Ученые приручили дикую лису. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Почему собака - друг человека, а лиса - нет? Об этом задумался фронтовик и ученый Дмитрий Беляев 70 лет назад. И решил приручить симпатичного зверя, сделать его домашним.

С ЛИСЬЕЙ КОМАНДОЙ - В СИБИРЬ

Генетик стал отбирать самых дружелюбных чернобурок. Отлавливать их по лесам не пришлось: лис держали в звероводческих хозяйствах. А вот рассчитывать на поддержку властей Беляев не мог. Советский Союз в середине прошлого века генетику не признавал.

В Музее истории генетики. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Дмитрий Константинович опасался, что эксперимент может быть закрыт. И когда появилась возможность уехать подальше от московского начальства, он с радостью принял это предложение. Лисиц сначала перевез в зверосовхоз на Алтае, а затем - в Новосибирск, - рассказывает заведующий Музеем истории генетики в Сибири Иван Синицын.

Всюду фотографии лисиц и лисят. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В музее лисица - главный герой. Лежат мягкие игрушки в виде рыжего зверька, тут же - стенды с фотографиями лисичек, настенные календари с изображением животного. Ну, вы, наверное, догадались: эксперимент удался. Лисы с человеком подружились! Но работа еще не закончена. А для того чтобы узнать о ней больше, едем на лисью ферму.

ЕГЭ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

У ворот - небольшая лужа. И это не потому, что порядок навести не могут. Лужа - полезная. В ней специальный раствор для дезинфекции. Когда машина заезжает внутрь, колеса избавляются от опасных микробов. Чтобы не занести заразу к питомцам. Их здесь около 700.

Так выглядит лисья ферма. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Зверушки разделены на три группы. Есть агрессивные, которые и цапнуть могут. Есть обычные лисы: не злые и не добрые. Но главная команда - одомашненные лисы. Или, говоря научным языком, доместицированные. Такого зверья - больше всего. В каждом поколении этих лисичек ученые выбирают самых дружелюбных.

Как думаете, это ручной лисенок или дикий? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Специалисты смотрят, как лиса ведет себя по отношению к человеку, пытается ли напасть, какие звуки издает. Исходя из этого, животное получает оценку. Если поведение агрессивное, то отрицательную, от нуля до минус пяти. Если поведение доместикационное, то положительную, - объясняет младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Дарья Шепелева.

Лисички, которые «прошли ЕГЭ» лучше всех, участвуют в продолжении эксперимента. И так уже около 70 лет, это десятки поколений.

Без специальной защитной перчатки руку в клетку лучше не совать. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

МОЖЕТ ВЫРЫТЬ НОРУ В ДИВАНЕ

Зверьки с годами изменились - просто не узнать. Мордочки стали короче, на шкурках появились светлые пятна, а некоторые лисички совсем побелели. Научились вилять хвостиками, как собачки.

А еще у лис меняется речь. На звероферме питомцы галдят на все голоса: рычат, похрюкивают, мяукают.

У лисят меняется внешность и даже голос. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ученые осторожно сравнивают таких лисичек с собаками и кошками. Мол, нечто среднее. Но такое описание, конечно, не официальное. Это так, для нас, журналистов. Ну, и для покупателей. Да-да, лисичку можно купить. Любители экзотики из Америки, Европы, Китая, Кореи, узнав про чудо-эксперимент в Сибири, приобретают зверушек и увозят к себе. Есть и отважные россияне. Ох, как это смело с их стороны.

- Лисица не подчиняется, как собака. Она быстро все понимает, но заставить ее что-то делать не получится, - предупреждает Дарья Шепелева. - Да, животное очень интересное, веселое, задорное. Но квартиру может уничтожить. Лиса громкая, она прыгает, скачет, копает… Если захочет, может «вырыть нору» в диване.

Лисята спокойно сидят на руках. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Ученые дают подержать лисичек на руках. Беру зверька - он теплый и мягкий, как котенок. Лисичка несколько секунд смирно прижимается к груди. Но вот замечает пуговицу на моем нагрудном кармане и пытается ее грызть. Потом просто ерзает. Долго оставаться смирной лисичка не хочет.

Опускаю красотку на пол. Там уже носятся три ее подруги. Или друга. И вся эта компания шныряет между ног у журналистов, дурачится, барахтается... Теперь эта лисья стайка уже похожа не на котят, а на собачат.

Для журналистов такая экскурсия - и работа, и удовольствие. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- А какие у них имена? Как у кошек - Мурзик и Барсик? Или как у собак - Мухтар и Тобик?

- Кличка не должна содержать неудобных для транслитерации букв, потому что в общении с иностранными коллегами мы используем имена на английском. Первая буква имени - как у самки, которая дала потомство, - называет главные правила младший научный сотрудник.

Чтобы лисята привыкали к человеку, на ферму приходят дети и «нянчат» их. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В остальном персонал изощряется как может. Была здесь лиса по кличке Децл. Есть Джигурда. А когда моя собеседница вернулась на работу после декрета, застала лисичку Дарико. Это коллеги в честь самой Дарьи Шепелевой и назвали.

Щенок? Нет, лисенок! Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?

Ученые говорят, до сих пор неизвестно, как человек приручил собаку. На примере лис пытаются понять, как это произошло. Но это лишь одна из целей эксперимента.

- Мы заинтересованы изучать все, что касается вопросов агрессии и наоборот - формирования дружелюбного поведения. Мы заметили: при изменении поведения с агрессивного на дружелюбное у лисицы поменялась система возникновения стресса, - приводит пример научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН Юрий Гербек.

Юрий Гербек уверен, что исследование лис поможет лучше понять и человека. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Чем полезно это наблюдение? Что оно даст? Например, можно найти и изучить те гены, которые отвечают за стресс, гены, которые вызывают дружелюбие или, наоборот, агрессию. А дальше можно рассчитывать и на лечение психических отклонений. То есть эксперимент для науки действительно революционный.

Рядом с лисьей фермой клетки с норками. Их тоже пытаются сделать домашними. И похоже, что выходит. Оцените дружелюбие и любопытство этих зверьков. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А еще он просто увлекательный. Здорово же подержать на руках симпатичного зверька, который тычется тебе в плечо мордочкой.

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