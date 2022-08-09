МТС запустила туристический аудиогид по Чуйскому тракту

Фото: Компания «МТС»

Гид подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в рамках экологического проекта «Место силы».

Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 65 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

- МТС не первый год реализует в Новосибирске проекты, которые помогают развитию внутреннего туризма. Новосибирск – отправная точка Чуйского тракта, и сейчас мы максимально сосредоточены на улучшении инфраструктуры и развитии цифровой среды на туристических объектах. В год столетия мы обеспечили ковровое покрытие тракта связью LTE в Новосибирской области. Кроме того, МТС дарит всем российским туристам бесплатную аудиоэкскурсию - гид по всем заповедным местам легендарной дороги, соединяющей три региона, - рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

О ПРОЕКТЕ «МЕСТО СИЛЫ»

«Место силы» - часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышения уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом - системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.

О ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ

Чуйский тракт, живописная дорога, которая сама по себе является достопримечательностью Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в десятку самых живописных дорог на планете. Трасса протяженностью почти 1000 километров берет свое начало в Новосибирске, проходит по трем регионам России и заканчивается на границе с Монголией. Протоптанные веками назад тропы 100 лет назад, 26 мая 1922 года, получили статус дороги государственного значения.