Сентябрь начнется с теплых дней, но к середине месяца снова придет похолодание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Новосибирске на сентябрь 2022. По предварительным данным Западно-Сибирского гидрометцентра, грядущий осенний месяц начнется с теплых дней, но к середине снова придет похолодание.

— Нынешнее похолодание в южной части Сибири пришло с Карского моря, арктический воздух заблокировал другие потоки воздуха из европейской части России и из Атлантики. Это первая волна холода перед наступлением осени. Пока говорить о погоде на сентябрь рано, однако есть закономерность, что за волной похолодания всегда идет волна потепления. Она наступит, по нашим прогнозам, в конце августа, начиная со следующей недели, и продлится в первые дни сентября. За последние два года, 2020-й и 2021-й, август был рекордно теплым, на 2 градуса выше нормы. Будем надеяться, что таким же теплым окажется и сентябрь, — рассказала КП-Новосибирск начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Интернет-сервисы дают противоречивые прогнозы.

Яндекс.Погода обещает, что сентябрь будет в основном пасмурным, с дождями, но не обойдется и без солнечных дней. В первую декаду температура днем составит от +15 до +20, в следующие 10 дней опустится до +12, а под конец месяца в среднем составит от +9 до +12.

По данным сайта World-Weather.ru, первая половина сентября будет довольно теплой для начала осени.

— Днем температура воздуха составит +17… +21, ночью +13… +15. Похолодание начнется с 22 сентября — тогда днем уже будет в среднем +10… +13, а ночью +5… +8. Новосибирцев порадует солнце: 9 ясных дней и 18 — с переменной облачностью и редкими дождями, — сообщается на сайте.

Прогноз сайта Gismeteo не такой оптимистичный. Согласно данным, в первую и последнюю недели сентября без остановки будет лить дождь. До 7-го числа температура составит около +11… +18, но уже на второй неделе обещают понижение до +6, а в конце месяца — до +3 и 0. Возможен даже снег — его синоптики прогнозируют 24 сентября.

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