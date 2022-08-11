Дополнительный набор в вузы Новосибирска 2022: заявление, сроки подачи

Три вуза Новосибирска объявили дополнительный набор на бюджетные места.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
9 августа в новосибирских вузах завершилась приемная кампания. Приказы о зачислении уже готовы - и все же у тех, кто не успел подать документы вовремя, еще есть шанс попасть в университет мечты. Рассказываем, когда и где будет дополнительный набор в вузы Новосибирска - 2022.
В основном университетам требуются студенты, готовые посвятить себя точным наукам - математике, физике и информатике. Нужны и будущие учителя, которые станут преподавать эти науки в школах. В НГТУ требуется немало студентов на технические специальности, а в Сибстрин - на строительные.
В дополнительном приеме принимают участие абитуриенты, подавшие заявление о приеме впервые, и абитуриенты, подавшие документы ранее.
НГПУ
Направления и профили
Педагогическое образование:
- математическое образование
- физика и информатика (с двумя профилями подготовки)
- физика и экономическое образование (с двумя профилями подготовки)
- технология и дополнительное образование (с двумя профилями подготовки)
Информационные системы и технологии:
- образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий
Прием документов
- с 12 по 19 августа (по результатам ЕГЭ)
- с 12 по 18 августа (по результатам вступительных испытаний)
Вступительные испытания: 19 августа.
Подать согласие на зачисление нужно до 22 августа включительно.
Телефон приемной комиссии: (383) 383-32-42
НГТУ
Направления и профили
Физика:
- ядерная физика и ядерные технологии
Фотоника и оптоинформатика:
- оптические и квантовые информационные технологии
Боеприпасы и взрыватели (только для граждан РФ):
- автономные системы управления действием средств поражения
- боеприпасы
Экология и природопользование:
- экологическая безопасность
Прикладная механика:
- динамика и прочность
Техническая физика:
- климатическая и холодильная техника
Техносферная безопасность:
- безопасность технологических процессов и производств
- инженерная защита окружающей среды
Баллистика и гидроаэродинамика:
- гидроаэродинамика
Управление в технических системах:
- автономные информационные и управляющие системы
Прием документов
- с 12 по 19 августа (по результатам ЕГЭ)
- с 12 по 17 августа (по результатам вступительных испытаний)
Вступительные испытания: с 12 по 19 августа.
Подать согласие на зачисление нужно до 22 августа включительно.
Телефоны приемной комиссии: (383) 346-02-31, +7-953-793-00-98
НГАСУ (Сибстрин)
Направления и профили
Природообустройство и водопользование
Строительство:
- производство строительных материалов, изделий и конструкций
- организация инвестиционно-строительной деятельности
- промышленное и гражданское строительство
- гидротехническое строительство
- городское строительство
- проектирование зданий и сооружений
Прием документов
- с 11 по 15 августа (по результатам ЕГЭ)
- с 11 по 15 августа (по результатам вступительных испытаний)
Вступительные испытания: с 11 по 15 августа.
Подать согласие на зачисление нужно до 21 августа включительно.
Телефон приемной комиссии: (383) 363-14-15
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