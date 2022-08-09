«Лезут пятна, чешутся»: жители новосибирского микрорайона обвинили детей мигрантов во вспышке лишая

Девочка с пятнами на лице напугала родителей. Фото: Предоставлено местными жителями

В одном из новосибирских дворов трое детей и один взрослый заразились стрептодермией - это вид лишая, который является заразным, в основном его подхватывают малыши. Местные жители уверены: болячку распространили соседские ребята из семьи мигрантов. Насколько опасна болезнь и что можно предпринять в этом случае, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Родители девочки не знают русского языка и уговоры не помогли. Фото: Предоставлено местными жителями

РЕБЕНОК ГРЯЗНЫЕ, ЛИЦО В БОЛЯЧКАХ

Родители детей ЖК «Матрешкин двор» бьют тревогу: несколько детей заразились стрептодермией, так называемым простым лишаем. Трое малышей и одна мама обнаружили на коже красные волдыри.

- 31 июля у сына высыпали пятна на коже, а через неделю я сама заболела. Воспалились лимфоузлы, болит полголовы. Лезут пятна, чешутся, зудят. Терапевт сказала, это стрептодермия. Нам выписали антибиотики, лечимся с переменным успехом, - рассказала КП-Новосибирск молодая мама, попросив об анонимности.

Небольшая вспышка инфекции во дворе взбудоражила соцсети. Местные мамочки нашли источник инфекции: они уверены, что это семья приезжих.

- Два месяца назад во дворе появилась семья, у них дети: девочка около 5 лет и мальчик 7 - 8 лет. Дети ходят грязные, лица в болячках. Девочка справляет нужду прямо на детской площадке: в детском домике, за елкой, под качелями. Грязь лежит по несколько дней, пока дворник не уберет, - поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Олеся.

Местные жители уверены, что больной ребенок заразил их детей. Фото: Предоставлено местными жителями

«НЕ МОЖЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ ДЕТЕЙ»

Родители пытались объяснить детям, что не надо разводить грязь на площадке. Нашли маму детей, однако разговор не состоялся.

- Эта семья приехала два месяца назад. Они сняли однокомнатную квартиру, жили тихо, пока родители заболевших детей не обратились с жалобами. Мать на контакт не идет: не понимает языка. Мы приглашали переводчицу, объясняли, что нужно изолировать детей на время болезни, но все бесполезно, - сообщила КП-Новосибирск старшая по дому Лия.

Чуть позже родители заметили на лицах маленьких соседей следы фурацилина: значит, мама все-таки пыталась лечить детей. Но соседское сообщество на этом не остановилось, активные родители даже пошли в Роспотребнадзор.

- Мы обращались в Роспотребнадзор, там дали рекомендации по обработке детской площадки. Но мы не можем изолировать своих детей, а обрабатывать каждый час средств не хватит. Хозяин квартиры обещал, что они съедут уже 15 августа, иначе пойдем жаловаться в органы опеки, - заявила КП-Новосибирск старшая по дому.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Новосибирские врачи успокаивают: большинство людей устойчивы к стрептодермии, к тому же распространяется болячка только при прямом контакте. Так что панику поднимать рано, эпидемия двору не грозит, но принять меры нужно.

- Это сложное заболевание, но лечится довольно эффективно: наружные мази, антибиотики, обязательно - ультрафиолетовые лампы. Нужна профилактика: обработка поверхностей, ограничение контактов с больными. Прежде всего нужно обратиться к врачу и после подтверждения диагноза написать в Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку, выявят очаг заболевания. Если рекомендации не соблюдаются, то можно жаловаться в органы опеки, - прокомментировал КП-Новосибирск врач высшей категории Яков Новоселов.

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