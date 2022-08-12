Новосибирский грузчик обратился в прокуратуру после проверки на полиграфе у работодателя

Парень отработал в компании год. Фото: предоставлено Русланом

В одном из новосибирских магазинов детской одежды ввели новые правила проверки грузчиков: их тестируют на полиграфе. Один из рабочих завалил тест, его попросили тихо уйти. Мужчина возмутился и потребовал сделать все по закону. Чем это закончилось - читайте в материале КП-Новосибирск.

«РАБОТАЕМ С ТЕМИ, КОМУ ДОВЕРЯЕМ»

29-летний Руслан* год назад устроился грузчиком-комплектовщиком на склад в магазин детской одежды. Обязанности простые и понятные: таскал коробки с вещами, раскладывал их по полкам.

- Ко мне никогда не было претензий, выговоров тоже не делали. Да, я, бывало, отпрашивался с работы пораньше и брал больничный. Все из-за больной спины. Пару дней подлечу - и снова в строю, - рассказал КП-Новосибирск Руслан, грузчик.

По словам мужчины, весной этого года в его подразделении на складе прошла проверка.

- Всех работников сажали на полиграф и задавали разные вопросы. Спрашивали, может ли компания доверять мне, присваивал ли я что-то со склада. В общем, пытались выяснить, ворует кто-то или нет, - вспоминает мужчина.

Как говорит Руслан, на вопросы он ответил и забыл об этом. Несколько недель назад его вызвала начальница склада и сказала: «Ты не прошел полиграф. Мы работаем с теми, кому доверяем».

- После мне предложили написать заявление по собственному желанию. Я отказался. Сказал, чтобы они посмотрели по камерам: я никогда ничего не брал. Плюс у нас проверки каждый вечер. Почему можно уволить только на основании результата компьютера? - возмущается Руслан. - В итоге меня отправили домой, так конкретно ничего и не решив.

«ЭТИ ДЕЙСТВИЯ МЕНЯ ОСКОРБИЛИ»

Грузчик решил брать быка за рога и добиваться справедливости. Он пошел к юристу за советом и составил претензию к фирме.

Работник считает, что его оскорбили. Фото: предоставлено Русланом

- Подобные действия меня оскорбили. Считаю, что передо мной должны извиниться и компенсировать моральный вред. Трудиться в этой компании я больше не хочу и требую расторжения договора по согласию сторон с выплатами, покрывающими причиненный мне вред, - говорится в претензии.

Фирма дала официальный ответ, но в письме утверждала обратное: никакого увольнения из-за полиграфа не предполагалось. Если мужчина хочет, то договор между ними может быть расторгнут и ему выплатят выходное пособие в размере среднемесячной платы. Мужчина согласился работать дальше, но на этом история не закончилась.

Фирма готова расторгнуть договор. Фото: предоставлено Русланом

- Кажется, мне начали мстить: выплатили положенный аванс, а в день зарплаты пришло всего 618 рублей. У меня забрали все премиальные, - объясняет Руслан. - До этого всегда выходило около 39 тысяч.

Так вышло, что оплата по трудовому договору у Руслана почасовая - 71 рубль. Остальное фирма доплачивала в виде премиальных, поэтому фактически нарушений в действиях работодателя нет.

Наш собеседник считает сложившуюся ситуацию несправедливой, он уже написал обращение в прокуратуру. Хочет, чтобы проверили законность действий руководства.

КП-Новосибирск дозвонилась до магазина. Нас попросили перезвонить, но после трубку никто не взял.

Мнение юриста

МОРАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НЕ СВЕТИТ

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, сможет ли Руслан получить какую-то компенсацию за случившееся.

- Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя перечислены в статье 81 ТК РФ. Такого основания, как «непрохождение полиграфа», там нет. Заставить работника уволиться по собственному желанию работодатель не имеет права. Работник и работодатель могут расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон и определить указанным соглашением размер компенсации, - рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

Юрист отметил, что моральную компенсацию Руслан сможет получить, если его незаконно уволят, или же взыскать деньги за вынужденный прогул через суд. Пока что оснований для этого нет.

* Имя изменено по просьбе героя.

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