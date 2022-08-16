«Я не могу открыть глаза»: жительница Новосибирска получила ожог после наращивания ресниц

Глаза покраснели сразу после процедуры. Фото: предоставлено Анастасией С.

Наращивание ресниц для 21-летней Анастасии С. закончилось походом к врачу. Девушка получила ожог от клея, но вернуть деньги за процедуру оказалось делом непростым. Жительница Новосибирска рассказала корреспонденту, как попала на неудачный прием к лешмейкеру.

Глаза Анастасии сейчас уже не такие красные: процедура была четыре дня назад.

- Я очень редко наращиваю ресницы. В этот раз салон сам связался со мной, я у них не была никогда. Предложили сделать наращивание со скидкой. Просили всего 1750 рублей. Я записалась и пришла к мастеру. Все было нормально и никакого подвоха я не видела, деньги заплатила, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Пока мастер наращивала ресницы, клиентка задремала на кушетке. Проснулась от того, что глаза щиплет и слезы затекают в уши.

- Мастер дала мне ватный диск, чтобы я вытирала слезы. Я не знаю, как правильно делать такие процедуры, поэтому послушала совета, - говорит клиентка. - Когда все закончилось, я даже не поняла, нравится мне или нет. Но сказала, что ресницы какие-то короткие.

Девушка перестала обращать внимание на длину через три часа после наращивания, ведь тогда она почувствовала сильное жжение в глазах и увидела покраснение.

- Мне тяжело было поднимать веки, появилась отечность. Было больно дотронуться до век. Подозреваю, что у меня ожог глаз, - объясняет сибирячка. - Записалась к офтальмологу, потому что краснота не проходила и я не знала, как ее лечить. Неприятно было и то, что после расчесывания реснички начали сыпаться.

Салон предложил вернуть только 750 рублей. Фото: предоставлено Анастасией С.

Анастасия написала в салон, рассказала о проблемах. Администраторы предложили девушке прийти на снятие или на коррекцию.

- Я сказала, что коррекцию мне сейчас делать нежелательно. Попросила вернуть деньги за процедуру. Они сказали, что могут вернуть их только после снятия - и лишь 750 рублей. Объяснили тем, что еще 1000 рублей - это стоимость материалов и зарплата мастеру. Меня это не устроило, - добавляет клиентка. - Я готова оплатить материалы, но к качеству работы у меня претензии, я не готова ее оплачивать.

Врачи подозрения Насти подтвердили. По их версии, ожог слизистой произошел из-за попадания паров клея.

Анастасия уже обратилась в центр правовой поддержки. Там ей порекомендовали написать жалобу в Роспотребнадзор.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, на что может рассчитывать девушка.

- Девушка вправе потребовать полного возмещения причиненных убытков и компенсации морального вреда. Она будет небольшой, если все будет решено до суда, плюс стоимость услуги. Если же все будет решаться в судебном порядке, то к моральному вреду добавится неустойка в размере 3 процентов от цены услуги за каждый день просрочки. А также можно требовать возмещения трат на лечение, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

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