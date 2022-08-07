«Бил даже, когда я ждала ребенка»: сибирячка обвинила бывшего мужа в побоях и изнасиловании

Пара была вместе почти 10 лет. Фото: предоставлено героиней публикации.

29-летняя Вера* сама обратилась в редакцию КП-Новосибирск за помощью после страшных новостей об убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке. Она боится, что ее история может закончится также.

- Я не знаю, куда мне обращаться, бывший муж преследует меня. Он изнасиловал меня, хочет, чтобы мы были вместе. Сейчас я боюсь даже выходить из дома, - призналась Вера и рассказала КП-Новосибирск свою историю.

«МНЕ НЕ ВЕРИЛА ДАЖЕ МАМА»

Вера и Олег* познакомились в 2012 году: девушка тогда работала официанткой в ресторане.

- Олег был другом хозяина ресторана, и однажды помог мне. На работе мне стало плохо, сильно разболелась голова. Олег в этот момент как раз зашел к другу и выручил меня: съездил в аптеку, купил лекарства. Мы стали встречаться, потом я забеременела, - вспоминает Вера.

Казалось, Олег был рад, что у них родится ребенок, предложил пожениться. Но за неделю до свадьбы, как уверяет Вера, он поднял на нее руку.

- Я была тогда на третьем месяце беременности. Даже не помню, из-за чего началась ссора – какая-то мелочь его разозлила. И муж меня впервые ударил, - рассказала КП-Новосибирск Вера. – Потом он извинялся, говорил, что больше такого не повторится. Я ему поверила, свадьбу не отменила.

Вера уверяет, что Олег после родов и дальше продолжил распускать руки.

- Мне никто не верил, даже родная мать. Только когда после очередных побоев я показала ей свою синюю спину, она поняла, что я говорю правду. Но ничего не сделала: сказала, что будет молиться за меня, - описывает реакцию родного человека Вера. – Почему я в тот момент сама не пошла в полицию? Не знаю, все как в тумане было, думала, что люблю его.

После того, как Вера родила Олегу второго сына, ничего не изменилось: женщина уверяет, что муж продолжил бить ее на глазах у детей.

- В 2015 году я подала на развод, но свидетельство о расторжении брака так и не забрала: Олег снова извинился, и мы остались вместе, - говорит Вера. – Забрала я его три года спустя; тогда Олег заявил: «Раз мы не можем жить вместе, давай поживем раздельно. Я буду к вам приезжать». Я на это согласилась: надеялась, что мы сможем сохранить семью.

Почти пять лет Вера и Олег так жили. Но даже когда он приезжал на выходные, как говорит женщина, ей доставалось, и дети это видели:

- Он калечил психику детей, а мне из-за него их надо лечить, то от заикания, то от энуреза. Сейчас дети проходят психолога и логопеда, все из-за нарушения неврологии. Детьми всегда занималась я; ему никогда не препятствовала в общении с сыновьями, но ему было неинтересно находиться с ними.

Точку в отношениях Вера поставила лишь в этом году: говорит, узнала, что у бывшего мужа появилась другая женщина.

- Хотела сохранить нормальные отношения ради детей, но не вышло. В июне он предложил мне с детьми приехать на дачу, чтобы сыновья там отдохнули. Но когда я готовила поесть, стал ко мне цепляться. Довел меня до такой степени, что я сказала, что уезжаю. А после этого начал бить, в том числе по голове. Я смогла вырваться, убежала в местный магазин. Оттуда вызвала полицию, - описывает ситуацию Вера.

Женщина обращалась в полицию, но не прошла судмедэкспертизу. Фото: предоставлено героиней публикации.

Уже вместе с полицейскими она снова зашла в дом, забрала вещи и уехала с детьми.

- Я написала на бывшего мужа заявление в полиции, мне назначили судмедэкспертизу. Но я туда не пришла: у меня сильно болела голова из-за сотрясения, да и детей не с кем было оставить, - призналась КП-Новосибирск Вера. – В итоге никакого дела на мужа не завели.

Две недели назад, по словам Веры, бывший муж явился к ней в квартиру.

- Я его заблокировала везде после ситуации с дачей, но на него это не подействовало. В тот день дети гуляли на улице, и я не закрыла дверь в квартире. Олег ворвался, схватил меня. Я пыталась вырваться, но он меня схватил. Он меня изнасиловал, - уверяет Вера. – А после этого ушел и перевел мне 20 тысяч как ни в чем не бывало.

«МЫ – СЕМЬЯ»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться до Олега, и он рассказал свою версию историю.

- Да я никогда в жизни не бил Веру: да, были конфликты, но максимум, что я себя позволял – немного оттолкнуть ее. Все! Зачем она во время поездки на дачу вызвала полицию, я не понимаю. Она могла спокойно зайти и взять вещи, ей никто не мешал. Ей к психологу надо…

- А про историю с изнасилованием что скажете?

- Мы муж и жена, о каком изнасиловании может идти речь? Я хочу сохранить семью. И буду бороться за Веру и детей.

Вот только самой Вере это не нужно:

- Мне тяжело выйти на улицу и просто смотреть людям в глаза. Я не могу забыть и жить дальше, как только я выхожу из этого состояния, он опять начинает. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое, общался только с детьми, - говорит Вера.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот как прокомментировали ситуацию в ГУ МВД Новосибирской области:

- 3 июня в полицию поступило заявление от жительницы города Новосибирска о нанесении ей телесных повреждений бывшим мужем. Сотрудниками полиции данное заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке. Для установления тяжести причинённого вреда здоровью заявительнице было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сотрудники полиции возбудили административное производство по ст. 6.1.1 КОАП РФ «Побои». Результаты СМЭ в полицию не поступили. Административное производство прекращено по п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного правонарушения).

*Имена героев публикации изменены.

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