Экономная и с батарейкой: «Лада Гранта» стала электромобилем

Разработчмкм верят в будущее авто. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

У электрокара «Tesla» намечается очередной конкурент. Это российская «Лада Гранта», она тоже может обзавестись батарейкой. Как тебе такое, Илон Маск? Делать российские электрокары собирается не АвтоВАЗ. Они пусть выпускают привычные машины с двигателем внутреннего сгорания. А вот новосибирский инженер Андрей Братеньков готов пересаживать автомобилям «внутренние органы». «Лады» после этого будут тихими и неприхотливыми.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МАРУСИ

Инженер давно мечтает видеть на российских дорогах машины без выхлопных газов. Пять лет назад его компания – конструкторское бюро «Спектр» - провела эксперимент со спорткаром «Marussia».

«Обнажённая» «Маруся» перед своим преображением. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Гоночную машину решили перевести на электричество. Собирают прототип на основе «Marussia B3».

Не хуже, чем «Тесла» - российский спорткар на электричестве. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Теперь умельцы положили глаз на «Гранту».

- Она – самая дешевая. Ее проще переоборудовать, на нее много разных запчастей. И мы верим в коммерческий успех именно этой машины, - говорит Андрей Братеньков и показывает фотографии «электролады».

После экспериментов с «Марусей» инженеры решили взять за менее пафосный автомобиль. Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

Это – опытный образец. Его сделал технический партнер новосибирского инженера в Москве. А сам Братеньков готов поставить производство на поток в Новосибирске.

- Сделать электрокар можно из любого автомобиля. На Западе существует такое направление: берут серийную машину, убирают двигатель внутреннего сгорания и все, что с ним связано, ставят батарею, электродвигатель и получают электромобиль. Мы в текущих условиях при полном наличии деталей и компонентов можем переоборудовать «Ладу Гранту» за пять дней, - говорит Братеньков.

Вот так выглядит первенец – электромобиль «Лада Гранта». Фото: предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

ЗАРЯДА ХВАТИТ НА 250 КИЛОМЕТРОВ

Инженер уже все рассчитал, а опытный образец подтверждает расчеты на практике. Так что ТТХ – вот они, готовенькие:

Батарея будет заряжаться на 80% за 40 минут.

Пробег до полной разрядки – 250 километров.

Скорость – до 100 километров вас. Новосибирская «Маруся» разгоняется до 250 километров в час, но «Лада» - машина не для ралли, так что ее прыть разработчики ограничили.

Заменить «начинку» автомобиля инженер готов за пять дней. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

А ЧТО С ЦЕНОЙ?

Теперь – о сложностях. Сама по себе «Лада» - машина бюджетная. Но вот перерождение в электрокар – процедура дорогая.

- Сегодня цена переоборудования – 1,5 миллиона рублей. Это – не считая батареи. А батарея, которую мы предлагаем, стоит 2,5 миллиона. Цена высокая – потому что это штучный товар. Если же наладить производство батарей и выпускать, скажем, тысячу штук в год, цена упадет до миллиона рублей, - несколько омрачает цифрами новосибирский инженер. – Но батареи делать нужно. И собирать их можно здесь же, в Новосибирске. Пусть из иностранных элементов, но у нас, чтобы не покупать, а наладить собственное производство.

- Если компоненты для батарей – иностранные, то сможем ли мы их покупать? Санкции, все-таки.

- Элементы – китайские, а Китай санкций нам не объявлял.

– Перевод машины электричество делается в два счета. Вытащить двигатель внутреннего сгорания – раз, поставить батарею - два. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр»

В БУДУЩЕМ МОЖНО БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

Выходит, даже, поставив производство батарей на поток, цена вопроса составит 2 миллиона рублей. Столько понадобится, чтобы сделать из «Гранты» электрокар. Возникает вопрос: ради чего такие траты? Зачем это нужно? Для экзотики? Позвать соседа на парковку и козырнуть – мол, смотри, какая у меня машина?

На самом деле электрическая «Лада» - будет постепенно отбивать затраты.

- Чтобы проехать 100 километров понадобится заряда не более, чем на 30 рублей. Это – при текущих ценах на энергию, - переходит к позитивным новостям Андрей Братеньков. – Думаю, быстрее всего затраты смогут отбить многочисленные службы доставки. Пробеги у курьерских машин - 200-300 километров в сутки, как раз столько, сколько поедет «Лада» при полной зарядке батареи. У компаний – много расходов на бензин, а еще – на контроль его расхода. При переходе на электроэнергию, можно уменьшить количество поломок, сэкономить на топливе, а контролировать расход энергии не понадобится, ее ведь не сольешь, как бензин.

Ведь и впрямь, не украдешь такое «топливо». Разве что, водитель смартфон свой подзарядит на дармовщину. Но это мелочь. Главное, чтобы майнинговую ферму в кузове оборудовать не удумал. А стало быть, машина и впрямь порадует скромным «аппетитом».

А в скоро будущем, считает Братеньков, энергия для такой машины и вовсе станет бесплатной. И нет, наш собеседник надеется не на субсидии. Он рассчитывает на подмогу из космоса. От Солнца.

- Машины, запитанные от солнечных батарей, уже существуют. Так что это – реально. А если появятся и цветные солнечные батареи, это будет хорошо смотреться и с точки зрения дизайна, - рассуждает Андрей Братеньков.

Так что зависимость от автозаправочных станций однажды может уйти в прошлое. Едешь и заряжаешься от Солнца. Еще и на магнитолу энергии хватит.

Заряда авто хватит на 200-300 километров. Фото предоставлено Конструкторским бюро «Спектр».

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько можно экономить, переведя «Ладу» на электричество

Бензин АИ-95 на 100 километров: от 450 рублей

Экономия на 100 километров: 450-30=420 рублей

Экономия за день: 420*2,5=1050 рублей. Это при условии, что машина будет проезжать за день 250 километров. Столько, на сколько хватает полного заряда батареи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропали деньги, золото и шубы: грабители убили жену главврача больницы под Новосибирском

56-летнюю Людмилу Кайгородову нашел мертвой муж, вернувшийся рано утром с охоты из другого района (подробнее).

Подозреваемого в убийстве жены главврача искитимской больницы задержали в Томске

Там он ограбил офис стройкомпании и убил сторожа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber