«Куда едешь на пешехода?»: в Новосибирске во время рейда на лидера «Стоп-хам» наехала иномарка

Водитель иномарки специально наехал на ногу активисту. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Движение «Стоп-хам» в Новосибирске возобновило свою работу после четырехлетнего перерыва. Первый рейд в 2022 году активисты провели на улице Мичурина. За работой общественников 7 августа понаблюдал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Белькевич.

«ВЫ ЛУЧШЕГО НЕДОСТОЙНЫ»

Смешались в кучу кони и люди в центре Новосибирска. Только кони стальные и речь не о Бородинском сражении. Вполне себе мирное воскресенье, а на улице Мичурина не протолкнуться. Тут и общепит, тут и магазины. Тут – и большое количество нарушений правил дорожного движения. Езда по тротуару – самый распространённый из них. Убедиться в этом мне удалось лично.

Едва только пришёл на место событий, как водитель «Митсубиши Паджеро Спорт», уже покинувший автомобиль ГИБДД, на вопрос журналиста отвечает в той же манере, в какой паркуется:

- Не ваше дело.

- А почему вы так грубо отвечаете?

- А потому что вы лучшего недостойны, - заявил мужчина. Он садится в джип и задним ходом через тротуар и пешеходный переход у дома номер 23 по улице Мичурина скатывается на проезжую часть, даёт по газам.

О том, что человеческого общения я недостоин, всем видом показывал и водитель подуставшего за годы эксплуатации седана «Ниссан Примера». Именно с его появления началась сегодняшняя заварушка. По словам лидера активистов Григория Русикова, мужчина наехал на него на тротуаре. Стопхамовцы это засняли.

Судя по видео, водитель предупреждал, что хочет развернуться, просил отойти с дороги, общественники в ответ рассказывали ему о нарушениях. В итоге иномарка "боднула" активиста по ноге.

100%-НЫЙ ПЕШЕХОД

- Сначала я просто вызвал сотрудников ДПС, сообщив, что идет массовое нарушение на тротуаре. Прошло минут 20 – 25 – никто так и не приехал. После того, как был совершен на меня наезд уже на тротуаре, я позвонил ещё раз в «112», и сообщил о том, что был совершен наезд. Они спросили, нужна ли «скорая», я ответил, что нет. И уже через минут 10 приехали сотрудники полиции, - рассказывает КП-Новосибирск активист Григорий Русиков.

Григорий Русиков - новый лидер движения «Стоп-хам» в Новосибирске. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Чтобы доказать наезд, пришлось показывать сотрудникам видео, говорит Григорий. После чего, водителя попросили проследовать для составления протокола.

- Я стопроцентный пешеход, - гордо говорит Григорий. – Я отстаиваю свои права, и мне не нравится, когда ездят по пешеходной зоне, особенно когда заезжают нагло через пешеходный переход, под знак. То есть всё этот здесь есть и продублировано, но некоторым водителям всё равно пофигу на знаки, и они едут.

«МАШИН МНОГО ПРИПАРКОВАНО, ЗНАЧИТ, МОЖНО!»

- Я на тротуаре вообще никогда не паркуюсь!

- Это ваш «Фольксваген Тигуан»?

- Мой!

- А где он, по-вашему, стоит?

- Там нет обозначений тротуара! Тротуар – вот, - говорит женщина в возрасте, общаясь со мной у патрульной машины ДПС, невнятно показывая рукой вокруг. Ее паркетник стоял на тротуаре, что зафиксировали как активисты, так и сами инспекторы. Пока водитель отсутствовал, сотрудники службы эвакуации уже успели опломбировать двери, капот и бензобак. Но до эвакуации машины дело не дошло – владелица вовремя вышла.

– Я так понимаю, что это – парковка, раз там стоят машины – значит, можно, - уверенно продолжает водитель, общаясь с журналистом. Только вот, от штрафа ее такое твердое убеждение в собственной правоте не спасло.

При мне с места неправильной парковки увезли только одну машину – старенькую вазовскую «четверку». Из нее, вероятно, когда-то давно торговали фруктами или овощами, владельца депортировали, а авто осталось пылиться на тротуаре. Другие нарушители просто получили штрафы. На некоторых из них полицейские закрыли глаза: например, на водителя «Тойоты Лэнд Круизер Прадо», который на ломанном русском заявил, мол, это не тротуар.

БЕЗ ОТЛИЧИТЕЛЬНОГО ЗНАКА

Выбор места проведения рейда, по словам «стопхамера» Григория Русикова, не случаен. В старом youtube-аккаунте и почте много жалоб было от горожан именно по этому участку. Вскоре – продолжит рейды с кратностью раз в две недели, а, может, и чаще. В планах – микрорайон Горский и проспект К. Маркса. Оттуда тоже много жалоб, заявил общественник. На первый за четыре года перерыва рейд Григорий вышел не один, а с группой поддержки. Кто-то снимает на видео, кто-то – на случай физической помощи.

- Чаще всего были моменты, когда люди толкались. На нас идут и матерятся. Хотя они изначально неправы, заехав на тротуар, но всё равно пытаются качать свои права. Бывало, налетали с кулаками, в этом случае применялся перцовый баллон, - рассказывает Георгий.

Первый в Новосибирске рейд прошел без наклеек. Пока их просто не успели подготовить. Однако, по словам нашего собеседника, напечатать обещали столичные соратники. Как только появятся – наверняка, в центре города отмеченных автомобилей будет достаточно много.

При этом, общественник признается: действительно, улично-дорожная сеть Новосибирска имеет изъяны. Парковок не хватает, знаки иной раз стоят как попало. Но это вовсе не значит, что можно пренебрегать правилами дорожного движения.

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