Дополнительный набор в вузы Новосибирска 2022: заявление, сроки подачи

Три вуза Новосибирска объявили дополнительный набор на бюджетные места. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 августа в новосибирских вузах завершилась приемная кампания. Приказы о зачислении уже готовы - и все же у тех, кто не успел подать документы вовремя, еще есть шанс попасть в университет мечты. Рассказываем, когда и где будет дополнительный набор в вузы Новосибирска - 2022.

В основном университетам требуются студенты, готовые посвятить себя точным наукам - математике, физике и информатике. Нужны и будущие учителя, которые станут преподавать эти науки в школах. В НГТУ требуется немало студентов на технические специальности, а в Сибстрин - на строительные.

ГДЕ ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ВУЗЫ В НОВОСИБИРСКЕ 2022

В дополнительном приеме принимают участие абитуриенты, подавшие заявление о приеме впервые, и абитуриенты, подавшие документы ранее.

НГПУ

Направления и профили

Педагогическое образование:

- математическое образование

- физика и информатика (с двумя профилями подготовки)

- физика и экономическое образование (с двумя профилями подготовки)

- технология и дополнительное образование (с двумя профилями подготовки)

Информационные системы и технологии:

- образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий

Прием документов

- с 12 по 19 августа (по результатам ЕГЭ)

- с 12 по 18 августа (по результатам вступительных испытаний)

Вступительные испытания: 19 августа.

Подать согласие на зачисление нужно до 22 августа включительно.

Телефон приемной комиссии: (383) 383-32-42

НГТУ

Направления и профили

Физика:

- ядерная физика и ядерные технологии

Фотоника и оптоинформатика:

- оптические и квантовые информационные технологии

Боеприпасы и взрыватели (только для граждан РФ):

- автономные системы управления действием средств поражения

- боеприпасы

Экология и природопользование:

- экологическая безопасность

Прикладная механика:

- динамика и прочность

Техническая физика:

- климатическая и холодильная техника

Техносферная безопасность:

- безопасность технологических процессов и производств

- инженерная защита окружающей среды

Баллистика и гидроаэродинамика:

- гидроаэродинамика

Управление в технических системах:

- автономные информационные и управляющие системы

Прием документов

- с 12 по 19 августа (по результатам ЕГЭ)

- с 12 по 17 августа (по результатам вступительных испытаний)

Вступительные испытания: с 12 по 19 августа.

Подать согласие на зачисление нужно до 22 августа включительно.

Телефоны приемной комиссии: (383) 346-02-31, +7-953-793-00-98

НГАСУ (Сибстрин)

Направления и профили

Природообустройство и водопользование

Строительство:

- производство строительных материалов, изделий и конструкций

- организация инвестиционно-строительной деятельности

- промышленное и гражданское строительство

- гидротехническое строительство

- городское строительство

- проектирование зданий и сооружений

Прием документов

- с 11 по 15 августа (по результатам ЕГЭ)

- с 11 по 15 августа (по результатам вступительных испытаний)

Вступительные испытания: с 11 по 15 августа.

Подать согласие на зачисление нужно до 21 августа включительно.

Телефон приемной комиссии: (383) 363-14-15

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