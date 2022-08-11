Оксана Усова знает, как купить детям все необходимое к школе и не переплатить. Фото: предоставлено героиней публикации.

На носу 1 Сентября, у родителей остается все меньше времени на подготовку к школе. Особенно хлопотно тем, кто собирает первоклассников: что нужно купить к школе, что обязательно, а без чего можно легко обойтись? Оксана Усова, мама школьников разного возраста, поделилась списком необходимых для учебы вещей и принадлежностей, а также рассказала, как сэкономить на сборах ребенка в школу в Новосибирске 2022.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ТЕТРАДИ ЗИМОЙ

— Мы начинаем готовиться к следующему году еще с января. Когда ребенку в школу нужны, например, две тетрадки, я покупаю пять, вместо одного карандаша — два. И так во всем. Лишнее откладываем в отдельную коробочку. И к 1 Сентября канцелярия будет готова вся, об этом не нужно будет думать. По тому же принципу покупаем девочкам колготки, резинки для волос, различные мелочи. Первоклашке еще за год до школы можно купить тетради, альбомы, краски, канцелярские принадлежности с пеналом. Тогда это не будет сразу бить по карману, — поделилась лайфхаком с КП-Новосибирск Оксана Усова.

На канцелярии можно сэкономить, если покупать ее на протяжении учебного года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Самая долговечная вещь в списке покупок — рюкзак, при аккуратном обращении он может прослужить около трех лет. Обувь и одежду покупайте ближе к учебному году — за лето ребенок может подрасти.

— Больше всего денег уходит именно на форму. В течение года придется не один раз покупать новые туфли, а одежду можно брать на два года вперед, на вырост. Школы сами решают, вводить обязательную форму или нет. Если она введена, то особо одежду не повыбираешь. Но если обязаловки нет, то вариантов много. Можно купить брюки или блузку и за 700 рублей, и за 2 тысячи. Это зависит от предпочтений родителей. На мой взгляд, если к делу подходить экономно, в 15 тысяч рублей можно уложиться. В эту сумму входят рюкзак, форма — школьная и спортивная, обувь, канцелярия, хватит даже на цветы учителю к 1 Сентября. Учебники выдают в библиотеке, их закупает школа, поэтому трат на них нет, — говорит Оксана Усова.

Самое дорогое в списке закупок - школьная форма. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам многодетной мамы, цены на школьные принадлежности примерно одинаковы во всех магазинах, но повышаются во время августовских распродаж. Сама она покупает вещи на школьных ярмарках, в гипермаркетах типа «Ашана» и «Ленты».

КАК СЭКОНОМИТЬ НА СБОРАХ РЕБЕНКА В ШКОЛУ В НОВОСИБИРСКЕ 2022

Родители часто хотят купить ребенку самое-самое, но лучше ограничиться необходимым. Например, не покупайте ребенку несколько комплектов одежды -скорее всего, он будет носить один-два, а остальные будут пылиться в шкафу. Сын на торжественную линейку вполне может прийти и без красивого галстука, ведь на уроки носить его он не будет.

— Детям можно не брать подставки под учебники и тетради, а вот защитные обложки купить стоит, — считает Оксана Усова.

На буквари тратиться тоже не придется — их выдает школа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Обратите внимание и на канцелярию. Если ребенок собирается только в начальную школу, на уроках ему вряд ли понадобятся навороченный циркуль или транспортир. Блокноты и ежедневники малышам тоже пока не нужны, зато пригодятся клей-карандаш, набор цветной бумаги, красок и кистей для уроков труда и ИЗО.

Что нынче модно у детей

Есть ли у нынешних школьников особые предпочтения по тетрадкам и ручкам? Оксана Усова резюмирует, что дети такие же, как прежде:

— Каких-то трендов я не замечала. Разве что дети могут покупать тетрадки, дневники с персонажами, которые сейчас популярны. А так они по-прежнему любят то же, что и мы в детстве: ручки с блестящими чернилами, тетради с яркими, красивыми обложками. Это все индивидуально.

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