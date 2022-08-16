«Чувствую себя на 30!»: 88-летний новосибирец включает свет ногой и садится на шпагат

Владимир Николаевич занимается спортом с молодости. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирский пенсионер даст фору любой «фитоняшке». В свои 88 лет Владимир Иванов складывается пополам, как перочинный ножик, стоит на голове и каждое утро по 2 минуты сидит в ледяной ванне. Гуттаперчевый дедушка начал заниматься гимнастикой после 45, его знают почти все жители Академгородка, но этой славы ему мало: он хотел бы побывать на федеральном телешоу - ему есть чем удивить страну.

И ФУТБОЛИСТ, И АТЛЕТ

Дом, в котором живет Владимир Иванов, видно издалека. Желтая панелька сразу бросается в глаза - такая же яркая, как и ее житель. Пенсионер открывает дверь в квартиру и подпрыгивает в качестве приветствия. Одет в спортивную форму, подтянут, строен, улыбчив, голос молод и звонок. Он проводит нас в комнату, где уже разложил свои медали и грамоты. Сейчас день, но окно затеняет березка, темновато. Наш герой тут же показывает первый спортивный фокус.

Пенсионер - победитель разных соревнований. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Смотрите, как я умею. Опа! - Владимир Николаевич закидывает ногу, достает до выключателя, и в зале загорается свет. Чудеса!

А дальше Владимир Николаевич рассказывает о том, что предшествовало его скромному званию гибкого дедушки.

Мужчине 88 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

- В 7 лет я остался сиротой. Отец погиб в первый год войны, а мама умерла после того, как получила похоронку. Меня отправили в детский дом, а оттуда в 14 лет - в училище. В 16 лет я уже получил профессию сварщика-слесаря. После начал ездить по командировкам и зарабатывать на жизнь, - начал рассказывать КП-Новосибирск свою биографию за чашкой чая Владимир Иванов.

Владимир Николаевич в молодости играл в футбол. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мотаясь по Советскому Союзу, Володя и пристрастился к спорту. На одном предприятии - секция по футболу, на другом - по волейболу, на третьем в фаворитах легкая атлетика. Так парень и занимался всем понемногу.

Владимир Николаевич сдавал нормы ГТО. Фото: Анна ПАШАГИНА

- После я ушел служить на флот. 4 года пробыл на Дальнем Востоке, и сослуживцы позвали меня в Новосибирск. Устроился тут на завод, но проработал недолго. Как-то поучаствовал в соревнованиях, на них меня заприметили пожарные. Позвали к себе в пожарную охрану работать: на боевой машине сначала был водителем, а потом на мехлестницу перевели, спасал людей на высоте. Так я там до пенсии и прослужил, - продолжает пенсионер.

СТОИТ НА ГОЛОВЕ И ДОТЯГИВАЕТСЯ ДО НОСКОВ

После выхода на пенсию в жизнь Владимира Николаевича пришла растяжка. К слову, на заслуженный отдых спасатель отправился рано – ему было 45. И тут уж молодой пенсионер отвел душу - посвятил все свободное время физкультуре.

А вы так сможете? Фото: Анна ПАШАГИНА

- Знакомые ребята позвали меня в команду по растяжке. Занимались на местном стадионе. Мне настолько понравилось, что я каждый день по утрам начал уделять этому занятию час, - признается мужчина.

На шпагат пенсионер сел в 70 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

Растяжка и пластика остались на всю жизнь. Регулярные тренировки привели к тому, что в 70 лет Владимир Николаевич сел на шпагат и начал демонстрировать чудеса, на которые способно человеческое тело.

- Я научился стоять на голове, легко дотягиваюсь до пальцев на ногах, делаю березку. Чувствую себя на 30 лет. И не важно, что написано в паспорте, - говорит Владимир Николаевич.

Новосибирец живет в однушке. Фото: Анна ПАШАГИНА

А что же там написано о личной жизни? Пенсионер о ней докладывает кратко: жена умерла год назад. Дочка с семьей живет в другой стране. Но дедушка не одинок: «есть подруга».

2 МИНУТЫ В ЛЕДЯНОЙ ВАННЕ

Как же начинается утро возрастного спортсмена? В 7.30 Владимир Николаевич просыпается и уже лежа в постели приступает к разминке. Надевает специальные перчатки и массирует тело от кончиков пальцев на ногах до самой шеи. Далее - упражнения на растяжку.

- Растяжку начинаю с ног, потом - руки. Делаю это на ковре из ворса. Он твердый и жесткий, помогает разогнать кровь, - объясняет пенсионер.

Этой пластике позавидуют многие молодые фитнес-леди. Фото: Анна ПАШАГИНА

После утренней гимнастики мужчина сидит 2 минуты в ледяной ванне, чтобы взбодриться. Далее завтрак чемпиона: салат из свежих овощей или фруктов и яичница из двух яиц.

- Я не прохожу мимо ни одной спортивной площадки. Вижу, что есть тренажеры во дворе - заверну туда и сделаю пару упражнений. Дети смотрят на меня и следуют примеру. Подходят, просят показать парочку трюков, а мне в радость, - улыбается спортсмен. - Каждый день играю в большой теннис, а еще в бильярд умею.

Один из элементов разминки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Владимира Иванова в Академгородке знают многие. Мужчину регулярно приглашают на спортивные мероприятия и для проведения разминки перед соревнованиями местного уровня. Но сам спортсмен-пенсионер мечтает съездить на передачу к Елене Малышевой и показать, какие крепкие здоровьем и духом люди живут в Сибири.

- А еще я хотел бы организовать соревнования для пенсионеров. Показали бы всем, что возраст не главное и что мы еще ого-го. Всяко можем, - подмигивает Владимир Николаевич и медленно встает из шпагата на обе ноги.

Владимир Николаевич пропагандирует ЗОЖ. Фото: Анна ПАШАГИНА

КОМПЕТЕНТНО

Это чудо?

Владимир Ефремов, специалист по восстановительной медицине (Новосибирск):

- Чудо ли, что человек в 88 лет садится на шпагат? Нет. Мышцы, как пластилин, эластичные и их можно растянуть. А можно укрепить, чтобы они были в тонусе. Главное постоянно заниматься —гимнастикой, бегом, упражнениями. А тут человек видно еще и здоровый образ жизни ведет. В общем, пример для многих. Единственное, ванна с ледяной водой - я бы всем не рекомендовал следовать этому опыту, есть к тому противопоказания: если у вас есть предрасположенность к инсульту или проблемы с сердечно-сосудистой системой, то лучше не экспериментировать.

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