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10 августа 2022 16:46

Экономная и с батарейкой: «Лада Гранта» стала электромобилем

«Лада Гранта» стала электромобилем
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Разработчмкм верят в будущее авто. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Разработчмкм верят в будущее авто. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

У электрокара «Tesla» намечается очередной конкурент. Это российская «Лада Гранта», она тоже может обзавестись батарейкой. Как тебе такое, Илон Маск? Делать российские электрокары собирается не АвтоВАЗ. Они пусть выпускают привычные машины с двигателем внутреннего сгорания. А вот новосибирский инженер Андрей Братеньков готов пересаживать автомобилям «внутренние органы». «Лады» после этого будут тихими и неприхотливыми.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МАРУСИ

Инженер давно мечтает видеть на российских дорогах машины без выхлопных газов. Пять лет назад его компания – конструкторское бюро «Спектр» - провела эксперимент со спорткаром «Marussia».

«Обнажённая» «Маруся» перед своим преображением. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

«Обнажённая» «Маруся» перед своим преображением. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Гоночную машину решили перевести на электричество. Собирают прототип на основе «Marussia B3».

Не хуже, чем «Тесла» - российский спорткар на электричестве. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Не хуже, чем «Тесла» - российский спорткар на электричестве. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Теперь умельцы положили глаз на «Гранту».

- Она – самая дешевая. Ее проще переоборудовать, на нее много разных запчастей. И мы верим в коммерческий успех именно этой машины, - говорит Андрей Братеньков и показывает фотографии «электролады».

После экспериментов с «Марусей» инженеры решили взять за менее пафосный автомобиль. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

После экспериментов с «Марусей» инженеры решили взять за менее пафосный автомобиль. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Это – опытный образец. Его сделал технический партнер новосибирского инженера в Москве. А сам Братеньков готов поставить производство на поток в Новосибирске.

- Сделать электрокар можно из любого автомобиля. На Западе существует такое направление: берут серийную машину, убирают двигатель внутреннего сгорания и все, что с ним связано, ставят батарею, электродвигатель и получают электромобиль. Мы в текущих условиях при полном наличии деталей и компонентов можем переоборудовать «Ладу Гранту» за пять дней, - говорит Братеньков.

Вот так выглядит первенец – электромобиль «Лада Гранта». Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Вот так выглядит первенец – электромобиль «Лада Гранта». Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

ЗАРЯДА ХВАТИТ НА 250 КИЛОМЕТРОВ

Инженер уже все рассчитал, а опытный образец подтверждает расчеты на практике. Так что ТТХ – вот они, готовенькие:

Батарея будет заряжаться на 80% за 40 минут.

Пробег до полной разрядки – 250 километров.

Скорость – до 100 километров вас. Новосибирская «Маруся» разгоняется до 250 километров в час, но «Лада» - машина не для ралли, так что ее прыть разработчики ограничили.

Заменить «начинку» автомобиля инженер готов за пять дней. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Заменить «начинку» автомобиля инженер готов за пять дней. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

А ЧТО С ЦЕНОЙ?

Теперь – о сложностях. Сама по себе «Лада» - машина бюджетная. Но вот перерождение в электрокар – процедура дорогая.

- Сегодня цена переоборудования – 1,5 миллиона рублей. Это – не считая батареи. А батарея, которую мы предлагаем, стоит 2,5 миллиона. Цена высокая – потому что это штучный товар. Если же наладить производство батарей и выпускать, скажем, тысячу штук в год, цена упадет до миллиона рублей, - несколько омрачает цифрами новосибирский инженер. – Но батареи делать нужно. И собирать их можно здесь же, в Новосибирске. Пусть из иностранных элементов, но у нас, чтобы не покупать, а наладить собственное производство.

- Если компоненты для батарей – иностранные, то сможем ли мы их покупать? Санкции, все-таки.

- Элементы – китайские, а Китай санкций нам не объявлял.

– Перевод машины электричество делается в два счета. Вытащить двигатель внутреннего сгорания – раз, поставить батарею - два. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

– Перевод машины электричество делается в два счета. Вытащить двигатель внутреннего сгорания – раз, поставить батарею - два. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

В БУДУЩЕМ МОЖНО БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Выходит, даже, поставив производство батарей на поток, цена вопроса составит 2 миллиона рублей. Столько понадобится, чтобы сделать из «Гранты» электрокар. Возникает вопрос: ради чего такие траты? Зачем это нужно? Для экзотики? Позвать соседа на парковку и козырнуть – мол, смотри, какая у меня машина?

На самом деле электрическая «Лада» - будет постепенно отбивать затраты.

- Чтобы проехать 100 километров понадобится заряда не более, чем на 30 рублей. Это – при текущих ценах на энергию, - переходит к позитивным новостям Андрей Братеньков. – Думаю, быстрее всего затраты смогут отбить многочисленные службы доставки. Пробеги у курьерских машин - 200-300 километров в сутки, как раз столько, сколько поедет «Лада» при полной зарядке батареи. У компаний – много расходов на бензин, а еще – на контроль его расхода. При переходе на электроэнергию, можно уменьшить количество поломок, сэкономить на топливе, а контролировать расход энергии не понадобится, ее ведь не сольешь, как бензин.

Ведь и впрямь, не украдешь такое «топливо». Разве что, водитель смартфон свой подзарядит на дармовщину. Но это мелочь. Главное, чтобы майнинговую ферму в кузове оборудовать не удумал. А стало быть, машина и впрямь порадует скромным «аппетитом».

А в скоро будущем, считает Братеньков, энергия для такой машины и вовсе станет бесплатной. И нет, наш собеседник надеется не на субсидии. Он рассчитывает на подмогу из космоса. От Солнца.

- Машины, запитанные от солнечных батарей, уже существуют. Так что это – реально. А если появятся и цветные солнечные батареи, это будет хорошо смотреться и с точки зрения дизайна, - рассуждает Андрей Братеньков.

Так что зависимость от автозаправочных станций однажды может уйти в прошлое. Едешь и заряжаешься от Солнца. Еще и на магнитолу энергии хватит.

Заряда авто хватит на 200-300 километров. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр».

Заряда авто хватит на 200-300 километров. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр».

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько можно экономить, переведя «Ладу» на электричество

Бензин АИ-95 на 100 километров: от 450 рублей

Экономия на 100 километров: 450-30=420 рублей

Экономия за день: 420*2,5=1050 рублей. Это при условии, что машина будет проезжать за день 250 километров. Столько, на сколько хватает полного заряда батареи.

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