Торсуев станет новым «Братом». Фото: стоп-кадр.

Фильм «Брат 3» уже стал одной из самых скандальных премьер 2022 года, хотя зрители увидят его только 25 декабря. Режиссеру и актерам не могут простить то, что они покусились на название культового кино с Сергеем Бодровым.

- Когда инвестор – не скажу, кто это – читал наш сценарий, он сказал: «Слушай, это же чистая братовщина! Я дам тебе деньги, если ты назовешь фильм «Брат 3». Так в итоге и решили поступить. Изначально фильм вообще назывался «Тамбов», - объяснялся ранее в интервью «КП» режиссер картины Валерий Переверзев.

Но поклонники первых двух частей не утихают. Рейтинг ожидания фильма на «Кинопоиске» – всего 14%: такую негативную оценку редко когда встретишь. А комментарии к официальному трейлеру и того резче:

- Не трогайте то, что вам не под силу!

Так Торсуевы выглядели в «Приключениях Электроника». Фото: стоп-кадр.

- Это, конечно, треш полнейший. Да ещё «электроников» (братьев-близнецов Торсуевых) взяли. Наталья Гусева (Мурашкевич) не стала в своё время сниматься в фильме «Авария, дочь мента», прочитав сценарий, чтобы не порочить светлый образ Алисы Селезнёвой. Торсуевым бы поучиться мудрости…

И вот на эту критику в интервью «Комсомолке» отозвался сам «электроник» Владимир Торсуев – он играет одну из главных ролей.

«БАЛАБАНОВ ВЗЯЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СЛОВО БРАТ?»

- Режиссер и автор сценария этой картины – Валерий Переверзев. Снять такой фильм была его идея. Мы много лет дружим, и если он снимает что-то, то старается нас с братом задействовать. Для нас в «Брате 3» он написал совершенно необычные роли. Да, его фильм не имеет никакого отношения к предыдущим «Братьям», но чем больше на этом хайпят комментаторы, тем больше нам это нравится. Однако чтобы иметь хоть какое-то суждение о нашей картине, книжку надо прочитать и фильм посмотреть. В нашей стране я ничего подобного в плане съемок еще не встречал: и подготовка к премьере, и отношение к актерам, и пиар картины - настолько все профессионально сделано. Знаете, есть люди, которые говорят: «Я не смотрю русское кино». Я считаю, что это от недостатка интеллекта – если ты не смотришь, как ты можешь судить? Тоже происходит с нашей картиной. И время покажет, насколько мы ее сняли профессионально, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Торсуев.

Братьев Торсуев пригласил сняться в фильме их друг - режиссер картины Валерий Переверзев. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- А вас само название «Брат 3» не смутило? Все-таки «Брат» в свое время стал легендой...

- Я, конечно, был впечатлен «Братом» и «Братом 2», но как профессиональный киношник могу сказать, что снимались эти фильмы «на коленке». Да, там великолепная актерская игра, великолепная режиссерская работа. Но с чего вдруг режиссер Балабанов взял исключительные права на русское слово «брат»? Почему куча вони появилась: «Как же так, культовое кино, а вы посмели…»? У нас в картине реально играют братья, и разговор идет о братьях, об их трагедии и счастье. В 11 странах сняли фильмы с названием «Брат», и никого это не волнует. Как только здесь объявили, что мы в России снимаем «Брата», тут же появились злопыхатели, злые языки. Это все от зависти, глупости и непрофессионализма.

«ДАНИЛА БАГРОВ – ДЛЯ МЕНЯ ТУПИЦА»

- Как вы относитесь к герою Бодрова?

- А я ненавижу героя Бодрова.

- Как?!

- Потому что он сволочь, падла, мокрушник и тупица. А еще – расист, националист. И, к моему огромному сожалению, на тот период времени, когда вышла эта картина – 1997 год – он стал национальным героем. Хотя мало того, что Данила Багров спит с чужими женами, он убивает за деньги кого угодно. Поэтому персонаж Сергея Бодрова для меня никогда героем не был.

- Но по сюжету Данила Багров вернулся с Чеченской войны, он герой…

- Да, он с войны вернулся, научился там чему-то. Мне 56 лет, я видел войну, мы с братом приезжали с гуманитарной помощью и концертом (У Торсуевых своя рок-группа) в Донецк, видели, какая разруха там после обстрелов украинской армией. Конечно, война меняет людей, но то, что Данила Багров был на войне, не повод для него убивать людей на гражданке. Этот персонаж мне отвратителен!

Торсуев уверен, что с новыми ролями им с братом повезло. Фото: стоп-кадр.

- А ваш персонаж будет другим?

- Я очень благодарен Валерию Переверзеву за то, что он нашел для нас с братом роли в этой картине. У меня были разные герои, но такого персонажа я еще не играл. Он глубокий, очень гадкий, гораздо гаже, чем тот же Данила Багров. И для меня это интереснее! Больше ничего рассказать не могу – сюжет мы пока не раскрываем!

КОНКРЕТНО

О чем фильм?

Действие фильма, в отличие от «Брата», происходит не в Санкт-Петербурге, а в Тамбове. По сюжету, генеральская дочь влюблёна в уличного художника, но их отношения не одобряет её отец. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Два жулика провалят задание, и с этого начнется вся история.

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