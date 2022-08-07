Заманивают человеком-пауком и сивухами: как торговцы-нелегалы орудуют на Михайловской набережной в Новосибирске

Человек-паук продает шары. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Новосибирцы могут увидеть на Михайловской набережной мужчину в костюме героя киностудии «Марвел» - Человека-паука. Он не стреляет паутиной и не борется с преступностью, а «дарит» детям счастье. За 400 рублей. Насколько такой бизнес законный – разбирался Дмитрий Белькевич.

- Они на батарейках?, - спрашиваю я, приближаясь к человеку в костюме супер-героя на Михайловской набережной, держащему в руках светящиеся шарики.

- Да, на батарейках. Могут, как светильник быть, могут, как ночник в комнате служить, - рекламирует товар «человек-паук», отмечая: срок службы – около двух месяцев.

К слову, удовольствие это не из дешевых: человек-паук продает их по 400 рублей за штуку. Признается: в эту сумму входит закупочная цена (якобы, заказывает их в Москве, из Китая через «Али-экспресс» будут идти дольше), транспортировка, маржа, а также тяжелый труд.

- Сложность в сборке, сложность сюда приехать, понять, что они, действительно, принесут радость людям. Вот здесь вот стоять сложно (рядом с пешеходным переходом через велодорожку – прим. ред.) и объяснять детям, что перебегать надо осторожно, чтобы чего не случилось, - сетует человек-паук.

Однако, после расспроса мужчина подозревает неладное, и начинает уходить от ответов. Так, он уже не продает, а дарит шарики. Мол, занимается благотворительностью. Только вот, журналисту «Комсомольской правды» в таком щедром подарке отказал.

- Сегодня акция не для вас, - обрубил собеседник издания, поняв, что сдал себя с потрохами. Он – продавец-нелегал.

На вопросы о том, есть ли у него официальное трудоустройство где-нибудь, мужчина ответил, что работает на заводе, после чего общаться не стал. Отправился дальше по набережной искать клиентов.

И человек-паук – не единственный нелегал на набережной. Компания молодых людей устраивала на Михайловской набережной незаконные фотосессии с совами-сипухами. За фото с птицей в одном положении просили 300 рублей, если пересадить сивуху на плечо – доплати еще столько же. Разрешения на предпринимательскую деятельность у них не было, а совы страдали на жаре от яркого солнца и обезвоживания. Сейчас юных дельцов ищет полиция.

В МАУ «Дирекция городских парков» заявили, что бороться с такими нелегальными фотографами и продавцами пытаются. Но, очевидно, безрезультатно.

- Несанкционированная торговля на Михайловской набережной, действительно, имеет место. Мы боремся всеми доступными нам способами. Главная особенность – территория парка – это территория общего пользования. И ограничить сюда доступ жителей города Новосибирска мы не можем. Поэтому официально у нас есть единственная возможность с нашей стороны – это разъяснительные беседы, - пояснила КП-Новосибирск директор МАУ «Дирекция городских парков» Ксения Сенько.

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