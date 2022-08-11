Мальчик спас двоих тонущих друзей. Фото: ГУ МЧС по НСО
В поселке Красный Яр Новосибирской области 10 августа утонул подросток. Двух его братьев удалось спасти.
— Спасателей вызвали на место в шесть вечера 10 августа — поступило сообщение о том, что в районе дачных обществ утонул ребенок. На место происшествия выдвинулись специалисты аварийно-спасательной службы Новосибирской области (АСС), сотрудники транспортной полиции и пожарного катера МЧС. Поиски продолжались до темноты, но результатов не дали, — сообщили в областном МЧС.
Тело мальчика искали два дня. Фото: ГУ МЧС по НСО
Как рассказали спасателям очевидцы, трое братьев вместе с приятелем гуляли у реки и решили отправиться от берега к острову по мелководью. Но трое из ребят упали в глубокую яму и начали тонуть.
— 12-летний знакомый братьев также переходил протоку на песчаную косу, и в тот момент, когда трое упали в яму и начали тонуть, мальчик не растерялся и смог вытащить из воды двух младших братьев. Старшего брата визуально уже не было видно, — пояснили в МЧС.
В четверг, 11 августа, водолазы обнаружили тело мальчика и передали его сотрудникам полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер