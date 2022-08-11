«Спецоперацию приплели, что ждут доставку из Украины»: мебельная фирма взяла деньги с полсотни клиентов, но так и не привезла им кухни

50 клиентов обманули мошенники в строительной компании. Фото: Михаил ФРОЛОВ / Олег УКЛАДОВ.

Более 50 клиентов новосибирской мебельной фирмы считают, что их обманули. Заказчики вносили предоплату от 70 до 300 тысяч рублей, проходили месяцы, а людям так и не привозили мебель. Каждый месяц, по словам пострадавших, причины были разные – то столешница пузырями пошла, то проблемы на производстве. И даже спецоперация на Украине мешала. Как люди пытались добиться исполнения договора, в материале КП-Новосибирск.

КУ-КУ, ГДЕ КУХНЯ?

Одна из пострадавших, учительница Олеся* из Новосибирской области, делала ремонт в городской квартире дочери. Работы были почти готовы, осталось заказать кухню. Олеся обратились в относительно доступную мебельную компанию, чью группу нашла в соцсетях.

В группе можно было оставить отзыв о работе магазина. До апреля 2022 года они были исключительно положительными. Как заметила пострадавшая, потом она поняла, что администраторы регулярно «чистили» комментарии.

Но в июне и это перестали делать. «Не могу дозвониться», «Ку-ку, где кухня?», «Кому-нибудь вообще в Новосибирске привезли?», «Мы подаем в суд!» – такие сообщения оставляли люди все чаще и чаще. Положительных комментариев больше нет.

– Здесь четко видна периодичность: по старым заказам людям привозили заказы. Правда, много жалоб на качество, далее привозили частично, а по последним заказам уже вообще не стали заморачиваться и просто брали деньги, не выполняя работу, – рассказала КП-Новосибирск Олеся.

Учительница заказывала кухню еще осенью 2021 года. Общая стоимость вместе с доставкой и установкой составила 129 тысяч. В качестве предоплаты потребовали больше половины – 77,5 тысяч рублей. Каждый месяц ей обещали привезти кухню. Но на следующий день сотрудники компании либо пропадали с радаров, либо придумывали отговорки.

Такими фразами отписывался посредник. Фото: предоставлено героиней публикации.

– Однажды вообще спецоперацию приплели, мол, ждут доставку из Украины. Посредник по телефону мне наплел, что в связи с ситуацией на Украине нарушена логистика, что фасады им приходят оттуда. Хотя производство в Барнауле, – говорит Олеся.

У недовольных клиентов, которые так и не получили мебель, есть свой чат. На данный момент там 52 человека. Они подсчитали, что отдали фирме более 4 миллионов рублей.

А еще выяснили, что некоторые фотографии кухонь были взяты с других мебельных сайтов. Более того, порой заказчикам присылали одинаковые снимки готовой кухни, только меняли цифры. Клиенты думали, что она вот-вот приедет к ним домой.

ЧТО ГОВОРЯТ МЕБЕЛЬЩИКИ

У компании несколько директоров. Один из них – Антон – ведёт свой канал с видеороликами. Два года назад там он рассказывал про кухни, год назад учил людей продавать и писать правильные заголовки. Теперь, видимо, может дать мастер-класс, как отбиться от надоедливых клиентов.

– Все ваши деньги потрачены на материалы и на зарплату сотрудников, что и указано в договоре. Если вы хотите написать претензию и отказаться от кухни, то это ваше право, пишите на юридический адрес и обращайтесь в суд, – заявил учительнице Антон, когда ей удалось с ним связаться через сайт компании.

Выйти на связь с Антоном у КП-Новосибирск не получилось, зато комментарий дал его коллега, Артем:

– Я сейчас числюсь там директором, – заявил КП-Новосибирск мужчина. – Мне звонила эта учительница, обрисовала ситуацию, я позвонил Антону тут же после беседы. Он сказал, что кухня была готова, наверное, месяца 4 назад. Стоит в полиэтилене. Но человек не вносит оставшуюся часть суммы по договору, и кухня не выйдет из производства, – объяснил Артем.

Даты постоянно переносили. Фото: предоставлено героиней публикации.

– Где-то в мае поступило сообщение, что наша кухня готова. «Ждите, мы вам привезем». Никто ничего не привез, никто опять не позвонил. Потом начались праздники. После 9 мая я им пишу: «Если заказ готов, почему не везете?». «Ну, что-то у нас не получилось, ждите во вторник». И 25 июня в последний раз написал, мол, ждите, мы вам привезем. Мы специально приехали и ждали доставку, но никто не позвонил. И по сей день никто ничего не привёз. Про то, что она меня где-то ждёт, первый раз слышу. И просто не верю, – вздыхает Олеся.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист Константин Зиновьев объяснил КП-Новосибирск, что теперь справедливость можно восстановить только через полицию и суд:

– Боюсь, что заказчикам уже будет крайне тяжело помочь. У них сейчас два одновременных пути. С одной стороны – обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. С другой – подать претензию, предъявить иск в суд в связи с тем, что договор на изготовление мебели исполнен не был. Они как потребители могут судиться как по месту нахождения организации, так и по месту своего жительства. Взыскать денежную сумму, которую они уплатили фирме, плюс моральную компенсацию, – считает юрист.

Сейчас пострадавшие обсуждают в общем чате, как решить проблему и вернуть деньги.

– Исполнительные листы тут уже у половины группы лежат, – делятся «мебельные дольщики» в чате. – Каким образом судья должна рассматривать коллективный иск, раз истории у всех разные? У кого один директор, у кого другой... Кто полностью заплатил, кто предоплату внес, кому ничего не привезли, кому какой-то хлам привезли, – возмущаются заказчики.

*Имена героев публикации изменены.

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