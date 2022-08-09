У новосибирской модели, ослепшей после аварии, выпали зубы

После аварии Маша изменилась до неузнаваемости и мужественно борется за свое здоровье. Фото: соцсети/ Александр КАРПОВ.

История новосибирской модели Маши Лебедевой многих заставила плакать. Девушка попала в аварию по вине собственного жениха: травмы были настолько тяжелыми, что она ослепла. Жених, который сначала обещал помогать, бросил Машу. Друзья тоже стали приходить все реже, а потом перестали даже звонить…

Но сейчас у Маши проблемы куда серьезнее: у модели, которая изменилась до неузнаваемости, стали истончаться кости и выпали зубы.

- После аварии мне приходится принимать много лекарств, из-за этого сильно ослаб иммунитет, кости стали хрупкими. Год назад это стало проявляться все сильнее: был случай, что я просто неловко оступилась, упала и сломала ногу, - рассказала КП-Новосибирск Маша.

Раньше Маша была моделью. Фото: соцсети.

А потом у девушки стали выпадать зубы.

- Однажды я проснулась из-за того, что чуть не подавилась собственным зубом, - вспоминает Маша. - На нижней челюсти у меня вообще не осталось ни единого зуба…

«Комсомолка» рассказала о том, что девушке нужен хороший стоматолог, и случилось маленькое чудо: отозвался директор клиники, который взялся помочь Маше.

- Помню, мне позвонила девушка и пригласила приехать к ним в клинику. Я, если честно, сначала не особо понимала, чем они готовы помочь, - описывает ситуацию Маша. - Они объяснили, что директор клиники прочитал обо мне и захотел помочь. И что все процедуры для меня будут бесплатные! Огромное спасибо моим врачам: они ведь даже КТ для меня в другой клинике оплатили!

Маша благодарна врачам. Фото: предоставлено Марией ЛЕБЕДЕВОЙ.

Когда началось лечение, врачи столкнулись с еще одним неожиданным последствием аварии для Маши.

- Когда мне ставили первый имплант, обычное обезболивающее просто не действовало. Я чувствовала, как медицинской дрелью пилили кость - было жутко больно. Оказалось, что из-за того, что я принимаю много лекарств, я стала не восприимчива к определенным препаратам. Поэтому когда я пришла во второй раз, стоматологи использовали уже другое лекарство, и я смогла вытерпеть установку трех имплантов, - говорит Маша.

Впереди у девушки установка мостов на верхние зубы.

- На верней челюсти зубы сохранились, поэтому врачи сказали, что пока там можно обойтись без имплантов, - добавляет девушка. Она признается, что мечтает, как снова сможет улыбаться без стеснения. И осуществление этой мечты совсем близко.

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