ГК «Расцветай» открыла продажи в масштабном проекте в Санкт-Петербурге

Инфраструктура «Расцветай в Янино» максимальна комфортна для всей семьи. Фото: ГК «Расцветай»

«Расцветай в Янино» будет возведен в четыре очереди. Общая площадь комплекса - 300 тыс. кв. м.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1 Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга - в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга - за 25 минут.

Квартал «Расцветай в Янино» - это целая экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни находится в пешей доступности. Здесь тщательно продуманы сценарии городской жизни. Рядом школа, два детских сада, торговые центры, спортивный клуб. Территория комплекса благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» состоит из шести корпусов переменной этажности - 9 и 12 этажей. В квартале создана камерная атмосфера: соседи знают друг друга по именам, а среда сформирована людьми со сходным статусом и социальными ценностями.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан прогулочный променад. Общественное пространство украсят широкие цветущие газоны и специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль променада, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ретейла. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан прогулочный променад. Фото: ГК «Расцветай»

Рядом с «Расцветай в Янино» два парка. Первый - Ржевский лесопарк площадью около 1800 га. Петербуржцы посещают эту зеленую зону круглый год: летом собирают грибы, ягоды, гуляют, катаются на велосипедах, а зимой - на санках, лыжах и просто наслаждаются тишиной и красотой природы. Второй парк недалеко от квартала - памятник природы «Колтушские высоты». Это место по достоинству оценят любители активного отдыха. Здесь обустроены четыре экотропы общей протяженностью 25 км, три пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

Индивидуальные экстерьерные решения квартала разработаны ведущими архитекторами Санкт-Петербурга под руководством проектного бюро А2. Вдохновившись классическим стилем Северной столицы, для оформления фасадов «Расцветай в Янино» дизайнеры выбрали благородные и натуральные оттенки.

Места общего пользования «Расцветай в Янино» выполнены по авторскому дизайн-проекту московского архитектурного бюро. По задумке застройщика, общие пространства - это не просто элемент дома, а часть жилой среды.

В ассортиментной линейке представлены квартиры площадью от 24 до 86 кв. м с разными планировочными решениями.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 255-88-22

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