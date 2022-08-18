«Мужчины не верят, что я так могу»: девушка-Барби тягает штангу весом 200 килограммов и иномарки

Анастасия удивляет своей силой мужчин. Фото: предоставлено Анастасией АМЕЛИНОЙ/Ирина ТОМИЛОВА

33-летняя Анастасия Амелина - блондинка с кукольным личиком из Новосибирска, ее запросто представляешь на подиуме. Но это тот случай, когда внешность обманчива: Настя ходит в спортзал и тягает штангу. Она - чемпионка мира по пауэрлифтингу.

Личный рекорд Насти - присед со штангой весом 200 килограммов и жим лежа со штангой весом 97,5 килограмма. Фото: личный архив Анастасии АМЕЛИНОЙ

«МАМА БЫЛА ПРОТИВ»

- В спортзал я пришла после школы. Сначала просто занималась, а потом увидела, что мой тренер Виталий Дубровин готовит спортсменок к чемпионату по пауэрлифтингу. Подошла к нему и сказала, что тоже хочу попробовать, - вспоминает Настя. - Он сомневался, глядя на мои данные, спрашивал: «Уверена? Это разве твое?». Но согласился готовить и меня.

Тут и выяснилось, что в теле хрупкой блондинки живет богатырь. На первых же соревнованиях Настя разделалась с соперницами, как Илья Муромец с печенегами: взяла золото.

Настя пришла в спорт после школы. Фото: Том КУЛИБЯКИН.

Ну, ладно, ладно… Турнир был небольшой - районный. Но Настя уже вошла во вкус и повышала вес штанги.

- Мне хотелось выступать и тренироваться все больше, хотя родные не поддерживали. Мама очень переживала за меня, говорила, это может плохо сказаться на моем здоровье, - признается Анастасия.

Родные переживали, что спорт скажется на здоровье Насти. Фото: личный архив Анастасии АМЕЛИНОЙ.

Еще и злопыхатели насмехались. Мол, не дамское это дело - штангу тягать, на перекачанного мужика станешь похожа. А Настя не становилась. В спортзале она - силач. А идет по улице - длинноногая красотка. Чистой воды модель. В 2009 году Настя добилась в спорте небывалых высот - стала чемпионкой мира, за плечами и другие награды - чемпионка Европы, чемпионка Азии.

- Конечно, в нашем виде спорта есть разные женщины. Но если готовиться постепенно, тренироваться с умом, то никаких перегибов не будет, - поправляет светлые локоны штангистка. - В моей команде все девушки выглядели отлично. И никаких особых ограничений в питании у нас не было: для того, чтобы была сила, нужен белок, а диета все только испортит. Но с соревнованиями я после 2014 года завязала: поняла, что все, что могла выиграть, выиграла. А вот штангу не оставила и, видимо, никогда не брошу: три раза в неделю занимаюсь в зале.

Настя запросто могла бы стать моделью. Фото: Ирина ТОМИЛОВА

«САМА ПОДНИМАЛА БУТЫЛИ С ВОДОЙ ДЛЯ КУЛЕРА»

В спортзале чемпионку ставят в пример даже парням: смотрите, как Настя может. А вот за пределами фитнес-центра окружающие мужчины из-за ее силы иногда впадают в ступор. Особенно на работе (сибирячка по профессии - инженер-проектировщик).

В спортзале Настю хвалят. Фото: предоставлено Анастасией АМЕЛИНОЙ.

- Было такое, что я бутыль с водой для кулера с первого на третий этаж поднимала: закинула на плечо и понесла. Для меня это не проблема: мой личный рекорд все-таки - приседать с 200-килограммовой штангой. А вот коллеги тогда очень удивились, - говорит Настя. - А еще мужчины на работе как-то посмотрели видео с моих выступлений: «Это реально ты?» Не верили, что я так могу. А я и застрявшую в грязи или снегу машину вытяну, если надо будет… Я ведь в соревнованиях по силовому экстриму, где иномарку надо было сдвинуть с места, тоже участвовала…

Настя запросто тягает легковушки. Фото: предоставлено Анастасией АМЕЛИНОЙ

А так и не скажешь! Может, это потому, что не забывает Настя и о девичьих радостях: красотка любит романтичные платья, а с ее отличной фигурой ограничений в одежде нет. И никаких перекачанных мышц.

Конечно, мужским вниманием Настя не обделена, но сейчас ее сердце свободно.

В жизни Настя старается быть женственной. Фото: Татьяна ГОРЕЛОВА.

- Недавно я развелась: мой бывший муж тоже спортсмен, в свое время переехал ради меня из Магнитогорска в Новосибирск. 10 лет были вместе, но не сложилось, - добавляет Настя. - Сейчас я стараюсь быть более женственной, иногда говорю себе стоп: например, прошу открутить крышку от бутылки с водой, все-таки я девочка.

Сердце красавицы свободно. Фото: Peter Crouch

В общем, у мужчин, которые не боятся сильных женщин, есть шанс!

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