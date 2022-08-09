Жительница Новосибирска отсудила у Wildberries деньги за не пришедший iPhone

Цены на Apple выросли в разы в конце февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иск Мария подала в марте. Причиной тому стал отказ Wildberries продавать iPhone, который девушка заказала на сайте маркетплейса в конце февраля. Стоимость товара на момент оплаты и заказа составляла 69 591 рубль. Покупку уже должны были вскоре доставить, как внезапно статус заказа изменился. Девушка решила выяснить, в чем дело, но в комментариях к покупке было написано: товар отсутствует на складе.

Путь телефона можно было отследить в личном кабинете. Фото: предоставлено героиней материала / скриншоты с сайта Wildberries

Деньги девушке вернули, но новый телефон купить она не смогла: цена выросла на 50 тысяч рублей.

Тогда Мария и обратилась к юристу за возмещением ценовой разницы.

- Исковые требования частично удовлетворили. Присудили около 17 тысяч рублей ценовой разницы. Но мой юрист этим недоволен. Я не знаю даже, устраивает ли разница меня. Посмотрю, какие цены в магазинах, и скажу, хватит мне или нет, - заявила в телефонной беседе с журналистом КП - Новосибирск» Мария.

Мария заказала телефон за 69 591 рубль. Фото: предоставлено героиней материала/ скриншоты с сайта Wildberries

От задумки купить новый телефон взамен сломанного старого Мария так и не отказалась. И даже фирму менять не стала, признается: давно хотела смартфон именно этой американской марки. Даже несмотря на санкции и ряд ограничений в эксплуатации такой техники. Например, сейчас невозможно пополнить счет Apple ID или привязать карту к телефону.

- Неприятно, конечно, я вообще разочарована в этой площадке, - сказала собеседница издания, но добавила, что просто привыкла к «яблоку».

Сергей Кравченко, юрист, представляющий интересы Марии в суде, в свою очередь заявил, что обжаловал решение.

- Считаю, что суд неправильно определил размер убытков и сильно снизил неустойку. Мы подали апелляционную жалобу, сейчас она принята к рассмотрению. Заседание, я думаю, состоится примерно в сентябре, - пояснил он.

Добавим, что сейчас стоимость смартфонов этой марки - от 81 до 100 тысяч рублей в зависимости от емкости хранилища и модификации. За время судебного процесса она снизилась, потому ценовая разница также сократилась.

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