оттуда человека. Также до приезда пожарных герой отогнал от полыхающего вагончика 3 автомобиля, чтобы огонь не перекинулся на них.

– Молодец. Пока остальные охали, он бросился на помощь, рискуя жизнью, не задумываясь, – отзываются о герое садоводы из СНТ «Рассвет».

– Саня красавчик! Не каждый откатит 3 машины стоящие, закрытые, от горящего места, так еще и залезть внутрь, и спасти человека! От души, – хвалят Александра местные жители.

Однако Саня после редкого в наши дни проявления героизма ушел, не оставив контактов.

Когда приехали специалисты МЧС, в здании никого не было. Пожарным потребовалось 12 минут, чтобы ликвидировать открытое горение.

Полыхали дощатый вагончик и обрешетка кровли производственного здания. Там располагалась деревообрабатывающая мастерская. Об этом КП-Новосибирск сообщил заместитель начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков.

– Еще два часа продолжалась проливка и разбор обгоревших конструкций, чтобы затушить скрытые очаги горения и не допустить повторного возгорания. Осложняло работу специалистам высокая пожарная нагрузка и отдаленность водоисточников на расстоянии полутора километров, – рассказал Артем Щербаков.

Вагончик общей площадью в 124 квадратных метра выгорел полностью. На пожар реагировали 8 человек и три единицы техники.

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