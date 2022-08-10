Нацпроекты, метростанция и автодороги

Освещение фасада станции метро «Спортивная» позволяет выводить на эстакаду любые формы и текст, отражая современный стиль мегаполиса. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

В Новосибирске с нетерпением ждут открытия новой Ледовой арены, а вместе с ней - современной станции метро «Спортивная». Круглосуточно строится эстакада в Кольцово, которая серьезно разгрузит движение в наукограде, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. В известном на весь мир «Векторе» реконструируют четырехэтажный лабораторный корпус. Все это - лишь малая часть объектов компании «СпецТрансСтрой». Накануне Дня строителя «Комсомольская правда» встретилась с генеральным директором Сергеем Араповым. О текущей работе, социальных проектах и планах компании на будущее - в нашем материале.

Сергей Арапов, генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой». Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Практически все объекты компании реализуются по государственным или муниципальным контрактам. ООО «СпецТрансСтрой» - участник национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области и федерального проекта «Чистая вода». По словам Сергея Арапова, приоритетная задача компании - развитие собственных кадров и собственного производства, чтобы работать с крупными, сложными заказами не только в регионе, но и на федеральном уровне.

На международном Сибирском транспортном форуме на экспозиции ООО «СпецТрансСтрой» выставили работы ребятишек из детского сада № 486. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

- Спецработы, работы, связанные со строительством, выполняем преимущественно сами, подрядчиков привлекаем на земляные работы и работы со спецтехникой, на укладку гранита и отделочные работы. С октября 2021 года развиваем собственное направление проектирования. Сегодня в составе нашей компании есть люди, которые занимаются BIM-проектированием. Это 3D-моделирование, при котором возможные неточности и коллизии сводятся к минимуму. У нас есть полная цифровая модель станции метро «Спортивная». В таком формате очень удобно работать: BIM-модель позволяет наложить все коммуникации, оборудование, увидеть возможные ошибки еще на этапе проектирования и вовремя их исправить, внести нужные изменения, - рассказал генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. - В ноябре - декабре 2021 года компания совместно с производителем фасадных систем ООО «Элвер» разработала проект ремонта эстакады метро, который был представлен на рассмотрение руководству области и города. Это серьезная работа, которая, надеемся, все-таки будет реализована в Новосибирске.

Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

ЧЕМ УНИКАЛЬНА СТАНЦИЯ «СПОРТИВНАЯ»

Знаковый объект компании - станция «Спортивная». На сегодняшний день это уникальное сооружение, аналогов которому в России нет. В зоне метропоезда зимой будет минусовая температура, а на платформе и в вестибюле - тепло. Выход на платформу будет отделен от метропоезда раздвижными дверями. Станции с аналогичными выходами из вагонов есть в Петербурге, но там и поезда, и платформа находятся в одной температурной зоне.

Кроме этого, проектировщики позаботились об удобстве маломобильных граждан. Пассажиры с ограниченными возможностями смогут самостоятельно нажимать кнопку на входе станции. Дверь будет открываться автоматически, далее человек сможет свободно добраться до лифта, который поднимет его на остановочную платформу метро. На других станциях метрополитена маломобильным группам населения, чтобы попасть в вагон, нужно заранее позвонить и дождаться дежурную бригаду, которая их встретит и поможет подняться.

На станции метро «Спортивная» выходы из метропоезда будут отделены от платформы дверями. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

- Еще одно интересное решение на станции - гранитное панно, изготовленное новосибирской компанией. Мы предпочитаем работать с местными производителями и подрядчиками. Станция «Спортивная» представляет собой симбиоз классической и современной отделки. Стены отделаны гранитом, но на некоторых участках из-за особенностей конструкции станции гранитные плиты размещены по новой технологии. Сначала мы установили каркас, закрепили на нем гипсоволоконные листы и уже поверх уложили гранит. Частично подобную технологию мы использовали при оформлении подземного пешеходного перехода под часовней. Места, где проходят коммуникации, огораживаются аквапанелями, на которых выполняется облицовка. Наряду с классическими вариантами отделки применены современные способы и технологии. Это удобно, надежно и современно, - объяснил Сергей Арапов.

Запуск станции «Спортивная» планируется синхронно с открытием Ледовой арены.

Строительство эстакады в Кольцово серьезно разгрузит движение в наукограде, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

ТЕННИС, ТАЙСКИЙ БОКС И ИНЖЕНЕРЫ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

За последние годы штат компании увеличился в разы. С учетом привлекаемых работников по договорам ГПХ он колеблется от 220 до 330 человек. Квалификация работников компании разноплановая. Компания готова к реализации полного спектра инфраструктурных проектов в транспортном строительстве, объектов промышленно-гражданского строительства и специального назначения. Для этого постоянно идет работа с кадровым составом компании, связанным с привлечением готовых специалистов и обучением студентов. Например, с кафедрами «Мосты» и «Геотехника, тоннели и метрополитены» СГУПСа заключен договор об обучении сотрудников. В ответ студентов железнодорожного вуза охотно берут на практику и готовы принять на работу после завершения обучения.

Такие рисунки украшали экспозицию ООО «СпецТрансСтрой» на международном Сибирском транспортном форуме. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

Компания не только заботится о собственных кадрах, но и серьезно вкладывается в социальное направление, поддерживает детский спорт. ООО «СпецТрансСтрой» стало генеральным партнером теннисного клуба «Дискавери Арена». Уже появились первые результаты: его воспитанница Валерия Деревянкина недавно получила разряд кандидата в мастера спорта. Компания поддержала юного спортсмена Арсения Чеплеева из Кольцово, благодаря чему подросток принял участие в чемпионате мира - 2021 по тайскому боксу в Таиланде и стал лучшим в своей категории. Совместно с администрацией Кольцово компания также периодически реализует ряд социальных проектов.

ООО «СпецТрансСтрой» стало генеральным партнером теннисного клуба «Дискавери Арена». Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

На международном Сибирском транспортном форуме экспозиция ООО «СпецТрансСтрой» удивила участников и посетителей. Здесь выставили работы ребятишек из детского сада № 486. Кроме рисунков, были макеты станции метро «Спортивная», Ледовой арены, Бугринского моста.

Современный подземный переход под часовней после реконструкции. Фото: Предоставлено ООО «СпецТрансСтрой»

- Накануне мы провели в детском саду занятия с воспитателями детского сада, где рассказали о строительстве в городе. Дети - вот наше главное богатство. Инженерами и проектировщиками не рождаются - ими становятся. От того, насколько правильно ребятишки будут понимать основы отрасли, зависит облик нашего города в будущем, - уверен генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.