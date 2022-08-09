«Я хотела ему помочь, а он...»: прохожий изуродовал нос владелице цветочного магазина

Жизнерадостная женщина хотела помочь прохожему, а он сломал ей нос. Фото: предоставлено героем публикации.

В Новосибирске на ОбьГЭСе прохожий жестоко избил владелицу цветочного магазина, которая хотела ему помочь. Это произошло 6 августа на улице Софийская, 1а, в одном здании с магазином «Мария-Ра».

Как объяснила КП-Новосибирск пострадавшая Ольга Фрейман, салон сотовой связи напротив ее цветочного временно закрыли из-за низкого потока клиентов. Недовольные посетители со срочными вопросами иногда спрашивали у Ольги, почему не работает салон.

Вот и на этот раз пришел мужчина около 32 лет со своей спутницей. Он зашел в цветочный и спросил у флориста, в чем проблема.

– Я по телефону разговаривала, телефон к уху прижала. Руки скрестила, показала, мол, «закрыто там», – он на это так разозлился. Спародировал меня своей жене и пошел, – рассказала КП-Новосибирск Ольга.

«НУ ЗАЧЕМ ТЫ ПОШЛА?»

– Я пошла за ним, вышла на крылечко. Говорю вслед, мол, завтра точно салон будет открыт, приходите. Помочь хотела. «Как завтра, а ты *** (зачем) тут?! Пошла ***, мразь!» – и в меня летит харчок. Я вытираю с лица. Спрашиваю: «Вам не стыдно?». Взгляд глаза в глаза, у него расширенные зрачки, – с комом в горле вспоминает женщина. – После первого удара я устояла. После второго он меня повалил. Открываю глаза, вижу пешеходный переход.

Когда женщина очнулась, кровь была повсюду. Фото: предоставлено героем публикации.

Мужчина избил Ольгу на глазах у своей спутницы. Она не издала ни звука, просто стояла рядом, как статуя. Когда нападавший закончил, она быстрым шагом последовала за ним.

– Потом сотрудницы «Мария-Ра» спрашивали: «Ну зачем ты пошла?». Зачем? Прилетела за три дня до этого из отпуска. День рождения тоже недавно был, меня поздравляли. Была счастливая, довольная, хотела всем помочь, – объясняет Ольга.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ЕГО ПОСАДИЛИ»

Сейчас цветочный салон закрыт. Ольга отпустила всех сотрудников и работала одна. Выйти и зарабатывать на жизнь она сейчас не может, но от возмещения ущерба, по ее словам, откажется.

– Мне не нужна от него компенсация лечения или еще какие-то деньги. Во сколько бы вы оценили свое здоровье? Я хочу, чтобы его поймали и наказали. Хочу, чтобы его посадили, – признается КП-Новосибирск пострадавшая. – Я точно его узнаю, если найдут. Я не спутаю его ни с кем и никогда. Эти глаза, этот бешеный взгляд.

Флорист сняла побои и предоставила полиции все справки. Фото: предоставлено героем публикации.

В областной горбольнице женщине наложили восемь швов и поставили диагнозы: рваная ушибленная рана спинки носа, открытый перелом костей носа, черепно-мозговая травма. Кроме того, во время падения она получила травму ноги. Как заметили врачи, на пальце у мужчины было кольцо – голыми руками так разодрать лицо не получится.

Ольга прошла восьмерых специалистов. Ее временно отпустили восстанавливаться дома, но запретили ходить куда-то, кроме перевязочной: если подхватит вирус, операцию придется отложить.

Медики говорят, что пациентка потеряла слишком много крови. Пока баланс клеток не восстановится, хирургическое вмешательство может быть опасно для жизни. Если удастся решить эту проблему, то будет операция. И только потом смогут сделать пластику носа.

– Теперь я не могу дышать, постоянно болит голова. Даже если соберу на операцию, шрамы останутся. Раньше я была симпатичной. Теперь я урод, – не может сдержать слез Ольга.

Нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено героем публикации.

Заявление в полицию написано, но нападавшего пока не нашли. Флорист передала полицейским все файлы с камер видеонаблюдения, фотографии и справки. Но сам инцидент на запись не попал, потому что мужчина ударил Ольгу уже на улице.

– В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

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