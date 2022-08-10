Исполнительный директор ООО «Первый Строительный Фонд» Владимир Галенко. Фото: ООО «Первый Строительный Фонд»

Владимир Галенко рассказал о проектах компании, стратегии развития и тенденциях рынка.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

- Новосибирская область в десятке лидеров России по объемам ввода жилья. Что помогает региональным застройщикам обеспечивать положительную динамику?

- Приток населения, высокая конкурентная среда, сложившиеся традиции делового оборота и характера ведения бизнеса, а также высокий спрос на жилье.

- «Первый Строительный Фонд» существует с 1993 года. Какой компания стала сегодня?

- Сегодня «ПСФ» является промышленно-строительной группой компаний, объединяющей бизнес-активы широкой направленности. В промышленный дивизион входят три предприятия: завод крупного домостроения «Арматон», завод по производству лицевого керамического кирпича «Ликолор» и завод «РБУ», который выпускает бетон, раствор и фундаментные блоки. Отдельное юридическое лицо осуществляет деятельность в сфере профессиональных изысканий и проектирования. Наличие собственного генерального подрядчика позволяет контролировать качество всех этапов строительства. Есть компания, занимающаяся управлением жилищно-коммунальным фондом, а также собственное агентство недвижимости.

Озеленение, зоны игр и отдыха создаются в едином продуманном стиле. Фото: ООО «Первый Строительный Фонд»

«ПСФ» - это дифференцированный холдинг, который не только строит многоквартирные дома. Значительный объем работ - это производство и проектирование. Важно, что собственные ресурсы помогают уравновешивать себестоимость строительства и в отдельных случаях цену на жилье.

В строительстве многоквартирных домов мы стараемся создавать комфортную среду как внутри домов, так и на придомовой территории. Для нас важны качество, привлекательность, своевременность. Уверены, что репутация стоит дороже, чем сданные на пике квадратные метры.

Генеральный директор Майис Мамедов не гонится за сиюминутной маржинальностью, его интересует процесс создания продукта, который обеспечивает устойчивость группе компаний, придает деятельности предприятия и сотрудников особый ценностный смысл, ведь любой проект - это творческий вызов для коллектива. И лучшая оценка того, что у менеджмента получается реализовать сложные задачи по развитию производства, - чувство удовлетворения от результата.

В компании заботятся о грамотной организации придомовой территории: здесь есть место парковкам, зонам отдыха и детским площадкам. Фото: ООО «Первый Строительный Фонд»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- За годы работы вашей компанией построено около 1 000 000 квадратных метров жилья. Какие проекты реализуете сегодня?

- Проектов много, они разные, объединяют их эстетические нюансы и новаторские архитектурные решения. Активно идет строительство проекта «Первый на Киевской»; в работе «Новый парк» в городе Оби с индивидуальным дизайн-проектом по озеленению; заканчиваем «Весенний» на берегу Ини.

Уникален проект «Первый на Рябиновой - 2»: это комплекс комфорт-класса, разрабатываем его совместно со шведскими архитекторами. Будут применяться по-европейски элегантные дизайнерские решения, сама локация крайне живописна.

Открыты продажи в ЖК «Семейный квартал» в Северо-Чемском микрорайоне. Проект масштабный, за основу взят ансамблевый принцип. Причем мы не только благоустраиваем территорию жилого комплекса, но и расчищаем расположенное рядом заросшее озеро, где будет комфортная прогулочная зона. Еще планируем установить современные остановочные павильоны.

В стадии проектирования комплекс «Первый на Есенина» в Дзержинском районе. ЖК «Одоевский» в Первомайском районе предполагает строительство семи домов, объединенных в два квартала: «Квартал у озера» и «Квартал у леса».

Главное для нас в любом проекте - создать благоприятную жилую среду, а это постоянный творческий процесс.

При проектировании придомовой территории большое внимание уделяют озеленению и комфорту. Фото: ООО «Первый Строительный Фонд»

САМОЕ ЛИКВИДНОЕ - ЖИЛЬЕ С КРЕАТИВОМ

- За счет чего компания поддерживает высокую активность в продажах?

- В первую очередь это качество. Несколько лет назад в компании была создана служба контроля качества. Еще мы честно стараемся решить нашу главную задачу - построить не простое жилье, а удобное и комфортное.

- Какие предпочтения у сегодняшних покупателей?

- В зависимости от территории складывается определенный микроклимат, формируются свои предпочтения. Если это застройка микрорайона с нуля, то востребованы компактные квартиры. А если учесть, что средний чек на квадратный метр ощутимо подрос, то спрос на компактное жилье остается приоритетным.

- В этом году значительно выросли цены на импортные составляющие. Как вы решаете эти вопросы?

- Сегодня по поставкам комплектующих для инженерно-тепловых пунктов можно перейти на альтернативного производителя из Юго-Восточной Азии. Лифты готовы поставлять из Китая; в части утеплителя, навесного фасада есть хорошие предложения от российских производителей.

- Какую динамику цен на новостройки можно ожидать в краткосрочной перспективе?

- Роста цен на новостройки не предвидится. Отчасти на этот процесс влияет снижение покупательского спроса. Конечно, благодаря ипотечным программам спрос поддерживается, но деловая активность заметно снижается, люди меньше инвестируют в жилье. Поэтому с большой долей уверенности можно прогнозировать стабилизацию цен на недвижимость.

В ЖК «Семейный квартал» придомовая территория запроектирована по концепции «двор без машин». Здесь уютно и детям, и взрослым. Фото: ООО «Первый Строительный Фонд»

Владимир Галенко:

- На протяжении 3 лет компания занимает лидирующие места в рейтинге с объемом выручки от 500 миллионов до миллиарда рублей в год без НДС. Такая профессиональная оценка доказывает, что «Первый Строительный Фонд» - крупный производственно-промышленный холдинг, в основном работающий на внешний рынок. Так, «Ликолор» отгружает сторонним потребителям весь кирпич, «Арматон» - порядка 50% продукции.