В новосибирском отделении секты «Новое поколение»* прошли обыски

Обыски прошли в 6 городах России.

В России прошли обыски в секте неопятидесятников, известной под названием «Новое поколение»: об этом стало известно из сообщений в телеграм-каналах. Правоохранители нагрянули в отделения движения в шести городах, в том числе в Новосибирске.

По факту деятельности секты следствием возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Такое объявление висело на входе к сектантам.

- В Новосибирске обыски прошли дома у пастора Александра Гришина, а также в их церкви и двух реабилитационных центрах, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Сейчас эта организация прячется под вывеской «Церковь христиан веры евангельской», до этого - «Свет миру», «Новое поколение». Во время обыска у «ЦХВЕ» была обнаружена экстремистская литература.

Сектовед, настоятель новосибирского собора во имя Александра Невского отец Александр Новопашин объяснил КП-Новосибирск, чем опасна эта организация.

В Новосибирске правоохранители нагрянули в 2 реабилитационных ценитра.

- Данная секта относится к неопятидесятническому движению, корни которого находятся в Америке. И можно со всей ответственностью заявить: мнение сектоведов по поводу этой организации однозначно. Оно было сформулировано в итоговых документах Международной научно-практической конференции в Саратове, проходившей в мае 2005 года. Отношение к данному движению было выражено также и на межправославном совещании центров религиоведческих и сектоведческих исследований в Болгарии в 2010 году. В этих документах говорится, что неопятидесятничество не имеет отношения к христианству. Это оккультное сектантское движение, учение которого является кощунственной пародией на христианство. Несмотря на то, что они обозначают себя как протестанты, они не имеют никакого отношения к традиционному протестантскому движению. Об этом заявляли достаточно видные протестантские богословы и сектоведы. Таким образом, мы видим, что представители неопятидесятнического движения изначально прибегают к обману, чтобы придать зародившемуся в 1970-х годах движению респектабельности.

Что касается секты «Новое поколение», то ее лидер Алексей Ледяев организовал это движение в 1989 году в Риге. В свое время он ездил на Украину и часто встречался там с лидером неопятидесятнического движения «Посольство Божье» нигерийцем Сандеем Аделаджей. Аделаджа и его последователи активно участвовали в оранжевой революции 2004 года, а также последователи этого движения участвовали в евромайдане. Более того, пасторы этого движения призывали к физическому уничтожению «промоскальских» украинцев, которые живут в Донбассе, буквально благословляли антитеррористическую операцию.

Это движение рассматривается заокеанскими спецслужбами как серьезный инструмент в духовном переустройстве России. Потому что на территории Украины постоянно проходят какие-то саммиты, конференции лидеров этого движения. Туда приезжали политики и политтехнологи из США, звучали такие призывы: «Нам необходимо направить в Россию как можно больше миссионеров для переформатирования сознания россиян под евромайданные ценности и для продвижения богословия Майдана». Что это за «богословие Майдана», мы видим сейчас на Украине.

Расписание сектантов.

- Сам Ледяев бывал в Новосибирске?

- Раньше они не прятались под маской. Сам Ледяев приезжал в Новосибирск в 1990-х годах, проводил молитвенные собрания. На них он цинично говорил, что создает свои общины, чтобы «стричь своих овец». Прямо заявлял: «Хочешь хорошо жить – «создай свою церковь», проповедуй, втирай, грузи, а потом пять шкур сдирай». То есть по сути мы видим коммерческий проект под видом религиозного прикрытия. Сам Ледяев пытался продвигать своих адептов в мэры в Прибалтике. То есть власть и деньги - все, что нужно тоталитарной секте.

Сейчас Ледяеву въезд в Россию запрещен: он несколько раз пытался попасть в нашу страну, но его разворачивали обратно. Его жена приезжала вместо него, и его жена проводила молитвенные собрания в российских ячейках, в том числе и в Новосибирске. Из вышеизложенного мы видим контакты с радикалами на Украине и проамериканскую позицию Ледяева, которую он и не скрывает. Более того, его книга под названием «Новый мировой порядок» (издана в 2002 году) по решению Кемеровского городского суда в 2021 году была признана экстремистской. Но мы понимаем, что книгу своего лидера подобные организации будут распространять всегда. Сама организация «Новое поколение» в прошлом году была признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры.

Такие дипломы получали сектанты.

Еще важный момент: украинских пасторов новопятидесятнического движения, к которому принадлежит «Новое поколение», неоднократно выдворяли с территории России за то, что на своих собраниях говорили проповеди, риторика которых граничила с призывами к свержению государственного строя в России, собирали деньги на антитеррористическую операцию на Украине и вербовали новых наемников для карательных нацбатальонов, которые уничтожали мирное население Донбасса. И я рад, что российские спецслужбы проявляют к подобным организациям пристальное внимание.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

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